'Door kafka gepiepeld': hoe de boosterhulp van Brabantse huisartsen in de kiem werd gesmoord

Het leek zo mooi, vertelt huisarts Geert-Jan van Holten uit Oss maandag aan de telefoon. Ondanks de hoge werkdruk waren zo’n 135 huisartsen in de regio Noord-Oost-Brabant bereid om het werk een dag stil te leggen om nog voor kerst zoveel mogelijk 60-plussers een boostervaccinatie toe te dienen. Zoals de huisartsen dat ook eens per jaar doen rond de griepprik.

De eerste contouren van het plan ontstaan in het weekend, nog voordat demissionair premier Rutte zaterdag bekendmaakt dat Nederland weer in lockdown gaat. De nieuwe virusvariant omikron is zo besmettelijk dat er moet worden ingegrepen. Naast strenge maatregelen is er maar één andere oplossing, stellen de regering en het OMT: boosteren. Zo snel mogelijk moeten alle kwetsbare mensen, te beginnen bij 60-plussers, die extra prik krijgen.

Elke dag telt

Als iedere dag telt, dan moeten wij huisartsen helpen, menen Van Holten en een aantal van zijn collega’s. Zeker als blijkt dat bijna zeven op de tien 60-plussers nog geen boosterprik hebben gehad, een cijfer dat op dinsdag door het RIVM wordt bevestigd.

Zondag is er overleg tussen alle huisartsen in Noord-Oost-Brabant, die samen in een appgroep zitten. Van Holten: “Er was wel wat gemor, iedereen is ontzettend druk zo aan het einde van het jaar. Maar uiteindelijk ontstond er toch vrij unaniem het plan om de praktijk één dag dicht te gooien om prikken te zetten.”

Dezelfde dag is er overleg met de GGD Hart voor Brabant die de vaccins levert. Ook bij hen leeft wat aarzeling of het wel zo snel lukt, vertelt Van Holten. Hij prijst de constructieve houding van de regionale GGD-afdeling, die graag wil bijdragen om zo snel mogelijk alle 60-plussers in te enten. Uiteindelijk wordt er een plan gesmeed om 30.000 prikken te zetten, verdeeld over alle praktijken.

Prikdag

Terwijl huisartsen zich maandag inspannen om een prikdag mogelijk te maken is er (toevallig) een overleg tussen mensen van het RIVM, ministerie van volksgezondheid, koepel GGD GHOR, en de Landelijke Huisartsen Vereniging. Daarin wordt geconstateerd dat er her en der door huisartsen hulp wordt aangeboden bij het boosteren maar dat het eigenlijk niet de bedoeling is. Het RIVM geeft aan dat de registratie van prikken dan mogelijk in gevaar komt.

Via de GGD Hart voor Brabant krijgen de huisartsen in Noord-Oost-Brabant terugkoppeling dat zij toch niet mogen prikken.

Hierop sturen de initiatiefnemers van de prikactie een berichtje aan alle collega-huisartsen in de groepsapp. Teleurstelling overheerst. “Helaas is de GGD Hart voor Brabant teruggefloten door hogerhand”, schrijven ze. Het aantal te bestellen vaccins wordt per praktijk gemaximeerd op 100, onvoldoende voor een prikdag. “Daarmee komt de gecoördineerde regionale actie te vervallen.”

Ten slotte: “Ontzettend vervelend dat we (weer) door kafka gepiepeld worden. Maar geweldig om jullie enthousiasme te ervaren.”

Demotiverend

“Dat is wat het is”, zegt huisarts Van Holten. “Met moeite kan ik krachttermen onderdrukken. Je doet je stinkende best en oververmoeide huisartsen maakten massaal tijd vrij om dit erbij te doen. Dat je dan wordt teruggefloten is erg demotiverend.”

Maar is er definitief een streep gezet door de hulp van de huisartsen? Maandagavond verschijnt een nieuwsbericht op de site van de Rijksoverheid, naar aanleiding van datzelfde overleg tussen de landelijke partijen. De boodschap: huisartsen boosteren niet, bij de GGD is het efficiënter. Maar: huisartsen die in hun regio met hun GGD al afspraken hebben gemaakt om in hun praktijk te boosteren, kunnen dat doen, mits registratie op orde is volgens landelijke richtlijnen.

De boodschap zorgt voor verwarring bij de huisartsen en de GGD Hart voor Brabant. Laatstgenoemde bevestigde maandagavond tegenover Omroep Brabant dat de plannen er waren en het ministerie ervoor is gaan liggen. “Het beleid is dat 60-plussers niet door de huisartsen geprikt worden”, aldus een woordvoerder.

Waardevolle tijd verloren

Dinsdag is de GGD Hart voor Brabant ondanks herhaalde verzoeken niet bereikbaar voor een uitleg. Achter de schermen zou overleg plaatsvinden over het plan van de huisartsen. Mogelijk mogen zijn toch vaccineren. De huisartsen hebben inmiddels waardevolle tijd verloren en beraden zich op wat er nog voor de kerstdagen haalbaar is.

