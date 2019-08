Door de droogte knappen steeds meer waterleidingen

Waterbedrijven in andere delen van het land zien nog geen toename in het aantal leidingbreuken, maar een deel onderzoekt wel hoe ze hun leidingen in de toekomst kunnen beschermen tegen de droogte. In Limburg lag het aantal breuken in het droge 2018 ruim 19 procent hoger dan in het nattere 2017. Ook dit jaar ligt het aantal breuken weer ruim 15 procent hoger dan in 2017.

“Het valt niet te ontkennen dat de droogte hier een rol in speelt”, zegt een woordvoerder van Waterleiding Maatschappij Limburg. “We zien in de drogere perioden dat de afname van water hoger is. Daardoor ontstaat een hogere druk op de leidingen en dat kan voor breuken zorgen.” Het verzakken van de grond is ook een mogelijke verklaring, zegt de woordvoerder.

Ook in Groningen en Drenthe vermoeden ze dat de effecten van de droogte op de grond een rol spelen. "De grondwaterstand daalt bij droogte. De leidingen liggen maar op een meter diepte. Als het grondwater lager komt te liggen, kunnen er breuken ontstaan", zegt een woordvoerder van Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD). “Vorig jaar zagen we dan ook de meeste breuken net na de droogste periode, als het grondwater op het laagst staat.”

Dat juist deze provincies last hebben van de droogte kan door hun eigen bodem komen. “De bodem is door heel Nederland heel verschillend. Hier in Drenthe hebben we veel veengronden”, zegt de WMD-woordvoerder. Ook het Waterbedrijf Groningen wijst op de grond als mogelijke oorzaak voor de toename van breuken in drogere periodes. Brabant Water ziet de zandgronden in die provincie juist als verklaring dat in Brabant het aantal breuken maar licht toenam in de droge maanden juni en juli. “Deze grondsoort is minder gevoelig voor zettingen”, legt de woordvoerder uit.

De droogtekaarten van het KNMI laten zien dat juist de oostelijke provincies en de zuidelijke kuststrook het grootste neerslagtekort kennen. In Zeeland zorgt de zon niet alleen voor een neerslagtekort, maar ook voor steeds meer toeristen. “Die verbruiken ook allemaal water. De druk op ons netwerk is daardoor de laatste jaren flink toegenomen in Zeeland”, zegt een woordvoerder van Evides, het bedrijf dat in Zeeland het drinkwater vervoert. Die combinatie leidde er waarschijnlijk toe dat ook in Zeeland vorig jaar vaker leidingen braken dan in eerdere jaren.

Toch is de droogte nog altijd niet de gevaarlijkste weertype voor het netwerk van drinkwaterleidingen. "Het effect van vorst op de bodem is nog altijd groter dan het effect van droogte", zegt de Evides-woordvoerder. En vergeet de storm niet, zegt de woordvoerder van het Drentse WMD. "Bij een storm komen er onder de grond veel krachten los bij de wortels van bomen. Bij een grote storm in 2013 braken daardoor wel vijftig leidingen in 24 uur."

