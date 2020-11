Door de daling van het aantal coronabesmettingen zijn zwaardere maatregelen van de baan

De R. is berekend voor 23 oktober. Schattingen van recentere datum zijn onbetrouwbaar, stelt het RIVM.

De lagere besmettelijkheid is af te lezen aan de dagelijkse coronacijfers. Het RIVM meldde dinsdag 4695 nieuwe positieve testuitslagen. Dat zijn er 6 minder dan maandag. Maar toen daalde het aantal besmette Nederlanders met bijna 1000 vergeleken met de vorige dag.

Na afloop van een ministerieel overleg over de coronacrisis zei minister Hugo de Jonge (zorg) dat er voorlopig geen extra lokale maatregelen komen in zwaargetroffen regio’s als Rotterdam, Zuid-Holland Zuid en Twente. Het kabinet overwoog in die regio’s een avondklok en sluiting van middelbare scholen en sommige winkels als de cijfers niet voldoende zouden dalen. In principe gaan volgende week de bibliotheken, musea en bioscopen weer open. Bij de aankondiging van de sluiting van deze locaties, vorige week, verzekerde het kabinet al dat dit voor twee weken zou zijn.

Uit het overzicht van het RIVM blijkt dat de afgelopen week 43.624 Nederlanders slecht nieuws kregen van de GGD’s omdat zij besmet waren met het coronavirus: 32 procent minder dan de week ervoor.

Ook in de ziekenhuizen nam het aantal patiënten af. Maandag lagen 2317 Nederlanders met Covid in het ziekenhuis, dinsdag waren dat er 2295. Op de ic’s lagen twee patiënten minder dan maandag. Al ruim een week schommelt het aantal patiënten aan de beademing rond de 600. Dat zijn er aanzienlijk minder dan de 1400 die in april op de ic’s lagen. Destijds waren alle ic-afdelingen in Nederland vrijgemaakt voor coronapatiënten. Dat is nu niet het geval. Zo liggen er naast de 598 Covid-patiënten ook 487 ‘gewone’ patiënten op de intensive care.

