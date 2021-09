Door de coronapas gaan niet-gevaccineerde studenten nu toch overstag. ‘Het gaat mij alleen om de QR-code’

Echt handig verlopen de introductiedagen van haar studierichting niet voor Eva van Mook. Twee dagen gezelligheid, dat betekent twee keer een toegangstest inplannen voor de 17-jarige Pabo-studente. Ze is er eigenlijk wel klaar mee. Elke keer als ze iets leuks wil gaan doen, moet ze een afspraak maken om zich met zo’n stokje in haar neus te laten wroeten. Na de persconferentie van dinsdagavond weet Eva genoeg. “Het is gewoon heel onhandig om niet gevaccineerd te zijn.”

Gissen naar de vaccinatiegraad

Op het terrein van haar Bredase hogeschool zwaait ze deze ochtend wat met haar arm. Het is er dan toch van gekomen, een medewerker van de GGD heeft er zojuist een dosis Pfizer ingespoten. Eva is een van de tientallen studenten van de Avans Hogeschool die gebruik maakt van de prikbus die hier twee dagen op verzoek van de onderwijsinstelling zelf staat en waar zonder afspraak wordt gevaccineerd.

De bus staat er met een goede reden. Scholen mogen hun leerlingen en studenten niet vragen of ze een prik hebben gehad. Ze kunnen slechts gissen naar de vaccinatiegraad, wetende dat hoge besmettingscijfers weer het einde van fysiek onderwijs kunnen betekenen. De pas afgetreden bestuursvoorzitter Paul Rüpp van Avans maakte zich daar onlangs in een interview nog boos over, juist ook omdat de discipline bij studenten om zelftests te doen tijdens een proef nogal te wensen overliet. De conclusie: om het onderwijs zo veilig mogelijk te maken, moet de hogeschool het de studenten zo makkelijk mogelijk maken zich te laten vaccineren.

Wiebe wil naar NAC

De timing helpt daarbij. De persconferentie waarin de coronapas wordt aangekondigd, geeft veel studenten net het beslissende zetje richting de prikbus. Veilig onderwijs of niet, Wiebe Delacourt (19) geeft onomwonden toe dat het hem ‘alleen om de QR-code gaat’. De verpleegkundestudent heeft corona gehad en is daardoor nog even ‘vrijgesteld’, maar dat is slechts tijdelijk. “Ook hierna wil ik nog naar NAC en naar festivals kunnen gaan. De impact van het virus was op mij niet zo groot, dus dat is op zich geen reden me te laten vaccineren.”

Student fysiotherapie Björn Korsten krijgt zijn tweede vaccinatie in de prikbus. Beeld Merlin Daleman

In totaal melden tientallen studenten zich bij de prikbus, net als bij een andere onderwijsinstelling in Breda. Op de totale studentenpopulatie misschien niet zo’n groot aantal, maar uit gesprekken met de jongeren blijkt dat het overgrote deel zich al eerder heeft laten vaccineren. “De school mag het niet vragen, maar onderling praten we er wel over”, zegt Björn Korsten, die vanwege het gemak zijn tweede prik hier komt halen in plaats van op de vaccinatielocatie enkele kilometers verderop. “Ik studeer fysiotherapie, dan werk je veel met fragiele mensen. Het is onverantwoordelijk om het niet te doen. Voor zover ik weet, is iedereen bij ons gevaccineerd. Behalve degenen die nog even moeten wachten omdat ze net corona hebben gehad.”

Prikangst weerhield Ellen Sonder ervan een vaccinatie te halen. Maar deze week haalde ze toch een prik. Beeld Merlin Daleman

Dan meldt Ellen Sonder zich bij de bus. De Twentse kijkt wat angstig, haar angst voor naalden heeft haar tot nu toe belemmerd. Toch gaat ze overstag. En ook voor haar geldt dat ze vooral zonder poespas het café in wil of feestjes wil bezoeken. “Het voelt als een verplichting, anders had ik de prik echt nog wel even uitgesteld.” Het voordeel is dat ze zich onder huis- en studiegenoten nu geen buitenbeentje meer hoeft te voelen. “Ook onder jongeren is de standaard dat je gevaccineerd bent, zeker sinds de horeca open is. Het is alsof je een goede reden moet geven als je dat niet bent. Dat was bij mij een superzielige natuurlijk.”

De prik valt mee. Ellen beschouwt de inenting maar als een mentale voorbereiding op wat komen gaat. “Ik ben eerstejaars biologisch en medisch laboratoriumonderzoek. Om in een lab te werken, heb je ook vaccinaties nodig. Ik weet nu dat ik het in elk geval aankan.”

