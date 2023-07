Door Davine’s zorgboerderij hoeven ouderen minder snel naar een verpleeghuis

Dansen, sjoelen, houtbewerken – op de zorgboerderij van Davine van Kraats hebben ouderen van alles te doen. Ze kunnen daardoor langer thuis blijven wonen.

In de huiskamer van de zorgboerderij begint de dag met wat lichaamsbeweging. De groep zit in een kring op stoelen. De goedlachse instructeur danst tussen de mensen in en wappert met doekjes. En de ouderen klappen en wapperen met haar mee.

Na het dansen verspreiden de mensen zich over de boerderij. Sommigen gaan houtbewerken, anderen knutselen, of poolen in de schuur. Veel kan, niets moet. Dat is hier het motto.

Er lopen achttien ouderen over het erf van zorgboerderij De Bloemheuvel in Rumpt. Mensen komen hier voor de dagbesteding, ze zijn gemiddeld zeventig jaar. De meesten hebben dementie of niet aangeboren hersenletsel. Toen Davine van Kraats de zorgboerderij vijf jaar geleden oprichtte, had ze geen idee dat ze een jaar later al moest uitbreiden. “De vraag naar dit soort zorg is groot.”

Advies ambtenaren: schrap de dagbesteding

De dagbesteding in de ouderenzorg kwam vorige week ter sprake. In een rapport, opgesteld door een groep onafhankelijke ambtenaren in opdracht van de – inmiddels gevallen – regering, wordt geadviseerd stevig te bezuinigen in de ouderenzorg. Dat rapport is vorige week naar de Tweede Kamer gestuurd. Een van de adviezen is het schrappen van de dagbesteding.

Een populaire vorm van dagbesteding is die op de zorgboerderij. Nederland telde in 2020 1350 zorgboerderijen die dagbesteding, woonzorg of logeerzorg aanbieden. Niet alleen voor ouderen, maar ook bijvoorbeeld in de jeugdzorg of verslavingszorg.

Maarten Fischer schrok toen hij het advies las. Fischer is de directeur van de Federatie Landbouw en Zorg, de landelijke brancheorganisatie voor de zorglandbouw. Hij vreest dat sommige aanbieders stoppen als de lasten te hoog worden. “De gemiddelde zorgboer doet het omdat het werk zo mooi is. Dat verandert als de druk te hoog wordt.” Maar, zegt hij, door vergrijzing is de zorg zo niet lang houdbaar, en verandering is nodig. Bezuinigen, zonder te investeren in een alternatief, is volgens Fischer niet de oplossing. “Dan ben je waarschijnlijk duurder uit.”

In de huiskamer zorgt de sjoelbak voor vertier. Beeld Merlin Daleman

Minder snel naar een verpleeghuis

Zorgboerderijen verlichten de informele zorg, waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven en minder, later, of geen zwaardere zorg nodig hebben, zegt Fischer. “Uit onderzoek blijkt dat ouderen met dementie beter eten en drinken op een zorgboerderij. En na hun bezoek slapen ze die nacht ook beter dan normaal”, voegt hij toe.

Ook Van Kraats van de zorgboerderij in Rumpt merkt dat mensen vaak minder snel naar een verpleeghuis hoeven door de dagbesteding. Veel ouderen met dementie zijn thuis niet meer actief, wat het dementieproces versnelt, zegt ze. “We zien vaak dat bezoek aan de zorgboerderij structuur brengt in het leven van veel ouderen. Mensen komen vrolijker thuis, omdat ze een zinvolle dag hadden.”

Niet alleen de ouderen, maar ook de naasten hebben veel aan de dagbesteding. “Juist dagbesteding ontlast de mantelzorger”, zegt Esther Hendriks van MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. Het geeft ze ondersteuning om te kunnen blijven zorgen voor hun naasten, meent Hendriks. Als een mantelzorger het langer volhoudt, kloppen mensen minder snel aan bij een verzorgingshuis.

In de huiskamer van de zorgboerderij De Bloemheuvel in Rumpt begint de dag met lichaamsbeweging. Beeld Merlin Daleman

Alles dient een doel op de zorgboerderij

De meeste mensen die naar de zorgboerderij in Rumpt komen, doen dat in overleg met hun mantelzorgers. Zo komt André hier al een aantal jaar, wat uitzonderlijk lang is. De meeste mensen vertrekken al veel vroeger naar een verpleeghuis. André heeft niet-aangeboren hersenletsel en komt twee dagen per week naar de zorgboerderij. Op die dagen kan zijn vrouw, die voor hem zorgt, iets voor zichzelf doen.

Zelf zit André vandaag in de tuinkas, en luistert naar klassieke muziek. Je hoort het al van meters ver. Op de tafel liggen tientallen cd’s, van Mozart tot Beethoven. Samen met twee andere mannen zit hij op een klassieke bruine bank, in stilte te luisteren.

“Alles dient een doel, zelfs de spullen die we hebben”, zegt Van Kraats. De klassieke muziek, de oude meubels, maar ook de Hollandse pot, vandaag spinazie met slavink. “Dat geeft een vertrouwd gevoel aan de ouderen.” Net als de sjoelbak in de huiskamer, waar drie mannen luid aan staan te spelen. “Zien jullie dat? Ze gaan er allemaal in”, roept een van de mannen.

Intussen lopen twee vrouwen naar het terras buiten. Ze kijken uit op een groen veld, met in de verte dahlia’s en een rijbak voor de twee pony’s. “Het groen nodigt uit om buiten te zijn, en dat is precies wat veel ouderen nodig hebben”, zegt de eigenaar.

