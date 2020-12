Door corona zit ook het boevengilde werkloos thuis; laagste aantal inbraken in 10 jaar

Met de meeste mensen overdag en ’s avonds binnen de muren van de eigen woning, gesloten winkels en uitgestorven straten, houden dieven zich gedeisd. Interpolis stelt dat er dit jaar in Nederland ruim 28.000 keer is ingebroken en volgens de Inbraakbarometer van de verzekeraar komt het totaal in 2020 waarschijnlijk uit op 30.000. Dat is het laagste aantal inbraken in zeker tien jaar en 22 procent minder dan vorig jaar.

Niet alleen de besmettingscijfers tonen dus het verloop van de pandemie; ook uit de inbraakaantallen is af te leiden hoe het virus zich in Nederland heeft gedragen. De Inbraakbarometer laat zien dat dieven zich vooral inhielden in maart en oktober, momenten waarop coronagolven het land overspoelden en (gedeeltelijke) lockdowns werden afgekondigd. Ook inbrekers leken toen te luisteren naar het advies van het kabinet om thuis te blijven. Na versoepelingen gingen ze juist weer vaker op pad.

Wel zijn er grote regionale verschillen in het aantal berovingen. Zo kende Zeeland tijdens de tweede lockdown in de herfst juist een inbraakgolf en ook in Overijssel daalde het aantal inbraken nauwelijks. In Limburg en Groningen nam het jatwerk het sterkst af. Ten opzichte van vorig jaar tellen die regio’s tot nu toe 41 en 39 procent minder inbraken.

Piek rond de feestdagen

Begin december liep het aantal inbraken weer op. Niet gek: normaliter gaan dieven vanaf september vaker op pad, waarna deze vorm van criminaliteit langzaam stijgt om vervolgens met de feestdagen te pieken. “Rond Kerst en Oud en Nieuw is het aantal inbraken doorgaans drie keer zo hoog als in de rest van het jaar”, zegt Youri van der Avoird van Interpolis. Vanwege de strenge lockdown waarin we verkeren, verwacht de verzekeraar dit jaar geen stijgende trend. “Als Nederland thuisblijft, zien inbrekers ook minder kans.”

Om de statistieken niet te laten pieken tijdens de familiediners en de jaarwisseling, komt Van der Avoird nog met tips om het risico op inbraak te verkleinen. “Laat ook als je de deur uitgaat wat lichten branden, zet wat halfvolle glazen op tafel en laat de gordijnen open. Zorg ook dat gekregen cadeautjes niet in het zicht blijven liggen.”

Anti-inbraaktips Wanneer alle Nederlanders zijn gevaccineerd, de lockdown tot het verleden behoort en thuiswerken niet langer de norm is, neemt het aantal inbraken mogelijk weer toe. Hoe kun je dat risico beteugelen? Vier tips van Interpolis. 1. Het is een inkopper, maar sluit al je deuren en ramen. Opvallend vaak blijkt na inbraken dat er toch nog ergens een raampje openstond. Loop alle deuren en ramen dus nog eens na voor vertrek. 2. Denk ook aan kostbaarheden rondom het huis. Inbrekers nemen van alles mee uit schuurtjes en tuinhuizen. Fietsen worden gestolen, barbecues en zelfs koikarpers uit vijvers. 3. Ga je voor langere tijd weg? Doe dan alsof je thuis bent. Laat ’s avonds met tijdschakelaars wat lichten branden, en ruim niet alles netjes op als je een rommelkont bent. Informeer ook je buren over je vakantie. Zo kunnen die niet alleen een oogje in het zeil houden, maar misschien ook de brievenbus dagelijks leeghalen. 4. Zet alles rond het huis dat kan fungeren als een opstapje binnen. Niet alleen tuinmeubelen, maar ook andere dingen waarop inbrekers kunnen gaan staan.

