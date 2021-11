Door corona wordt er tussen lunch en diner nu de ‘dunch’ geserveerd

Laten we de Nederlandse lunchcultuur nieuw leven inblazen nu de horeca vroeg dicht moet, klinkt het uit restaurants. Wordt het tijd om het broodje kaas nu eens te laten liggen?

Hoe vaak zijn restaurant niet wordt gebeld met de vraag of de lunchkaart dezelfde is als die voor het diner. Chef-kok Soenil Bahadoer kan zich er echt over verbazen. “Natuurlijk is dat zo. Of je nou drie, vier, of vijf gangen wil eten. Of je een lekker wijntje wil drinken of niet. Je kunt ook ’s middags heel gezellig eten.”

De verplichte sluiting van de horeca om acht uur door de huidige coronamaatregelen, is aanleiding voor Bahadoer om op te roepen de lunchcultuur in Nederland nieuw leven in te blazen. Nu we ‘s avonds niet uitgebreid kunnen tafelen, kunnen we dat gewoon ‘s middags doen, is zijn boodschap. “Dat zit niet zo in de Nederlandse cultuur. Veel Nederlanders houden het bij een broodje, maar een uitgebreide lunch heeft echt veel voordelen. Zo hoef je ‘s avonds hooguit nog wat lichts te eten en ga je niet met een volle maag slapen.”

Een late lunch en vroeg diner

Bahadoer staat niet alleen in zijn oproep. Onder het mom van ‘lunchen is het nieuwe dineren’ proberen meer restaurants klanten vroeger op de dag te trekken. En waar de brunch (een laat ontbijt en vroege lunch) al redelijk is ingeburgerd, gaat het nu plots over een dunch: een late lunch en vroeg diner.

Deze warme pleidooien voor een uitgebreide maaltijd overdag, komen ook voort uit een vrees voor omzetverlies. Zo kost de verplichte sluiting om acht uur Bahadoer de helft van zijn omzet. Hij is chef-kok bij De Lindehof, een tweesterrenrestaurant in Nuenen. Mensen komen vanuit het hele land en daarbuiten om er te eten. “Zondagmiddag hangen ze hier met de benen buiten, maar ook bij ons is de lunch op andere dagen niet altijd volgeboekt.”

Culinair historicus Lizet Kruyff noemt uitgebreid lunchen een sympathiek idee, maar vraagt zich af of het wel in de huidige Nederlandse samenleving past. “Mensen hebben hooguit een uur lunchpauze tijdens het werk, ze moeten al van alles in hun dag proppen. Sporten, de kinderen moeten gehaald en gebracht. Op zondag uitgebreid lunchen kan wel, maar op andere dagen vraag ik me af of het haalbaar is.”

Boterhammen uit een trommel

Bovendien is warm lunchen helemaal niet zo on-Nederlands als velen misschien denken, zegt Kruyff. “Vooral op het platteland gebeurt het nog, zeker als de kinderen naar de basisschool gaan en tussen de middag thuiskomen.”

Ook op kantoor maakte de lunch een ontwikkeling door, aldus Kruyff. Van het schaftlokaal in de jaren vijftig, kregen kantoorpanden een kantine en inmiddels is dat een restaurant geworden. Het aanbod is er uitgebreid met salades en een warme maaltijd. Al blijft het in Nederlandse kantoren ook heel gewoon dat er tussen de middag thuis gesmeerde boterhammen uit een trommel tevoorschijn komen, erkent Kruyff.

Met dat broodje kaas is heus niks mis, zegt chef-kok Bahadoer. “Met mijn oproep wil ik ook echt niet zeggen dat mensen elke dag uitgebreid moeten lunchen. Maar doe het af en toe.” En vergeet dan niet te genieten, voegt hij daar aan toe. “Omdat we een half uur van de grens zitten, krijgen we veel Belgen over de vloer. Die bestellen vaak de mooiste wijnen tijdens de lunch. Van Nederlanders hoor je nog wel eens: champagne, op dit tijdstip?”

Veel cafés en clubs gaan tijdelijk helemaal niet open In tegenstelling tot voorgaande coronamaatregelen kon de horeca deze keer openblijven, al is dat maar tot acht uur ‘s avonds. In een aantal gevallen houden hoteliers, clubeigenaren en restaurateurs zelf de zaak dicht. Honderden horecazaken in Amsterdam hebben sinds afgelopen weekend hun deuren een of meer dagen per week noodgedwongen gesloten moeten houden, bevestigt de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Amsterdam. Dat komt door de vroege sluitingstijd en personeelstekorten, waardoor het niet mogelijk is een restaurant altijd open te houden. De KHN in Gelderland ontvangt dezelfde signalen, ook bij filialen van grote horecaketens zoals McDonald’s en Subway. De KHN Oost-Nederland geeft aan dat restaurants niet toekomen aan catering en afhaal. Dat bleek tijdens eerdere maatregelen wel een oplossing. Met het teruglopende toerisme door de hoge hoeveelheid coronabesmettingen is het voor sommige hotels in de hoofdstad niet lonend om open te gaan. Datzelfde geldt voor feestcafés en clubs. De KHN-woordvoerder uit Amsterdam: “Mensen willen nog wel iets eerder uit eten, maar als club een beetje omzet maken tussen vijf en acht uur ‘s avonds, dat gaat niet lukken.” Demissionair minister Grapperhaus (justitie) kondigde woensdag aan het OMT om een advies te zullen vragen over een plan van de horeca toch langer open te blijven voor de mensen die vóór acht uur binnen waren. Hannah van der Wurff

