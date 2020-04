Door corona verdween mijn smaak en geur

Het gezin van Sofie Govaert uit Breda raakte besmet met het coronavirus. Ze houdt voor Trouw een dagboek bij.

Als ik ’s ochtends wakker word, denk ik graag na over wat ik ’s avonds ga eten. Deze periode van het jaar is dat altijd extra prettig, want er zijn nieuwe aardappels, raapsteeltjes, er is rabarber (met veel opgeklopt eiwit) en er komen asperges aan.

Een week nadat ik corona kreeg, verdwenen echter mijn smaak en geur. Ik proefde helemaal niets meer. Geen pure chocola, geen thee, geen kippensoep. Terwijl ik wel gewoon door mijn neus kon ademen, heel vreemd, ik was helemaal niet neusverkouden. Het was ook echt anders dan als je verkouden bent, ik proefde geen enkel verschil tussen een appel en een stuk chocola. Waardoor ik opeens veel minder chocola at. En een paar kilo kwijtraakte, tot mijn grote vreugde. Toch hoopte ik dat ik niet slank en smakeloos door het leven zou moeten gaan, dat offer is veel te groot.

‘De kleine pleziertjes zijn nu de hoogtepunten van de dag’

Met mijn geurvermogen kwam ook mijn smaak weer terug. Niet zo verfijnd als daarvoor, maar goed genoeg om weer te genieten van lekker eten. Taartjes van de bakker, kibbeling van de visboer, naar de poelier voor gegrilde kippetjes. Het zal geen verbazing wekken dat de verloren kilootjes weer terug zijn. De kleine pleziertjes zijn nu immers de hoogtepunten van de dag.

Ik maak me zorgen om mijn oom, die niet kan koken. Hij loopt iedere dag, sigaartje in zijn hand, tegen borreltijd naar zijn vaste restaurant niet ver van zijn huis. Daar geniet hij van een maaltijd en een flesje wijn en maakt hij een praatje met het personeel. Als de boontjes uit zijn moestuin goed zijn, neemt hij die in een zakje mee naar de keuken zodat de kok ze klaar kan maken.

Mijn zorgen blijken ongegrond. Ondernemend als hij is kocht hij direct na de sluiting van de horeca zijn eerste magnetron, hij liet zich goed informeren over de werkwijze van het apparaat en hij belde de kok. Sindsdien brengt deze aardige jongeman één keer per week zeven verse maaltijden langs voor in de vriezer. Zijn wijnkelder is goed gevuld, zo verzekert hij mij, dus ik hoef me voorlopig geen zorgen te maken.