Door corona uitgestelde ziekenhuiszorg wordt nauwelijks ingehaald

Het tempo waarin ziekenhuizen patiënten met uitgestelde zorgproblemen wegwerken, is veel te laag, vindt de toezichthouder op de zorg, de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarom moet er meer samengewerkt worden in de zorg.

“Over de maanden juli en augustus is het aantal mensen dat extra wacht op een behandeling in een ziekenhuis relatief gelijk aan het aantal wachtenden in juni”, schrijft de NZa op basis van haar monitor toegankelijkheid zorg. “De lengte van de gemiddelde wachttijden blijft stabiel hoog en is hoger dan de norm.”

De richtlijn voor een aanvaardbare wachttijd (ook wel ‘Treeknorm’ genoemd) is dat patiënten binnen zes weken terechtkunnen voor een eerste gesprek over een medisch-specialistische behandeling. Op dit moment zijn er volgens de NZa ook nog vier ziekenhuizen die de kritiek-planbare zorg niet volledig binnen de zes weken kunnen leveren. Welke ziekenhuizen dat zijn maakt de NZa niet bekend; tot ernstige problemen heeft het nog niet geleid.

Ziekteverzuim belangrijke oorzaak

Een belangrijke verklaring waarom ziekenhuizen er niet in slagen hun wachtlijsten flink in te korten is het ziekteverzuim. Het gemiddelde ziekteverzuim lag in juli dit jaar nog steeds hoger dan voor de coronacrisis: tussen de 6,7 en 9,1 procent in de verschillende zorgsectoren, terwijl het in juli 2019 schommelde tussen de 4,6 en de 6,3 procent.

Maar, benadrukt de NZa, ziekenhuizen moeten ook meer samenwerken met andere zorgverleners en zorgverzekeraars. “Want de ervaring leert dat als ziekenhuizen beter samenwerken met andere zorgaanbieders, bijvoorbeeld voor de revalidatie van een patiënt, de zorg sneller afgehandeld kan worden”, aldus een woordvoerster. Zo zijn er regio’s waar door samenwerking de wachtlijsten relatief korter zijn.

Dat het wegwerken van de wachtlijsten belangrijk is, bleek al eerder uit onderzoek van het RIVM. In coronatijd zijn honderdduizenden ingrepen doorgeschoven, volgens het RIVM goed voor een verlies van 320.000 gezonde levensjaren.

Ook de ggz kent een lange wachtlijst. Die is er al heel erg lang en laat ook nu weer een kleine stijging zien, vooral door aanmelding van jongeren met psychische noden. Ouderen daarentegen kloppen minder aan. “Deze daling is mogelijk te verklaren door de zomervakantie”, aldus de NZa, die de komende tijd ook informatie gaat verzamelen over de wachttijden bij de huisarts en de thuiszorg.

