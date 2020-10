Door corona belandde reizend circus Bolalou in een weiland, en sindsdien lijkt het tegenslagen te regenen

De laatste keer dat de 51-jarige Franky van Hulle zo lang op één plaats is geweest, kan hij zich niet goed meer heugen. Van Hulle is zijn leven lang al circusartiest, clown om precies te zijn. In zijn jonge jaren reisde hij met het circus van zijn ouders, later waren er andere circussen. Het laatste jaar maakte hij deel uit van het rondreizend circus Bolalou.

Tot afgelopen voorjaar, toen het coronavirus het hele land stillegde. Toen kwam zijn eeuwig tourende leven abrupt tot stilstand. Sindsdien staan zijn woonwagens op een weiland langs de N332, die loopt van Raalte naar Lochem. Samen met die van circuseigenaren Dennis Bossle en Steffie Rutten, een acrobatenpaar uit Ecuador en een massa dieren, waaronder twee kamelen, twee lama’s en twee stieren.

Ze hadden het niet aan zien komen, in maart. Ze waren geboekt in Dieren en in Raalte en hadden afspraken tot ver in het voorjaar. Tot die ene dag waarop ze na de voorstelling, rond etenstijd, een patatje wilden gaan halen. “De snackbar was dicht. We konden nergens terecht. Corona, zeiden de mensen. De regering had alles per direct gesloten.”

Tractoren reden af en aan

Ze stonden op dat moment met hun menagerie op wat ‘het evenemententerrein’ wordt genoemd in Laren en daar staan ze nog altijd. “Gestrand”, zegt Van Hulle. Langzaam zag hij hoe het Gelderse dorp gewend raakte aan de aanblik van grazende kamelen in het weiland, aan de vrolijke circustent waarin het gezelschap al die maanden iedere dag bleef repeteren.

Ze mogen er voorlopig nog blijven. Dat is een gelukje. Sowieso was Laren een treffer, want net toen ze in maart begonnen te denken hoe ze in vredesnaam die hele menagerie van slangen, geiten, honden, paarden, pony’s, lama’s, kamelen en stieren moesten blijven voeden, kwam er hulp van de lokale boeren. “Eerst twee hooibalen, daar konden we een week mee vooruit. Maar daarna reden hier de tractoren af en aan. Wekelijks krijgen we wortelen voor de kamelen. Je kunt ook ergens staan waar de bewoners je als zigeuners zien, maar dat is hier niet.”

Toch: “Dit jaar is verloren”, zucht hij. Want net nu het gezelschap heel voorzichtig weer een paar kleine voorstellinkjes mag geven, dreigt een nieuwe lockdown. In de grote circustent, die op dit moment in Zutphen staat, passen gewoonlijk 500 bezoekers. Nu mogen er dertig in, zolang dat nog duurt. Van Hulle heeft horen zeggen dat dat aantal volgende week nog lager wordt, twintig misschien. Dan wordt het onbegonnen werk.

“Zutphen zal voorlopig de laatste plek zijn waar we optreden”, vreest hij. Vrijdag nog twee voorstellingen, zaterdag ook, daarna is het ongewis.

Vijandige gemeenteraad

Intussen zijn er verzekeringen te betalen, stroom, water. “Het kleine beetje overheidssteun helpt niet genoeg. Maar we hebben niet bij de pakken neergezeten. Mijn vrouw en ik hebben een advertentie gezet in de buurtkrant: ‘Wij halen uw oud ijzer op’. Dat leverde weer wat op.” De circusdirecteur en zijn vrouw hebben oliebollen gebakken en snoep verkocht.

Maar kijkt hij terug, dan leek het wel tegenslagen te regenen. Konden ze vorige maand net weer optreden, in Deventer, overleed plotseling Angeli, een van de twee kamelen. Ze was al een paar weken niet lekker geweest, maar de dierenarts had niets kunnen vinden.

Daar kwam de vijandige houding van de Deventer gemeenteraad nog eens overheen. Die besloot dat Bolalou deze zomer voor het laatst in de gemeente is geweest: de optredende kameel was in strijd met de plaatselijke regels over dierenwelzijn. Van Hulle vertrekt zijn gezicht tot een grimas bij dat woord. “Circusmensen zijn alleen maar bezig met het welzijn van hun dieren. Zij komen altijd voorop.” Het benauwt hem: als kind kon hij nog olifanten aaien, zijn kleindochter heeft die dieren alleen van veraf kunnen zien, in de dierentuin.

Werken aan de kerstvoorstelling

Er is inmiddels een nieuwe kameel gekomen. De komende tijd zullen ze weer de tent opzetten in het weiland naast de provinciale weg. Dan zullen ze gaan werken aan de kerstvoorstelling. Van Hulle heeft een act met vuur, messen en pistolen. Met zijn vrouw doet hij een act met een spiegel.

“Ik ben een klassieke clown”, zegt Van Hulle, “Mijn inspiratiebronnen zijn de Dikke en de Dunne en Charlie Chaplin.” Hij noemt zichzelf een kunstenaar, en verhalenverteller. Voor het kerstcircus is hij al begonnen met het maken van nieuwe rekwisieten: naast de kooi voor twee onverwachts geboren chihuahua’s staan twee cactussen van papier-maché. “Voor november. Laten we hopen dat corona dan voorbij is.”

