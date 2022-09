Donny M. bekent ontvoeren, misbruiken, toedienen drugs en doden 9-jarige Gino

Het jongetje is daarnaast ook seksueel misbruikt door M., zo heeft het Openbaar Ministerie gemeld tijdens de eerste, niet-inhoudelijke zitting in Maastricht in de zaak tegen de 22-jarige verdachte.

Tijdens de zitting bekende M. zijn daden. Het lichaam van Gino werd een aantal dagen na zijn ontvoering aangetroffen in Geleen, vlak bij de woning van M. Op alle vragen die de rechtbank de verdachte stelde tijdens de zitting antwoordde hij bevestigend. De officier van justitie zei tijdens de zitting dat Donny M. het jongetje uiteindelijk in de badkamer om het leven heeft gebracht door hem te smoren met een kussen, waarna M. ook bevestigend antwoordde. “Dat klopt”. Ook zou de verdachte aan de 9-jarige xtc en Kamagra - een soort Viagra - hebben gegeven.

“Wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan is afschuwelijk, had niet mogen gebeuren”, zei M. zelf tijdens de zitting over de zaak.

Wisselende verklaringen

Tijdens een eerder verhoor heeft M. gezegd dat hij het jongetje in de badkamer verstikte met een kussen. Het Openbaar Ministerie noemt echter meerdere mogelijke doodsoorzaken, aangezien de verdachte wisselende verklaringen heeft afgelegd tijdens de verhoren; ook is letsel aangetroffen op het jongetje dat duidt op verschillend mogelijke doodsoorzaken. Het OM wil dat een geplande observatie van M. in het Pieter Baan Centrum, vanaf 17 oktober, wordt uitgesteld, totdat over de doodsoorzaak definitief is gerapporteerd en M. hierover is gehoord.

Ook werd woensdag tijdens de zitting duidelijk dat bij de verdachte beelden van een slapend, minderjarig persoon zijn aangetroffen. Deze persoon heeft inmiddels aangifte gedaan.

De zitting moest kort onderbroken worden omdat de moeder van het kind begon te gillen naar de verdachte. De moeder van Gino schold Donny M. uit voor monster en vieze rat. De emoties liepen hoog op onder de nabestaanden, tijdens de zitting, waar de rechter van tevoren al opmerkingen over maakte. Ook waren er medewerkers van stichting Slachtofferhulp in de rechtszaal aanwezig om de familieleden bij te staan. Uiteindelijk volgde de moeder de zaak vanuit een andere locatie in de rechtbank, nadat zij niet tot bedaren te brengen was.