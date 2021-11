Doneren voor een ander, en meteen testen voor jezelf: bloedbank Sanquin hoopt op nieuwe donoren

Begin volgend jaar – een datum is nog niet geprikt – moeten de eerste proefprojecten beginnen, zegt Merlijn van Hasselt van Sanquin. De bloedbank hoopt met de nieuwe testmogelijkheden een nieuwe categorie potentiële donoren aan te trekken. “Er zijn nu ongeveer 400.000 donoren, dat zouden we heel graag zien stijgen naar 450.000 of 500.000", aldus Van Hasselt.

“Veel donoren geven bloed, omdat ze omzien naar de ander, ze willen simpelweg mensen helpen die het minder met hun gezondheid hebben getroffen. We hopen een andere groep te kunnen enthousiasmeren, mensen die de mogelijkheid van testen beschouwen als een dikke gezondheidsbonus voor zichzelf. Hoeveel mensen zich om die reden zullen aanmelden als donor is koffiedik kijken.”

Sanquin neemt bij donoren al standaard tests af die te maken hebben met de gezondheid van de donor en de veiligheid van het gedoneerde bloed of plasma. Naast bloeddruk en hartslag onderzoekt de bloedbank op infectieziekten en bloedwaarden (ijzer, hemoglobine). Driekwart van de donoren wil de uitslagen van die medische tests weten.

Langzaam beginnen

Van Hasselt verwacht dat ook driekwart van de donoren uitslagen wil weten van andere aandoeningen. De bloedbank wil voorzichtig beginnen met de nieuwe tests. Die zullen eerst op een beperkt aantal locaties beschikbaar komen; ook het aantal aandoeningen waarop getest wordt, kan langzaam worden uitgebreid. Sanquin kan geen gebruikmaken van ervaringen in het buitenland. “Het is mij niet bekend dat andere landen dit al doen”, zegt Van Hasselt.

Sanquin moet ook nog bepalen welke gezondheidstesten er worden afgenomen en hoe die precies worden uitgevoerd. Van Hasselt: “Alle tests die we nu doen, kunnen we binnen 24 uur vrijgeven. De vraag is of je dat ook moet willen voor tests die niet noodzakelijkerwijze met de bloedveiligheid samenhangen.”

Het invoeren van nieuwe testmogelijkheden is een ‘complexe operatie’. “Dat begint al met de veiligheid van de verzamelde data. Die moet op orde zijn voordat je met de pilots begint. Ook moet je goed kijken naar privacy: donoren moeten ermee akkoord kunnen gaan, maar er ook voor kunnen kiezen om niet mee te doen met dergelijke onderzoeken.”

Uniek

Het is tamelijk uniek dat in Nederland de bloedbank is geïntegreerd in de non-profitorganisatie Sanquin, die ook een wetenschappelijke onderzoekstak heeft. “In heel veel andere landen organiseert het Rode Kruis de bloedinzameling; in de VS doen verschillende organisaties dat.”

De bloedbank moet grote hoeveelheden data verwerken. “Donoren mogen een paar keer per jaar langskomen om bloed te geven, en elke twee weken als ze plasma geven. Dus je hebt een berg informatie, waarin je hopelijk ‘vlaggetjes’ kunt aantreffen die we kunnen gebruiken om tegen de donor te zeggen dat die naar de dokter moet gaan. Wij zijn geen behandelaar, maar we hopen hiermee een rol te spelen in de vroege opsporing van aandoeningen.”

Niet alleen de individuele patiënt kan daarbij gebaat zijn, de verzamelde gegevens kunnen ook voer zijn voor epidemiologen. Dat is nu al het geval doordat Sanquin donors test op antistoffen voor het coronavirus. “Zeker toen er nog geen vaccinaties waren, was die informatie heel belangrijk om het virus te bestrijden”, zegt Van Hasselt. “Wij hebben het OMT en het RIVM kunnen voeden met gegevens over het percentage donors met antistoffen in het bloed.”

Bloedtesten kunnen ook helpen bij het in kaart brengen en bestrijden van andere ziekten dan covid. Van Hasselt: “Denk aan het westnijlvirus, of hepatitis E – een virus waar de gemiddelde mens geen last van heeft, maar dat voor sommige patiënten heel gevaarlijk kan zijn.”

