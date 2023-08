Dominique en Fernando slapen niet meer na explosie bij de buren: ‘We willen hier weg’

In de gehavende deuropening staat Dominique Schunselaar met tranen in haar ogen achter een houten schot. “Ik was opnieuw helemaal in paniek.” Haar vriend Fernando Stroop sluit haar in zijn armen. Hij was een paar minuten de deur uit, om de verslaggever de ravage bij de buren te laten zien. Toen Schunselaar hem niet kon vinden na het douchen, raakte ze overstuur. Haar tranen zijn een gevolg van de ontploffing in hun straat, legt Stroop uit. “We zijn doodsbang en slapen niet meer, ik zit nog vol adrenaline.”

In de nacht van maandag op dinsdag ging om iets over vier een explosief af in de Lelystadse Waterwijk. Stroop toont de beelden van zijn bewakingscamera. Een enorme explosie is erop te zien, één van de voordeuren in het rijtje woningen wordt volledig weggeblazen. In totaal raken vier woningen beschadigd door de bom, waaronder het huis van Stroop en zijn vriendin. Hun gang lag vol met kruitsporen, glasscherven en stukken hout. “We slapen normaliter aan de voorkant, maar sinds de explosie durven we dat niet meer”, zegt hij. “Nu liggen we op de slaapbank in de woonkamer.”

Evenveel aanslagen als in heel 2022

Lelystad is niet de enige plek waar de afgelopen week geknal klonk. Ook in Roermond, Nieuwegein en Rotterdam was het raak. Voor de Maasstad is het geen incident te noemen: in Rotterdam en de omliggende gemeenten zijn dit jaar al ruim honderd ontploffingen geteld, iets meer dan in Amsterdam. Landelijk is het aantal aanslagen al bijna net zo hoog als in heel 2022. Toen turfde de politie 325 explosies.

Vooral woningen zijn het doelwit. Ook valt het de politie op dat daders de bommen steeds vaker zelf in elkaar knutselen. Handgranaten, tot 2020 het vaakst gebruikte middel om een explosie te veroorzaken, lijken passé. Er wordt nu vaak illegaal vuurwerk uit elkaar gehaald, zoals zogeheten cobra’s. Die knallers zijn elders in Europa wel legaal en dus relatief makkelijk te verkrijgen. In cobra’s zit ontplofbaar flitspoeder, dat de daders eruit peuteren, samenvoegen met flitspoeder uit ander vuurwerk, en bundelen met een ontstekingsmechanisme.

Intimidatie lijkt het doel

De dubieuze trend is moeilijk te duiden. Hoewel de politie copycatgedrag van niet-criminelen niet uitsluit, vermoedt zij dat het gros van de explosies te maken heeft met de drugshandel. Zo werd in de Rotterdamse haven vorig jaar 47.000 kilo cocaïne onderschept, en zouden de aanslagen daar een vorm van wraak zijn op (de omgeving van) mensen die door criminelen worden verdacht van het verklikken van aanstaande leveringen. De bommen lijken vooral bedoeld om te intimideren: bij de ontploffingen vallen er vrijwel nooit gewonden.

De motieven achter de explosiegolf blijven ook onduidelijk omdat het lastig blijkt de daders op te pakken. De verdachten die de politie wél in de kraag wist te vatten, zijn jong. Ongeveer de helft van alle mensen die tot juli van dit jaar zijn aangehouden (wegens explosies én schietincidenten) is 24-minner, circa een kwart van de verdachten bleek minderjarig.

‘We hebben geen idee waar het vandaag komt’

Vaak zijn zij enkel de uitvoerders van de aanslag. De jongeren worden via een tussenpersoon of sociale media als Snapchat geronseld, en hebben geen idee op wie of waarom zij de aanslag moeten plegen. En al beschikken zij wél over informatie, ze houden de kaken meestal op elkaar. Slachtoffers blijken eveneens huiverig om te praten. Ze zitten zelf in het criminele circuit of zijn bang dat er een nieuwe bom zal afgaan wanneer zij spreken met de politie.

In Lelystad durft Stroop zijn mond wel open te trekken, al zit de schrik er goed in. Hij vertelt dat zijn jonge buurvrouw, bij wie de aanslag is gepleegd, haar woning via de achtertuin binnen moet. Uit angst voor nieuw geknal slaapt ze ’s nachts elders. Inmiddels heeft de politie beelden van het incident ontvangen. Het onderzoek is nog in volle gang, er wordt rekening gehouden met een vergissing. “We hebben geen idee waar het vandaan komt”, zegt Stroop. “We willen hier allemaal zo snel mogelijk weg.”

