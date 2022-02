Dolfinarium mag van de rechter minstens één dolfijn niet naar Chinees waterpark sturen

Van de twaalf zoogdieren die het Dolfinarium naar een dierenpark in China wil sturen, kan het vertrek van één dolfijn niet doorgaan. Dat oordeelt de Rechtbank van Amsterdam. Deze dolfijn komt uit de Verenigde Staten en is niet bewezen in gevangenschap geboren. Daarom gelden er andere regels, en mag het dier niet voor ‘overwegend commerciële doeleinden’ worden ingezet. Hoewel de andere elf dieren export-technisch nu groen licht hebben voor een enkeltje China, is hun vertrek onzeker, vanwege lopend onderzoek naar hun dierenwelzijn, en een aangekondigde tweede rechtszaak daarover.

De uitspraak is de eerste over het omstreden plan van het Dolfinarium om twaalf dieren – acht dolfijnen, twee walrussen en twee zeeleeuwen – naar het gloednieuwe Chinese waterpretpark Hainan Ocean Paradise te sturen. Het Dolfinarium zegt zelf te veel dieren te hebben om de leefomgeving van zijn dieren te verbeteren, zodat het voldoet aan Europese eisen, iets wat nu niet het geval is. Dierenorganisaties Sea Shepherd en House of Animals vrezen juist dat de zoogdieren in China slechter af zullen zijn dan in Nederland. In september schreef Carola Schouten, die op dat moment demissionair minister van landbouw was, dat de verkoop aan China niet tegen te houden is zolang het Dolfinarium zich aan de regels houdt. Wel moest het Dolfinarium kunnen aantonen dat het welzijn van de dieren in China aan de Nederlandse normen voldoet.

‘Evident’ dat Chinees park commercieel doel heeft

Geert Vons van Sea Shepherd is ‘op zich blij’ met de uitspraak van de rechter. Hij vindt het goed dat de export van ‘de eerste dolfijn’ is tegengehouden. “Maar dit beroep was nog vrij procedureel van aard – het ging erover of Nederland de exportvergunning had mogen geven. We zijn hoopvol dat de rechter in de volgende zaak, over het dierenwelzijn, het vertrek van alle dieren zal tegenhouden.”

Vons is hoopvol omdat de rechter het nu al ‘evident’ noemt dat het Chinese park ‘een attractiepark is met een overwegend commercieel doel’, onder meer op basis van een promotiefilmpje waarop achtbanen en hotels te zien zijn, en bezoekers die roggen en dolfijnen aaien. Dit terwijl de Nederlandse overheid dierentuinen als ‘overwegend niet-commercieel’ bestempelt. Vons: “De eis voor export is dat het welzijn van de dieren in China aan de Nederlandse normen voldoet. Deze uitspraak vormt de basis om aan te tonen dat dat niet zo is.”

Voldoet het Chinese park aan Nederlandse normen?

Toch is ook Alex Tiebot, parkmanager van het Dolfinarium, ‘tevreden’ met de uitspraak. Van de Amerikaanse dolfijn die niet naar China mag, kijkt het park nu of het juridische stappen gaat nemen om in beroep te gaan. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onderzoekt in hoeverre het Chinese park aan de Nederlandse dierenwelzijnsnormen voldoet. Tiebot benadrukt dat het Chinese park aan alle Europese maatstaven zou voldoen. “Wij zijn ervan overtuigd dat het een goede plek is voor de dieren, anders zouden we ze er niet naartoe willen exporteren. We gaan ervan uit dat de RVO dit ook ziet.”

De RVO komt vermoedelijk in de komende maanden met zijn oordeel over de vraag of de dolfijnen het in China naar Nederlandse standaarden goed genoeg zullen hebben. Bij goedkeuring zullen Sea Shepherd en House of Animals in beroep gaan, en zal een tweede rechtszaak volgen.

‘Dierenwelzijn speelt geen enkele rol’

Inmiddels mengt ook de internationale dierenrechtenorganisatie World Animal Protection zich in de zaak. “Iedereen kan zien dat deze deal niet deugt”, zegt Dennis Vink. “Ocean Paradise is een gigantisch pretpark met achtbanen, glijbanen en hotels. De dolfijnen zijn gewoon een extra attractie om nog meer geld te verdienen en dierenwelzijn speelt daarin blijkbaar geen enkele rol.” World Animal Protection doet nu ‘een moreel beroep’ op het Dolfinarium om, ongeacht de volgende uitspraak, geen enkel dier naar China te sturen. “Als ze dat alsnog proberen te doen, bekennen ze voorgoed en publiekelijk hun commerciële kleur.”

