Dokters van de Wereld opent medische post voor migranten zonder verblijfsstatus

Migranten met een onbehandelde longontsteking, of een groot abces op hun lichaam. Patiënten met depressies, angstklachten of andere psychische problemen. Het is een greep uit de klachten die voorkomen bij mensen die zonder geldige papieren in Nederland zijn. Bij veel huisartsenpraktijken kunnen ze niet terecht, zo meldt hulporganisatie Dokters van de Wereld. Dat komt onder andere door het huisartsentekort.

Dokters van de Wereld opent daarom – met tegenzin – woensdag een eerste permanente medische hulppost voor mensen zonder papieren in Amsterdam. Het gaat dan om mensen van wie het asielverzoek is afgewezen, en arbeidsmigranten die hier officieel niet mogen werken. “Wij hebben altijd gezegd: we willen geen parallel zorgsysteem”, zo zegt directeur Jasper Kuipers. Maar het kan niet anders, zo vindt hij.

Vijf maanden wachten op een echo

In de medische post kunnen patiënten uitgebreider geholpen worden dan in de zorgbus die de organisatie al had. Na het eerste contact in die bus, proberen de arts-vrijwilligers van Dokters van de Wereld patiënten te plaatsen bij een gewone huisarts. “Maar dat wordt steeds lastiger. Soms zitten onze artsen zes uur te bellen”, zegt Kuipers.

Het huisartsentekort leidde ertoe dat een vrouw met vaginaal bloedverlies lange tijd niet gezien kon worden door een huisarts in haar regio, Leeuwarden, ondanks inspanningen van Dokters van de Wereld, zo stelt de organisatie. Toen de klachten verergeren, ging de vrouw uiteindelijk naar een huisartsenpost, bedoeld voor spoedzorg. Na nader onderzoek bij een gynaecoloog, bleek dat ze baarmoederhalskanker had. Bij een andere patiënt, met buikklachten, duurde het vijf maanden voor een huisarts gevonden was die een echo wilde maken.

Dankzij de medische post kunnen de artsen van Dokters van de Wereld nu een groter deel van de zorg zelf verlenen. De in totaal driehonderd artsen werken als vrijwilliger bij de organisatie, vaak naast een betaalde baan.

Extra kwetsbaar sinds de coronacrisis

Dat het verwijzen niet lukt, heeft volgens Kuipers meerdere oorzaken. Nederland telt te weinig huisartsen, waardoor het voor een nieuwe inwoner lastig is om zich in te schrijven bij een praktijk. Daarnaast heeft Dokters van de Wereld steeds meer patiënten om door te verwijzen. In 2019 ging het nog om zo’n 2000 consulten, in 2021 waren dat er rond de 3500.

Die nieuwe patiënten zijn vooral arbeidsmigranten zonder werkvergunning. Zij wisten zichzelf voor de coronacrisis redelijk te redden: soms rekenden ze contant af bij de huisarts. Het gaat volgens Kuipers bijvoorbeeld Filipijnse au-pairs of Braziliaanse schoonmaaksters zonder werkvergunning. In 2020 verloren veel van hen hun baan, zegt Kuipers, omdat mensen geen ‘vreemden’ meer in huis wilden. Het gaat volgens Kuipers om een kwetsbare groep, die nu soms slachtoffer is van gedwongen seks of seks in ruil voor onderdak.

Ingewikkelde declaraties

Volgens Kuipers speelt er ook een administratief probleem. De regeling waarmee reguliere huisartsen de zorg aan onverzekerden kunnen declareren is te ingewikkeld. Sommige artsen besluiten daarom om patiënten gratis te helpen. Anderen hanteren een maximum aantal patiënten zonder papieren.

Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bevestigt dat het voor huisartsen te tijdrovend is om deze zorg te declareren, vooral omdat het op papier moet in plaats van digitaal. Maar de LHV krijgt geen signalen dat dit een reden is om patiënten niet te helpen. Het voornaamste probleem is volgens de LHV het huisartsentekort, waardoor veel praktijken een patiëntenstop hebben.

