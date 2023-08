Doet de overheid genoeg om de tijgermug te stoppen? ‘Italië zit al vol’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) doet te weinig tegen de Aziatische tijgermug, vindt een organisatie die zich keert tegen exoten. Daarom stapt het Platform Stop Invasieve Exoten naar de Raad van State. De mug is de afgelopen tijd weer bij enkele autobandenbedrijven in Nederland opgedoken. Ze horen hier niet thuis en ze kunnen ziektes overdragen zoals dengue (knokkelkoorts) en zika.

“Strenger optreden is nodig bij bedrijven die niet de juiste voorzorgsmaatregelen nemen en er moet betere communicatie komen. Vakantiegangers die uit landen komen waar de tijgermug veel voorkomt, moeten worden geïnformeerd over de mogelijkheid dat een dergelijke mug op de reis terug naar Nederland kan meeliften”, vertelt Wilfred Reinhold, initiatiefnemer van het platform.

De muggen komen meestal in Nederland terecht door de import van Lucky bamboo, een sierplantje uit China, en door de import van gebruikte autobanden uit landen als Italië en de Verenigde Staten. De gemeenschappelijke factor: in beide producten kunnen de tijgermuggen eitjes leggen als er een laagje water in staat.

Tijdig melden

De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden, laat Pascale Schreurs, woordvoerder van de NVWA, weten. “Bestrijdingsmaatregelen op een plek waar de tijgermug is gevonden zullen tot het einde van het muggenseizoen – eind oktober – plaatsvinden.” De broedplaats van een mug wordt verwijderd en, indien dat niet mogelijk is, worden biologische korrels ingezet waar alleen de larven van doodgaan. Als er volwassen muggen worden gevonden bij een bandenbedrijf, worden ze gedood.

Omwonenden van een vindplaats worden over de situatie geïnformeerd door middel van een brief. Hen wordt gevraagd om in de tuin op zoek te gaan naar mogelijke broedplaatsen, deze te verwijderen en gevonden exemplaren van exotische muggen te melden. “Het moment van een melding is belangrijk”, zegt Schreurs. Wanneer het te laat wordt gemeld kan het aantal muggen al flink zijn toegenomen en is het lastiger om er nog iets aan te doen.

Er zijn daarnaast preventieve voorschriften. Bedrijven moeten banden droog importeren en opslaan. Reinhold zegt dat die voorschriften niet altijd worden nageleefd. “De overheid in Italië deed bijvoorbeeld niks. Ondertussen zit het land vol met die muggen. Inclusief uitbraken van exotische ziektes. Vanuit Italië verspreiden de tijgermuggen zich verder over Europa.”

NVWA: Kans om ziek te worden niet groot

De kans dat iemand ziek wordt na een steek van de tijgermug is niet groot, meldt de NVWA, omdat de ziektes die deze muggen kunnen overbrengen nauwelijks in Nederland voorkomen.

De tijgermug is voor het eerst in Nederland gesignaleerd in 2005. Dit jaar is de tijgermug op twaalf plekken in Nederland gemeld, waarvan zeven bij bandenbedrijven. Vooral de vindplaats van de exoot is interessant, vindt de NVWA. Als er in woonwijken vaker tijgermuggen worden gevonden, komt dat omdat er meer muggen meeliften met vakantiegangers. Dat geeft aan dat het aantal muggen in de bronlanden toeneemt, meldt de autoriteit.

Het platform Stop Invasieve Exoten stapte eerder naar de rechter, maar die oordeelde toen dat er onvoldoende bewijs was dat een bandenbedrijf de wet heeft overtreden. Hier ging het platform niet mee akkoord en daarom ligt de zaak nu bij Raad van State. Reinhold: “Als de NVWA bij de import van natte banden zegt ‘ach, kan gebeuren’, dan is het niet zo gek dat bedrijven geen moeite doen om banden droog te importeren.” De datum van de zitting is nog onbekend.

