Doel vaccinatiecampagne onzeker door leveringsproblemen Janssen

Dat de overheid het oorspronkelijke vaccinatiedoel niet zou halen, was eigenlijk al duidelijk. De bedoeling was om iedere volwassene die dat wil begin juli minimaal één prik te geven. Maar net nu het vaccinatieprogramma als een geoliede machine draait, gooit een leveringsprobleem van het Janssen-vaccin roet in het eten.

Daardoor verwacht minister Hugo de Jonge dat Nederland er ongeveer twee weken langer over zal doen om de oorspronkelijke doelen te halen.

Tot en met begin juli zouden circa 18 miljoen prikken moeten zijn gezet om de doelstelling van minister De Jonge te halen. Daarbij ging De Jonge ervan uit dat ongeveer 85 procent van de volwassenen (12 miljoen mensen) bereid is zich te laten inenten. Volgens een laatste peiling van het RIVM ligt de vaccinatiebereidheid op liefst 90 procent, al houdt De Jonge vooralsnog vast aan 85 procent.

Nederland rekende dit kwartaal op 3 miljoen doses van het Janssen-vaccin. In plaats daarvan zal Janssen er 1 miljoen leveren. Tot nu toe zijn ongeveer 550.000 van deze vaccins geleverd. Volgens schattingen van het RIVM zullen op 14 juni 638.000 mensen zijn ingeënt met het Janssen-vaccin.

Vervuilde vaccins

De leveringsproblemen van Janssen vinden hun oorsprong in de Verenigde Staten, waar de toezichthouder FDA een fabriek van J&J stillegde toen bleek dat een partij vaccins vervuild was met ingrediënten van een ander vaccin. De levering van tientallen miljoenen vaccins, onder meer voor de EU, wordt sindsdien geblokkeerd in afwachting van onderzoek van de FDA. Volgens Amerikaanse media komen deze vaccins naar verwachting binnenkort alsnog vrij, onduidelijk is wanneer.

In Nederland zijn tot nu toe ruim 8,8 miljoen prikken gezet, waarvan ongeveer zes miljoen eerste prikken. Dit zijn er al minder dan gehoopt door problemen rond het AstraZeneca-vaccin, dat vanwege een zeldzame bijwerking alleen nog aan mensen boven de 60 wordt gegeven. Ook is het leveringentempo van die farmaceut belabberd. Daar staat tegenover dat Pfizer dit kwartaal meer vaccins levert dan vooraf verwacht.

Aan het huidige priktempo ligt het niet, er wordt nu op 136 GGD-locaties ingeënt en daarnaast verdwijnen ook bij huisartsen, in ziekenhuizen en bij defensie vaccins in armen. Deze week kregen iedere minuut 187 mensen een prik. Inmiddels kunnen Nederlanders geboren vanaf 1975 of eerder een afspraak maken bij de GGD. Vrijwel elke dag komen daar een of meer jaartallen bij.

Om het doel van het ministerie te halen, waren de vaccins van Janssen cruciaal, aangezien iedere prik gelijkstaat aan een volledige vaccinatie. Bij de drie andere vaccins is er sprake van een interval tussen de eerste en tweede prik van 4 tot maximaal 12 weken. Mensen die in juni een tweeprikkenvaccin krijgen, zijn nooit voor juli volledig gevaccineerd.

Ondanks dat de beoogde doelstelling niet wordt gehaald, blijven de gevolgen relatief klein. Mede door vaccinatie neemt het aantal coronagevallen rap af, en daarmee ook ziekenhuisopnames. Maar een vaccinatie functioneert komende zomer ook als vrijreizenbewijs, net zoals een negatieve test. Daarom had minister De Jonge zijn zinnen gezet op begin juli.

