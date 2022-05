Doden Alblasserdam 16-jarig meisje en 34-jarige vrouw

De gewonden zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij gebeurde even voor 11.00 uur op de zorgboerderij Tro Tardi aan de Molensingel. “Daarbij heeft een man geschoten, die heeft twee slachtoffers dodelijk geraakt en er zijn twee zwaargewonden gevallen”, zei een politiewoordvoerder ter plaatse.

Na de schietpartij kwamen twee traumahelikopters en meerdere ambulances en andere hulpdiensten ter plekke. De verdachte kon daarna worden aangehouden in een parkje in de buurt, aldus de politie. Daarbij is het vuurwapen in beslag genomen. “We zijn heel blij dat we hem zo snel mogelijk konden stoppen en dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen”, aldus de woordvoerder.

Wat de aanleiding was voor de schietpartij, is nog onduidelijk. Ook kan de politie niet zeggen of de verdachte een bekende is van de politie. “We kunnen daar nog niet op vooruitlopen.”

Beeld Bart Friso

Bij een schietincident aan de #Molensingel in #Alblasserdam zijn 2 dodelijke slachtoffers gevallen. 2 anderen raakten ernstig gewond. De verdachte is aangehouden, het vuurwapen in beslag genomen. De getuigen worden opgevangen, voor hen wordt hulp geregeld. Het onderzoek loopt. — Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) 6 mei 2022