Dode bij steekpartij Amsterdam, vier gewonden naar ziekenhuis, verdachte opgepakt

De slachtoffers zijn volgens de politie afzonderlijk op of in de directe omgeving van de Ferdinand Bolstraat gestoken. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend.

De politie rukte massaal uit naar de Ferdinand Bolstraat. Er gingen onder meer leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ter plaatse. Ook vlogen politiehelikopters boven de stad.

Geen aanwijzing voor terrorisme

Over de toedracht van het incident of het motief van de dader is nog niets bekend. De politie gaat ervan uit dat één persoon de vijf mensen heeft gestoken. Het onderzoeksteam onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft op dit moment geen directe aanwijzingen dat sprake is van een terroristisch motief. Wel worden alle opties opengehouden, meldt de Driehoek Amsterdam, waarin de gemeente, justitie en politie verenigd zijn. De Driehoek meldde zaterdag met meer informatie te komen.

Als gevolg van het incident stopten trams en metro’s niet in of rond de Ferdinand Bolstraat, meldde openbaarvervoerbedrijf GVB op Twitter.

De omgeving rond de plaats van het incident werd in de wijde omtrek afgezet. Beeld ANP

