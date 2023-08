Dochter van Knil-commandant Westerling vraagt op de Dam eerherstel voor haar vader. Applaus en afkeuring volgen

Palmyra Westerling vroeg tijdens de Indiëherdenking in Amsterdam om eerherstel voor haar vader, oud-militair Raymond Westerling. Dat riep bij het publiek gemengde gevoelens op.

Het begint te regenen, als de dochter van de fel omstreden militair Raymond Westerling begint te spreken tijdens de Indiëherdenking op de Dam in Amsterdam. Haar vader was niet fout, bepleit ze. “De militaire acties van mijn vader waren noodzakelijk.” Hij redde ook vrouwen en kinderen en hielp buren die het minder hadden, vervolgt ze. “Mensen zijn mijn vader dankbaar.”

Westerlings vader was na de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, commandant van een speciale eenheid van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger, het Knil. Dat zijn dochter dinsdag tijdens de Indiëherdenking in Amsterdam sprak, ging niet zonder slag of stoot. Burgemeester Femke Halsema zou hier ook staan, maar trok zich terug toen ze hoorde dat Westerling meedeed. Halsema noemde het een ‘zeer ongepaste en pijnlijke keuze’ om Westerling aan het woord te laten. ‘Omdat Westerling pleit voor eerherstel van een oud-strijder van het Knil (Raymond Westerling) die onder meer leiding gaf aan massa-executies van Indonesiërs.’

‘Westerling tot kop-van-jut gemaakt’

Het rumoer dat voorafging blijft niet onbesproken tijdens de herdenking. “We veroordelen geen daders, en herdenken slachtoffers”, zegt Peggy Stein, voorzitter van de organisatie achter de herdenking Indisch Platform 2.0. Westerling voerde slechts de opdrachten van de regering uit, en is daarom niet verantwoordelijk, zegt historicus Victor Laurentius. Hij vindt dat Westerling ‘tot een soort kop-van-jut is gemaakt’. Palmyra Westerling wijst onder meer naar de ‘mainstream media’, die ze ‘een verlengstuk van de overheid’ noemt. Daardoor wordt volgens haar een eenzijdig beeld geschetst van de geschiedenis.

Halsema zou bij de herdenking een toespraak houden en een krans leggen. De organisatie laat de standaard, zonder krans, symbolisch op het podium staan. “Vanuit de gemeente is deze kranslegging gecanceld”, aldus voorzitter Stein. Net als vanuit andere deelnemers, die zich na alle commotie volgens Stein ook terugtrokken. “Met liefde nodigen we de gemeente uit om er volgend jaar wel bij te zijn, want wij zijn in-clu-sief.”

‘In een oorlog ontkom je niet aan gruwelijkheden’

Patricia Oehlers (75) zit in het publiek, en kwam bewust wel naar de herdenking. “Ik heb wel een dubbel gevoel bij vandaag”, zegt ze meteen. “Aan de ene kant weet je dat er veel slachtoffers en gruwelijkheden waren door het Knil. Maar zij stonden ook niet altijd achter die acties.” Haar inmiddels overleden vader was een Knil-militair, gerekruteerd uit Suriname toen hij 22 was. Ze denkt vandaag aan hem. “Wat heeft die man meegemaakt? Hij praatte nooit over de oorlog.”

Oehlers vindt het sterk dat Halsema een duidelijke mening heeft. “Maar in een oorlog ontkom je niet aan gruwelijkheden. Het is niet zo zwart-wit.” Toch keurt ze het af dat Palmyra Westerling voor eerherstel pleit. “Zij heeft vast dezelfde gevoelens over haar vader als ik. Ook mijn vader was in mijn ogen een goed mens, die voor ons zorgde. Maar ik zou mijn vader niet voor zo’n publiek verdedigen.”

‘Halsema had wel moeten komen’

Ook Fred Sohdeike (86), zoon van een oud Knil-militair, vindt het niet gepast dat om eerherstel voor Westerling wordt gevraagd. Sohdeike zit in het publiek, samen met zijn neef Ruud Flohr. Ze zijn opgegroeid in het voormalig Nederlands-Indië en hebben de gruwelen van de Japanse bezetting en de periode daarna aan den lijve ondervonden. Toch vinden ze het ‘laf’ dat Halsema er niet is. “Ze moet juist luisteren naar het verhaal van Westerling, en daarop reageren als ze het er niet mee eens is”, zegt Flohr.

Als Westerling haar speech afrondt, staat een groot deel van het publiek op, applaudisseert, sommigen vegen een traan weg. Anderen blijven zitten, en kijken strak voor zich uit. Het stopt met regenen. Een groep mensen gekleed in zwarte T-shirts met de tekst ‘Speciale Troepen’ (Raymond Westerling was commandant van de speciale troepen) valt op. Zij klappen het hardst. Patrick van der Vegt is een van hen. “Wij willen Palmyra een hart onder de riem steken”, zegt hij. “De berichtgeving over Raymond Westerling is eenzijdig en negatief, maar hij heeft ook veel goeds gedaan.”

