Docent die meisjesbesnijdenis aanbeval voor de rechter

Een 32-jarige docent van de As Soennahmoskee in Den Haag die meisjesbesnijdenis aanraadde, wordt vervolgd voor opruiing en het aanzetten tot geweld tegen vrouwen.

Het Openbaar Ministerie heeft dat vrijdagmiddag bekendgemaakt, op de dag af een jaar nadat er aangifte tegen de imam was gedaan door vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom. Oprichter en directeur Shirin Musa redeneerde: “Aanzetten tot ­genitale verminking is aanzetten tot geweld”.

Het OM vertaalt de woorden van de docent, die tijdens een onlinecursus in het Arabisch uitsprak, als volgt: “Besnijdenis is verplicht voor de mannen en aanbevolen voor de vrouwen. Het is niet verplicht voor de vrouwen. De wijsheid hierachter is dat de penis wordt gereinigd van de onreinheden wat zich op de voorhuid bevindt en bij de vrouw worden haar lusten minder.”

Vrouwen- of meisjesbesnijdenis is strafbaar in Nederland, er staat twaalf jaar cel op. De ingreep is niet gebruikelijk in de Turkse en Marokkaanse cultuur, wel komt die voor in onder meer ­Indonesië, Somalië, Ethiopië, Eritrea en Egypte.

Verkeerde ideeën

Femmes for Freedom vreesde dat Nederlandse moslims op verkeerde ideeën zouden worden gebracht, omdat de website van de As Soennahmoskee, al-yaqeen.com, als een drukbezochte vraagbaak dienstdoet. Zij spreken van ‘een gruwelijke manier om de macht en het eigenaarschap van de man over de vrouw in stand te houden’.

De videocursus waarin de uitspraken zijn gedaan, was sinds 2015 op een besloten deel van de site van de moskee te zien. NRC en ‘Nieuwsuur’ schreven zich undercover in en maakten de inhoud bekend. Daarop haalde de moskee de videocursus offline. Het bestuur zei juist niet achter vrouwen­besnijdenis te staan.

Voormalig bestuursvoorzitter Abdelhamid Taheri stelt ook vraagtekens bij de vervolging van de docent, die slechts in informatie zou hebben voorzien. “De docent las ­gewoon voor uit een boek, hij gaf niet zijn eigen mening. Wat gaat de rechter dan doen met de islamitische boeken waarin dit staat?”

