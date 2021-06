Diverse instanties, waaronder de politie en ANWB, melden telefoonstoring

Diverse organisaties, waaronder de ANWB en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), hadden dinsdagochtend te kampen met een landelijke telefoonstoring. Ook het Instituut Mijnbouwschade Groningen meldt de storing op zijn website.

De ANWB meldde dinsdagochtend vroeg dat de Wegenwacht door een storing telefonisch onbereikbaar was. Gestrande automobilisten werd gevraagd hun pechmelding via de app of via de website te doen. Enige tijd later meldde de organisatie dat de storing voorbij was.

Ook de politie kampte in delen van het land enige tijd met een technische storing bij het telefoonnummer voor niet-spoedeisende zaken – 0900-8844. Inmiddels is het nummer weer in de lucht.

De oorzaak van de storingen is niet bekend.