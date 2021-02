Dit zijn uw mooiste sneeuwfoto's

Het is de eerste sneeuwstorm sinds tien jaar en Nederland raakt langzaam maar zeker bedolven onder een pak sneeuw. Dit zijn de mooiste sneeuwfoto's ingezonden door Trouw-lezers.

Ook meedoen? Stuur uw mooiste sneeuwfoto, uw naam en woonplaats naar sneeuw@trouw.nl.

Wassenaar, Elisabeth Buijtelaar

IJmuiden, Maartje Doorman

Loosdrecht, Huub Beckers

Den Bosch, Annefleur van Wanrooij

Gameren, Dikkie van Wijk

Amersfoort, Tjerk Nap

Utrecht, Anni Karvonen

Amsterdam, Roberto Perotti

Soest, Jeannet Vegter-Kuiper

