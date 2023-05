Dit zijn de rechters van de toekomst: ‘Culturele diversiteit komt het vertrouwen ten goede’

Nu de rechtspraak zucht onder personeelstekorten worden flink meer rechters opgeleid. Wie zijn zij eigenlijk? En kunnen ze verlichting brengen? “We selecteren grondig.”

Aanvankelijk was ze griffier. Van dichtbij zag Pui Ling Cheung wat een rechter doet. “Mijn werk hield op als het echt leuk begon te worden”, blikt de dertiger terug. “De rechter hakte de knopen door. Dat wilde ik ook.” Nu is ze rechter in opleiding bij rechtbank Zeeland-West-Brabant. “Momenteel werk ik in het civiele recht, waar ik conflicten tussen burgers en bedrijven onderling behandel, bijvoorbeeld iemand die via Marktplaats een kapotte auto heeft gekocht.”

De rechtbanken kunnen mensen als Pui Ling Cheung goed gebruiken. Het land komt achthonderd rechters tekort, stelt de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. De vakbond van rechters en officieren van justitie dreigde onlangs met een staking, wat een unicum zou zijn geweest: nog nooit staakte de magistratuur.

De hoge werkdruk was een van de twistpunten in de cao-onderhandelingen. “Er doen verschillende getallen de ronde”, zegt Bart van Meegen, president van de rechtbank Overijssel, over de personeelstekorten. “In ieder geval zijn vóór 2020 te weinig rechters geworven.”

Een nieuwe lichting rechters moet soelaas bieden. Drie jaar geleden is het aantal opleidingsplekken uitgebreid van tachtig naar honderddertig per jaar. Van Meegen is voorzitter van de Landelijke Selectiecommissie Rechters, die de kandidaten voor de opleiding kiest – de rechters van de toekomst dus.

700 kandidaten

Aan aanwas geen gebrek. Jaarlijks melden zes- à zevenhonderd kandidaten zich voor de opleiding aan, vertelt hij. “Die hebben allemaal een juridische achtergrond, al zat er laatst een kapper tussen.” Zij doorlopen een strenge selectieprocedure, inclusief intelligentietest, rollenspel en een gesprek met een psycholoog. Bij de uiteindelijke keuze is zowel een rechter als een niet-rechter betrokken. “Dat kan een advocaat zijn, maar ook een dijkgraaf, ondernemer of iemand met een sociale achtergrond.”

De meeste rechters in opleiding, kortweg rio’s, zijn dertigers of veertigers. Het leeuwendeel is afkomstig uit de advocatuur. De opleiding selecteert niet alleen op juridische kennis, legt Van Meegen uit. “Rechters dienen goed te kunnen communiceren, zowel met een topman uit het bedrijfsleven als een dakloze fietsendief. Daarnaast moeten ze begrijpen wat er in de samenleving speelt en welke impact hun oordeel heeft op mensenlevens. Nu de druk vanuit de samenleving, sociale media en de onderwereld toeneemt, letten we steeds meer op weerbaarheid.”

Als rechter in opleiding moet je leren de regie te houden, ondervindt rio Pui Ling Cheung. “Vooraf teken ik een strategie uit – wie geef ik als eerste het woord? – maar op de zitting kan het soms heel anders lopen. Die onvoorspelbaarheid maakt het leuk. Ik leid een zitting in mijn eentje, mijn opleiders zitten achter in de zaal.”

Haar wortels werken in haar voordeel, denkt ze. “Als kind heb ik veel brieven moeten vertalen voor mijn Chinese ouders. Van dichtbij heb ik ervaren hoe een taalbarrière het dagelijks leven kan bemoeilijken, maar ook hoe complex we de simpelste zaken soms hebben geregeld. Ik kan me goed inleven in mensen die weinig van een rechtszaak begrijpen. Zij moeten zich gehoord voelen.”

“Inclusie is belangrijk. Als rechters verschillende culturele achtergronden hebben, komt dat het vertrouwen ten goede. Ik merk dat sommige juristen twijfelen of ze wel bij de rechtspraak passen – juist dan moet je solliciteren.”

Doorgaans worden rio’s opgeleid in twee rechtsgebieden, bijvoorbeeld strafrecht en civiel. Ze volgen cursussen bij het Studiecentrum Rechtspleging, maar hoofdzakelijk is het training on the job: zittingen leiden, vonnissen schrijven, uitspraken beoordelen. De opleidingsduur is afhankelijk van iemands ervaring. Ook kunnen rio’s stage lopen buiten de rechtbank, bijvoorbeeld bij de politie of het Openbaar Ministerie.

Tijdrovend

Ondanks de grotere instroom zijn de personeelstekorten niet in een handomdraai weggewerkt. ‘Pas in 2025 wordt een echte toename van het aantal rechters verwacht’, schrijft de Raad voor de rechtspraak deze maand in zijn jaarverslag. Opleiden kost tijd en veel huidige rechters staan op de drempel van hun pensioen. Ook worden procedures complexer en tijdrovender, schetst rechtbankpresident Van Meegen. Slachtoffers hebben bijvoorbeeld een grotere rol gekregen in strafzaken.

Nederland telt ruim 2600 rechters en raadsheren. Vorig jaar deden zij uitspraak in 1,4 miljoen zaken, merendeels kantonzaken. Door de onderbezetting moeten burgers vaak veel langer op uitspraken wachten dan de bedoeling is. In de meeste rechtsgebieden wordt de eigen norm niet gehaald. De rechtbank Gelderland zag zich zelfs genoodzaakt 1500 kleine strafzaken te seponeren. In het bijzonder de belastingrechtspraak loopt vast door de vele no-cure-no-payzaken van burgers die bijvoorbeeld een parkeerbon of WOZ-waarde aanvechten.

Nóg meer opleidingsplekken is niet de oplossing, zegt Van Meegen. “Rio’s worden opgeleid door zittende rechters. Die zijn op dat moment dus minder inzetbaar. Het is zoeken naar de juiste balans. Bovendien staat de kwaliteit van de rechtspraak voorop. Daarom selecteren we grondig.”

Hugo de Boef (34), rechter in opleiding bij rechtbank Overijssel

“Op mijn zeventiende ben ik begonnen als politieagent. Ik had nog geen rijbewijs, wel een pistool op mijn heup. Ik vond het prachtig werk, maar ik had ook interesse in de juridische kant ervan. Na een rechtenstudie ben ik advocaat geworden. Gesprekken die ik voerde met een rechter zetten me vervolgens aan het denken. Als rechter sta je echt midden in de maatschappij.

“Bijna wekelijks behandel ik zaken die indruk maken. In het vreemdelingenrecht, bijvoorbeeld, zie je het persoonlijk leed van gevluchte Syriërs die een zieke ouder willen laten overkomen. In het strafrecht voel ik die verantwoordelijkheid ook. Met een beslissing kun je diep ingrijpen op iemands leven.

“Soms behandel ik een zaak als voorzitter. Zo’n zitting heb ik dan tot in detail voorbereid. Ons wordt aangeleerd om een eigen stijl te ontwikkelen. Aanvankelijk moest ik wennen aan het dragen van een toga en was ik niet helemaal mezelf. Tegenwoordig zit ik meer ontspannen in de rechtbank. Daarmee bereik je veel meer op een zitting.”

Anke Mulder (64), raadsheer in opleiding bij gerechtshof Den Haag

“Ik ben veertig jaar familierechtadvocaat in Utrecht geweest. Het rechterschap lonkte al langer, op een gegeven moment dacht ik: ik moet het nu doen, anders ben ik echt te oud. Ik ben dankbaar dat de rechtspraak ook investeert in mensen met minder werkzame jaren voor de boeg. Want ook al ben ik ervaren, de opleiding vergt van de opleiders en van mij tijd en aandacht.

“Ik weet waaraan ik begin. Naast advocaat ben ik twintig jaar raadsheer-plaatsvervanger geweest bij het gerechtshof in Den Haag. Zo eens per maand was ik ‘bijzitter’ (mederechter, niet de voorzitter, red.) bij het hof in familiezaken. Nu mag ik zelf zittingen leiden. In het begin liep ik in mijn hoofd nog een lijstje af, om zeker te zijn dat ik niks vergat. Inmiddels gaat het soepeler.

“We behandelen vaak emotioneel beladen zaken als echtscheidingen, erfrecht en uithuisplaatsingen. In de opleiding is veel aandacht voor die emotionele component. Als rechter wil ik goed in de dossiers zitten. Uit ervaring weet ik hoe geruststellend het voor cliënten is als de rechter de details kent.”

