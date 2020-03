Dit zijn de nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus

Zondag aangekondigd in de persconferentie:

*Alle basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen en kinderopvanglocaties gaan vanaf maandag dicht, in ieder geval tot en met 6 april. Kinderen met ouders in cruciale sectoren, zoals de zorg, zijn nog wel welkom. Ook eindexamenleerlingen krijgen prioriteit. De overheid heeft een lijst gepubliceerd van cruciale beroepen. Daarop staan behalve mensen in de zorg- en onderwijs bijvoorbeeld ook vuilnismannen en chauffeurs die brandstoffen transporteren.

Door de uitval van onderwijspersoneel werd het volgens verantwoordelijk minister Arie Slob steeds lastiger de scholen open te houden. Dat maakt dat het volgens hem belangrijk werd prioriteiten te stellen.

Personeel in het onderwijs en de kinderopvang dat niet ziek is, kan de komende drie weken gewoon naar hun werk. “We hebben ze hard nodig”, zei Slob. “Om de kinderen van ouders in vitale beroepen verder te begeleiden, maar ook om het onderwijs te begeleiden voor kinderen die thuis komen te zitten.” De komende dagen moet uitgewerkt worden hoe het nu precies verder moet.

*Alle horeca gaat vanaf zondag 18:00 dicht tot en met 6 april. Aanleiding is volgens minister Bruno Bruins van medische zorg is dat er ‘cafétoerisme’ ontstond: Belgen gingen de Nederlandse grens over omdat daar de horeca al dicht is en ook Brabanders trokken naar het zuiden om naar de kroeg te gaan. Lokale autoriteiten zijn geïnformeerd over de handhaving.

*Ook sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops gaan dicht tot en met 6 april. De bioscopen van Pathé, die tot vandaag open waren, gaan ook allemaal dicht. Ook andere bioscopen sluiten hun deuren.

*Daarnaast vraagt de minister alle Nederlanders om afstand te bewaren. “We vragen alle Nederlanders bovendien om waar mogelijk gepaste afstand van elkaar te bewaren, ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. U kunt als richtlijn ongeveer 1,5 meter afstand hanteren”, zei hij.

*De rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gaan vanaf dinsdag dicht vanwege het coronavirus. Urgente zaken gaan wel door. Dit zijn zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven omdat het bijvoorbeeld raakt aan de rechten van verdachten. Publiek is bij zittingen niet welkom.

En verder:

*Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stelt met ingang van maandag alle praktijk- en theorie-examens uit tot tenminste 31 maart om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat maakt de organisatie bekend in een brief aan het kabinet.

*Steeds meer instellingen voor ouderenzorg in met name Noord-Brabant sluiten de deuren voor bezoekers. Dat komt omdat steeds meer bewoners het nieuwe coronavirus onder de leden blijken te hebben. Dat meldt bestuurslid van branchevereniging van zorgorganisaties Actiz Conny Helder. “We weten niet waar de toename van besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen door komt, maar het kan te maken hebben met de hoeveelheid bezoekers.”

*Ook in andere delen van Nederland is de verwachting dat steeds meer instellingen de deuren gaan sluiten voor bezoekers. Zo heeft Lyvore, dat ouderenzorg in Soest, Baarn en Amersfoort aanbiedt, zondag besloten alle verpleeghuizen en woonzorglocaties te sluiten voor bezoekers.

*Verschillende reisorganisatie annuleren voor deze maand alle vakantiereizen. Het gaat om ANWB Reizen, Corendon, de Sunweb Group, Prijsvrij, TUI en Sunair. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast. Vanwege ingrijpende maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, is het advies nu alleen nog noodzakelijke reizen naar het land te ondernemen. Voor een heel klein deel van Spanje, geldt zelfs de kleur rood, die staat voor niet reizen. Het gaat hierbij om de Catalaanse gemeenten Igualada, Vilanova del Cami, Odena en Santa Margarida de Montbui, die zijn afgesloten.

*Alle scholen op Curaçao zullen vanaf dinsdag de deuren sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus op het eiland te voorkomen. Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath zondag gezegd. De sluiting van de scholen geldt in eerste instantie voor een periode van een week. Daarna wordt besloten of het nodig is de scholen nog langer dicht te houden. De bedoeling is dat alle leerlingen die in hun eindexamenjaar zitten wel naar school kunnen.

Op Curaçao zijn nu drie personen geregistreerd die besmet zijn met het coronavirus, zo maakte de regering zondag bekend. Een groep van veertig mensen wordt gemonitord, een deel daarvan zit in isolatie.