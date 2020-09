Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen in de Randstad

1. In de veiligheidsregio’s waar de besmettingen het snelst oplopen moeten kroegen en restaurants vanaf zondag om één uur ’s nachts dicht. Vanaf middernacht gaat de muziek uit en mogen geen nieuwe gasten meer worden binnengelaten. Het gaat om horecagelegenheden in Amsterdam Amstelland, Rotterdam Rijnmond, Haaglanden (regio Den Haag), Utrecht, Kennemerland (rondom Haarlem) en Hollands Midden (bij Leiden).

2. Vanaf zondag worden in deze zes veiligheidsregio’s ook bijeenkomsten met meer dan vijftig mensen verboden. Die maatregel geldt zowel binnen als buiten. Evenementenlocaties in de regio’s mogen daarom ook nog maximaal vijftig gasten ontvangen. Eerder was het maximum honderd personen per bijeenkomst, mits de locatie groot genoeg was om onderling de anderhalve meter afstand te bewaren. Wel heeft het kabinet enkele uitzonderingen gemaakt. Het maximum aantal personen geldt niet voor uitvaarten, demonstraties, religieuze bijeenkomsten en scholen. Voor bruiloften geldt het maximum van vijftig personen wel.

3. De komende tijd zullen verschillende voorlichtingscampagnes worden gestart, die met name jongeren moeten motiveren zich beter aan de coronaregels te houden. De verschillende regio’s krijgen daarbij de kans om hun eigen accenten te leggen, en zo de campagne te richten op de groep die regionaal de meeste nieuwe besmettingen veroorzaakt.

4. Behalve de landelijk gecoördineerde maatregelen, zullen de zes veiligheidsregio’s waar de problemen het grootst zijn lokaal aanvullende maatregelen nemen. Op veel plekken zal het gaan om afspraken met studentenverenigingen, om te voorkomen dat het aantal besmettingen onder studenten verder toeneemt. Ook zal in elk geval in de regio Rotterdam Rijnmond strenger gehandhaafd worden en gaat de regio Kennemerland meer doen om illegale feesten op te sporen.

5. Vanwege de problemen omtrent de testcapaciteit, geldt vanaf nu in heel het land dat kinderen in de basisschoolleeftijd met milde klachten, zoals bijvoorbeeld een snotneus of beginnende keelpijn, zich niet hoeven te laten testen. Zij kunnen gewoon naar school. Het risico dat zij corona oplopen en verspreiden is zeer gering, en op die manier kan de werkdruk bij de GGD’en worden verlicht.

Maatregelen per stad:

Rotterdam-Rijnmond Strenger handhaven, bijvoorbeeld op markten en op plekken waar zich veel jongeren bevinden. Supermarkten moeten meer letten op voldoende afstand houden. Amsterdam Sluiting parken tegen illegale feesten. Speciale openingstijden van bibliotheken, stadsdeelkantoren en zwembaden voor kwetsbare personen (net als in regio Haaglanden). Geldt wellicht ook voor winkels en musea. Haaglanden Controles bij horecagelegenheden, feestzalen, sportaccommodaties en studentensociëteiten. Bij overtreding kan sluiting volgen.

