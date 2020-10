Dit zijn de meest opvallende namen op de nieuwe kandidatenlijst van het CDA

De Brabantse politica Inge van Dijk (45) is de belangrijkste nieuweling op de kandidatenlijst van het CDA voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Zij staat op nummer 3, vlak achter lijsttrekker Hugo de Jonge, minister van volksgezondheid en nummer 2, Kamerlid Pieter Omtzigt. Een andere naam die in het oog springt, is op nummer 10 de tv-presentatrice Lucille Werner (53), vooral bekend van ‘Lingo’.

Met Van Dijk hoopt het CDA de banden aan te halen met de Brabantse kiezer, de boeren in het bijzonder. Bij de vorige verkiezingen in 2017 kwam het CDA ook al met een op het zuiden van het land gerichte lijst met René Peters, destijds wethouder in Oss, op nummer 3. Hij staat dit keer op nummer 13.

Van Dijk is CDA-voorzitter in Brabant en wethouder in Gemert-Bakel. Zij heeft carrière gemaakt bij de Rabobank en was in haar provincie de drijvende kracht achter de in de partij omstreden samenwerking van het CDA met Forum voor Democratie. Vanwege protest van boeren tegen plannen met de landbouw stapte het CDA uit het provinciebestuur met GroenLinks, PvdA en VVD. Er werd dit voorjaar een nieuw college opgetuigd met VVD, Forum en lokale partijen. Het pact met Forum leidde tot de vraag of dat straks na de verkiezingen in Den Haag ook mogelijk is. Partijleider De Jonge sluit dit uit: “Dat gaat niet gebeuren”.

Teleurstellende plek

Lucille Werner is een andere opvallende naam op de lijst. Haar oom, ziekenhuisbestuurder Jos Werner, was zestien jaar lid van de Eerste Kamer voor het CDA, waarvan acht jaar fractievoorzitter. Lucille Werner begon als presentatrice van ‘Shownieuws’, maar werd vooral bekend met spelletjesprogramma’s zoals ‘Lingo’. Door zuurstofgebrek bij haar geboorte loopt zij moeilijk. Werner kreeg een groot aantal onderscheidingen voor haar inzet voor gehandicapten.

Afwezig op de lijst is prominent Kamerlid Chris van Dam, voorzitter van de enquêtecommissie die onderzoek doet naar de kinderopvangtoeslagaffaire. Hij laat weten dat hij plaats 24 kreeg aangeboden. “Dit is zo laag dat het mij past de eer aan mijzelf te houden. Teleurstellend ja”, verklaart hij.

Geen allochtone wortels

Het is dringen bij het CDA. Bijna alle negentien zittende Kamerleden gaven aan dat zij opnieuw op de kandidatenlijst willen. In de peilingen staat het CDA op veertien zetels. Dat kan voor maart volgend jaar nog veranderen, maar voor wie lager dan 15 staat, wordt het penibel. Dat is bijvoorbeeld het geval bij nummer 25, buitenlandwoordvoerder Martijn van Helvert. Opmerkelijk is de kandidatuur op nummer 21 van Bart van den Brink, in de vorige kabinetsperiode woordvoerder van fractievoorzitter Sybrand Buma en nu politiek adviseur van Hugo de Jonge.

Het CDA heeft kandidaten gezocht in alle Nederlandse provincies. Bij de eerste tien staan vijf vrouwen en vijf mannen. In de hoogste regionen staan geen kandidaten met allochtone wortels.

Vanuit het kabinet staan behalve lijsttrekker De Jonge alleen de staatssecretarissen Raymond Knops (binnenlandse zaken) en Mona Keijzer (economische zaken) op een verkiesbare plaats. Knops staat op 5. Bij de vorige verkiezingen stond Keijzer nog op nummer 2, dit keer komt zij op nummer 7. Bij de lijsttrekkersverkiezingen stelde de Volendamse zich kandidaat tegenover De Jonge. Zij viel af in de eerste stemronde. Minister van justitie Ferd Grapperhaus wilde hoog op de lijst, maar nadat hij in opspraak kwam vanwege geknuffel op zijn bruiloft, is hij lijstduwer, samen met minister van defensie Ank Bijleveld. Zij staan op de nummers 50 en 51. Minister van financiën Wopke Hoekstra had in de zomer al aangegeven dat hij zich niet kandideert voor de Tweede Kamer.

