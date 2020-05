Dit zijn de 196 doden van Trouw: zij die stierven voor de krant

De ‘23 van Trouw’, de verspreiders die in augustus 1944 in Kamp Vught werden gefusilleerd, waren lang niet de enige verzetsmensen die stierven voor deze krant. Vooral in de laatste oorlogswinter vielen veel slachtoffers.

Toen Duitse troepen op 10 mei 1940 ons land ­binnenvielen, werkte de 23-jarige Lydia Cohen op het Haagse hoofdkantoor van de ­Postcheque- en ­Girodienst. Ze raakte in 1941 betrokken bij het ­verzetsblad Vrij Nederland. Ook stak ze ­onderduikers de helpende hand toe ⎼ en ze was joods.

Haar verloofde, de jurist Jan Posthumus, ­bezorgde haar een vals persoonsbewijs op de naam ‘Winkel’, de meisjesnaam van haar moeder, die ze na de oorlog zou blijven voeren. Posthumus was een zoon van de Amsterdamse hoogleraar Nico Posthumus. Die zette in 1943 zijn zinnen op een na de bevrijding op te richten instituut voor oorlogsdocumentatie. Hiertoe begonnen Winkel en haar verloofde ­allerhande ­documentatiemateriaal bijeen te brengen, waaronder ook nummers van verzetsbladen. De verzameling werd na de bevrijding overgebracht naar het Rijksinstituut voor Oorlogs-documentatie (Riod). Winkel werd er hoofd van de afdeling Nederlandse Oorlogs-collectie en bouwde een grote verzameling ­illegale bladen op.

Het ultimatum van de Sicherheidsdienst

Winkel deed meer dan alleen verzamelen. Ze onderzocht de lotgevallen van de verzetsbladen, titanenarbeid die ze in 1954 bekroonde met de publicatie van ‘De ondergrondse pers 1940-1945’, een overzichtswerk van bijna 1200 verzetsbladen. Trouw kwam uiteraard ook aan bod, inbegrepen de vele lokale en regionale edities die de laatste oorlogswinter waren verschenen. Ook besteedde Winkel aandacht aan de verwikkelingen die een ‘ultimatum’ van de Sicherheitsdienst teweegbrachten. Deze schimmige episode eindigde in ­augustus 1944 met de executie van 23 Trouw-verspreiders in kamp Vught.

In haar overzichtswerk noemde Winkel de namen van hen allemaal: van Rudy van Baarle tot en met Douwe Werkman. Ook maakte ze gewag van acht Trouw-drukkers die in Duitse kampen waren omgekomen. Uiteraard vermeldde Winkel ook de dood van Wim Speelman, de leider van de verspreidingsorganisatie van Trouw. Speelman kwam op 29 januari 1945 de drukkerij van Paul Bakker aan de Amsterdamse Lijnbaansgracht binnenlopen. De Sicherheitsdienst had er juist een inval gedaan, precies op het moment dat Trouw werd gedrukt. Speelman, Bakker en vier personeelsleden werden een paar weken later gefusilleerd.

Bij elkaar noemde Winkel de namen van 44 omgekomen Trouw-werkers. En, schreef ze: “In totaal zijn ongeveer 120 personen het slachtoffer geworden van het werk voor TROUW”. Dit aantal verantwoordde Winkel niet: hoe kwam ze eraan? Duiding en context ontbraken. Was ‘ongeveer 120’ relatief veel of weinig? Hoeveel van de slachtoffers waren verspreider, hoeveel waren drukker? Waren het alleen mannen, of waren ook vrouwen omgekomen, zo ja hoeveel? Deze vragen staan 65 jaar later nog altijd overeind: ze laten zich moeilijk beantwoorden. Winkel sprak van 120 slachtoffers, in sommige (latere) publicaties worden ook wel 130 mensen genoemd.

Maar kun je zo’n direct verband wel leggen? Veel medewerkers van het blad namen ook aan andere verzetsactiviteiten deel. Sla ‘Het Grote Gebod’ er maar eens op na, het in 1951 verschenen gedenkboek waarin het werk van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers (LO) en de Landelijke Knokploegen (LKP) is beschreven. Het werk telt vele honderden foto’s van gevallen medewerkers. In bijschriften worden hun nevenactiviteiten vaak vermeld: 68 LO-LKP’ers waren ook voor Trouw werkzaam. Lang niet altijd is duidelijk of ze zijn opgepakt vanwege hun werk voor de LO-LKP of hun werk voor de krant.

Dat zal Winkel drie jaar later, in 1954, toen ze haar overzichtswerk publiceerde, ook niet hebben geweten. En al helemaal niet als je bedenkt dat veel Trouw-werkers ook voor nog andere organisaties dan de LO-LKP werkten: inlichtingenorganisatie Dienst Wim, pilotenhulporganisatie Fiat Libertas, de Ordedienst, de Raad van Verzet. Deze dwarsverbanden hadden soms fatale gevolgen: arrestatiegolven rolden van de ene in de andere organisatie door. Arrestaties in Dienst Wim hadden in de zomer van 1943 tot gevolg dat de Sicherheitsdienst Trouw in het vizier kreeg.

Erelijst der gevallenen

In 1989 verscheen van Winkels catalogus een door Riod-medewerker Hans de Vries grondig herziene derde druk. Het aantal Trouw-slachtoffers nam De Vries ongewijzigd over: ‘ongeveer 120’. Een jaar later verscheen het overzichtswerk ‘Het vrije woord: de illegale pers in Nederland 1940-1945’. Meewerkend auteur Huub Wijfjes bekeek duizenden formulieren die in de eerste jaren na de bevrijding, ten behoeve van een Erelijst der gevallenen, waren ingevuld door familieleden, kennissen en andere betrokkenen van omgekomen verzetsstrijders. Op de formulieren konden, naast persoonsgegevens en plaats en datum van overlijden, ook de aard van de verzetsactiviteiten en de namen van de betreffende organisatie(s) worden ingevuld.

Voor Trouw kwam Wijfjes, op grond van de formulieren, tot 123 omgekomen medewerkers, eigenlijk hetzelfde aantal dat Winkel in 1954 al had berekend. Het heeft er dus alle schijn van dat ook zij op de Erelijst-formulieren is afgegaan maar er een te stellige conclusie aan verbond. Tussen de dood van die ‘ongeveer 120’ Trouw-werkers en hun activiteiten voor het blad is immers lang niet altijd een ­direct verband te leggen. Wijfjes was zich daar wel van bewust. Vele keren concludeerde hij dat de betreffende omgekomen persoon ‘wegens meerdere verzetsactiviteiten’ was gearresteerd.

194 mannen, 2 vrouwen

Zelf werkte ik in de jaren negentig achtereenvolgens aan een gedenkboek en een proefschrift over Trouw. De vraag naar het aantal Trouw-slachtoffers kruiste mijn weg niet, en misschien heb ik ’m stiekem ook wel gemeden: schrijven doe ik liever dan tellen. Die ‘ongeveer 120’ heb ik wel altijd aan de hoge kant gevonden. Tot augustus 1944, toen in Vught 23 verspreiders werden gefusilleerd, was nog geen handvol Trouw-medewerkers omgekomen. Dan zouden er in de resterende negen oorlogsmaanden maar liefst rond de honderd zijn gesneuveld?

Het zijn er meer geweest. Ik ben begonnen met het checken van de 68 namen die in Het grote gebod worden genoemd, het LO-LKP-gedenkboek. De zoektocht werd vervolgd met het naspeuren van namen die ik in mijn eigen archief en boekenverzameling aantrof. Daarna ben ik de 123 namen uit de in 1990 gepubliceerde lijst van Wijfjes gaan verifiëren, vervolgens een namenlijst die tussen nagelaten stukken van de Overijsselse verspreider Henk Groot Enzerink zit. Uiteraard ging ik ook op internet te rade. Diverse organisaties, van de Oorlogsgravenstichting tot het Nationaal Monument Kamp Vught, runnen sites met biografische informatie over omgekomen verzetsstrijders. Het heeft, tot nu toe, geresulteerd in een lijst van 196 namen van verzetsmensen die (mede) voor Trouw actief zijn geweest en de oorlog niet hebben overleefd. Verreweg de meeste slachtoffers waren verspreiders. Voor slechts een dertigtal is een direct verband tussen hun Trouw-werk en hun arrestatie vast te stellen. Onder de 196 zijn maar twee vrouwen.

Hoe moeten we het aantal van 196 slachtoffers nu beoordelen? Voor twee andere grote verzetsbladen, Vrij Nederland en Het Parool, circuleren aantallen onder de honderd, terwijl beide bladen langer zijn verschenen dan Trouw. Dan lijkt het aantal van 196 (heel) hoog. Nu wordt voor het communistische verzetsblad De Waarheid het aantal slachtoffers op meer dan tweehonderd geschat. Maar ook De Waarheid kende een flink langere verzetsgeschiedenis dan Trouw; De Waarheid werd eind 1940 opgericht, Trouw pas begin 1943. Het lijkt er dus op dat de door Trouw geleden verliezen groot zijn geweest. Deels zal dit de tol zijn geweest van de ‘meerdere verzetsactiviteiten’ van de slachtoffers. Maar ook het ­gegeven dat Trouw in de laatste oorlogswinter, toen de meeste slachtoffers vielen, de verzetskrant met de hoogste oplage was, zal er niet vreemd aan zijn geweest. Hoe hoger de oplage, des te meer verspreiders nodig waren ⎼ en des te groter de kans op arrestatie.

Johannes Pieter Coté 1907-1945

Coté, geboren in het Brabantse Deurne, werkte als klerk bij het Provinciaal Elektriciteits-­bedrijf in Noord-Holland en woonde in Santpoort. Hij verrichtte allerlei verzetswerk: hulp aan (Joodse) onderduikers, gewapend verzet, Trouw. Bij een inval op 1 maart 1945 werd bij Coté thuis een pak Trouw-bulletins gevonden. Vijf dagen later werd hij gefusilleerd.

Johannes Pieter Coté. Beeld Oorlogsgravenstichting

Catrinus Douma 1917-1945

Catrinus Douma (hier op de foto met zijn verloofde) was Fries van geboorte en stond aan de wieg van het verzet in de Wieringermeer. Hij gaf, samen met onder anderen de latere landbouwminister Sicco Mansholt, leiding aan het onderduikwerk in Noord-Holland. Douma, die voor een zaadhandel werkte, gaf de stoot tot het nieuwsbulletin dat de Wieringermeerse Trouw-groep eind 1944 ging uitgeven. Hij werd op 9 februari 1945 gefusilleerd.

Catrinus Douma (hier op de foto met zijn verloofde). Beeld Historisch Genootschap Wieringermeer

Bastiaan Dingeman van Duin 1919-1944

Rotterdammer Bas van Duin stond in 1944 aan het hoofd van de Trouw-verspreiding in Zuid-Holland. Hij was ook actief voor de Rotterdamse afdeling van de LKP, de Landelijke Knokploegen. Een gearresteerde LKP’er sloeg door en noemde de naam van Van Duin. Hij werd op 6 november 1944 opgepakt en drie dagen later op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd.

Bastiaan Dingeman van Duin. Beeld Oorlogsgravenstichting

Cornelis van der Hooft 1905-1945

Domineeszoon Cor van der Hooft raakte in het voorjaar van 1942 betrokken bij verzetsblad Vrij Nederland. Conflicten bij het blad leidden begin 1943 tot de oprichting van Trouw, waarvan Van der Hooft een leidende verspreider werd. In maart 1943 was hij een van de eerste Nederlanders die een rapport over de Holocaust onder ogen kregen. Van der Hooft stierf in april 1945 tijdens een dodenmars vanuit concentratiekamp Sachsenhausen.

Cornelis van der Hooft. Beeld Collectie HDC/Protestants erfgoed Vrije Universiteit

Jan Overeem 1917-1945

Jan Overeem, die werd geboren in Baarn, werkte sinds 1939 als letterzetter bij uitgever en drukker Paul Bakker in Amsterdam. Bakker werkte voor het verzet. Hij drukte onder meer Vrij Nederland en Trouw. Op 29 januari 1945 viel de Sicherheitsdienst binnen. Ook Overeem werd gearresteerd en op 9 februari 1945, samen met Bakker en drie andere collega’s, in Zaandam gefusilleerd.

Jan Overeem. Beeld Tineke Bakker-Overeem.

Klaas Salomon Pomp 1904-1945

Onderwijzer Klaas Pomp vormde met een aantal collega’s een verzetsgroep in de ­Drentse veenkolonie Nieuw-Buinen. Pomp stond onderduikers bij en bracht Trouw rond. Hij werd opgepakt in de nacht van 6 op 7 april 1944, ­samen met de andere verzetsgroepleden. Pomp stierf op 21 april 1945 in Siegburg, een werkkamp in het Ruhrgebied.

Klaas Salomon Pomp. Beeld Roel Pomp Santpoort

Hendrika Johanna Scharp 1922-1945

De Enschedese verkoopster Riki Scharp, die in de Walstraat woonde, is een van de weinige vrouwelijke Trouw-medewerkers die tijdens de bezetting zijn omgekomen. Ze was voor Trouw op pad toen Enschede op 22 maart 1945 door Amerikaanse bommenwerpers werd aangevallen. Riki Scharp was een van de 65 doden.

Hendrika Johanna Scharp. Beeld Oorlogsgravenstichting

Marinus Spillenaar Bilgen 1892-1944

Apothekerszoon Marinus Spillenaar Bilgen studeerde werktuigbouwkunde in Delft, waar de latere prominente NSB’er Meinoud Rost van Tonningen een roeikameraad van hem was. Als directeur van een papierfabriek in Nijmegen hielp Spillenaar Bilgen Trouw aan papier. Hij werd op 7 augustus 1944 gearresteerd en op 4 september 1944 in kamp Vught gefusillleerd.

Marinus Spillenaar Bilgen. Beeld www.oorlogsdodennijmegen.nl

De doden van Trouw Dit zijn de namen van de 196 mensen die (mede) vanwege hun verzetswerk voor Trouw omkwamen in de jaren ’43-’45. Correcties en aanvullingen worden zeer op prijs gesteld. U kunt ze mailen naar hoofdredactie@trouw.nl Yme Alkema 1905-1945 Sieberen van der Baan 1894-1944 Rudolf Maria van Baarle 1918-1944 Pieter Sijbren Bakker 1910-1945 Stephanus Johannes Paul Bakker 1900-1945 Steven Bastiaans 1891-1944 Johannes Bedeker 1920-1944 Antoon Beernink 1919-1945 Hendricus Cornelis van Benthem 1916-1944 Roelof Kars van den Bergh 1920-1944 Bastiaan van Beveren 1923-1945 Hendrik van Bezooijen 1903-1945 Iman Marinus van der Bijl 1914-1944 Wolter de Blauw 1912-1945 Roelof Blokzijl 1888-1944 Jan Bolhuis 1917-1945 Albert Bols 1909-1945 Johannis Christiaan Borgdorff 1908-1944 Abraham van den Bos 1918-1944 Geerhard Bosch 1912-1945 Willem Anton Adriaan Bosman 1907-1944 Theodoor Christiaan van Braak 1898-1944 Lourens Broersma 1895-1945 Jacob Bruggema 1909-1944 Christiaan Anton Cattel 1923-1944 Jan Hubert Coenen 1915-1944 Cornelis Colijn 1905-1944 Johannes Wilhelmus Leonardus Corstens 1907-1945 Johannes Pieter Coté 1907-1945 Gerrit van Dalen 1921-1945 Arnoud Cornelis van Dam 1908-1945 Roelof Jan Dam 1896-1945 Gillis Anthonie Jacobus van Damme 1925-1945 Johanna Lucia Dercks 1911-1944 Berend van Dijk 1910-1945 Marinus van Dijk 1898-1944 Reint Albartus Dijkema 1920-1944 Louis Cornelis Dijkman 1919-1944 Cornelis Yno George Dijksterhuis 1921-1944 Berend Jan van den Dool 1909-1944 Dirk Floris van den Dool 1903-1945 Catrinus Douma 1917-1945 Everth Edsko Drenth 1912-1945 Thijs Gerhardus Drupsteen 1912-1944 Bastiaan Dingeman van Duin 1919-1944 Lodewijk van Duuren 1919-1944 Dionysius Jacob den Engelsen 1921-1944 Pieter Fleurke 1920-1944 Johannes J. François 1914-1945 Willem Jozef Francotte 1920-1944 Theodorus Joannes Gerardus Pierre Frissen 1923-1945 Jan Gerrit Glas 1907-1944 Petrus Johannes van Gils 1916-1944 Jacob Goedendorp 1900-1944 Jan Goldschmeding 1921-1944 Andries Gerrits Gort 1914-1945 Cornelis de Graaff 1914-1944 Marinus Dignus de Groot 1900-1944 Ids Haagsma 1921-1944 Jacob Izaak de Haan 1909-1945 Cornelis Hage 1894-1945 Johannes Hagedoorn1911-1944 Jan Adrianus ’t Hart 1913-1944 Johannes ’t Hart 1919-1945 Hendrik Pieter Heinen 1914-1944 Jelle Hempenius 1901-1944 Arie Jacobus Hendriks 1912-1944 Arend Hijner 1922-1945 Cornelis Joannes Henricus van Hoeckel 1914-1944 Arie van Hoek 1920-1944 Allard Johan Wilhelm Honing 1892-1945 Cornelis van der Hooft 1905 (Domburg)-1945 Cornelis van der Hooft 1909 (Zeist)-1945 Pier van der Horst 1902-1945 Albert Jacob Huidekoper 1883-1945 Louwrens Hulshoff 1920-1945 Steven Huijnink 1891-1944 Cornelis Lucas de Jong 1921-1945 Hendrik de Jong 1920-1945 Wiecher de Jong 1921-1944 Hendrik Roelof de Jong 1911-1945 Johan de Jonge 1919-1945 Joost Pieter Jonker 1902-1944 Johan Jacobus Cornelis Jurgens 1882-1945 Anthonie Kamphuis 1922-1945 Cornelis Keijzer 1890-1944 Jacobus de Koning 1896-1944 Dirk Kleiman 1886-1945 Leonardus Johannes Hubertus Kluitmans 1907-1945 Boudewijn Herman Kooijman 1925-1944 Willem Kok 1902-1945 Geert Gerhardus Koster 1925-1945 Anton Kranenburg 1918-1944 Lambertus Kremer 1899-1945 Jacob Krüse 1905-1944 Dirk Kuijper 1904-1945 Jan Gerhard van der Laan 1914-1944 Sieger van der Laan 1907-1945 Gerardus Hermanus Laverman 1903-1945 Everard Martinus van Leijenhorst 1914-1943 Hindrik Hajo Lenstra 1922-1945 Roelf Hijbo Cornelis Looij 1919-1944 Johan Arnoldus Looijen 1917-1945 Pieter Maaskant 1921-1944 Abraham Maat 1906-1945 Arthur Victor Martens 1917-1944 Cornelis Johannes Meijer 1897-1945 Christiaan van der Meulen 1895-1945 Geert Migchels 1905-1945 Johannes Reinier de Mildt 1924-1944 Bastiaan Moekestorm 1913-1944 Jan Adriaan Mol 1891-1945 Pieter Mol 1920-1945 Hermanus Willem Mooij 1923-1944 Theodoor Mooij 1920-1944 Joseph Maria van de Mortel 1919-1944 Jan Nauta 1917-1944 Marius Nederveen 1920-1944 Abraham Nobels 1908-1944 Gerrit Ohmann 1914-1945 Wolter Oordt 1919-1945 Frederik Christiaan Oostman 1919-1944 Gerrit Jan Ormel 1910-1945 Johannis Oudkerk 1900-1944 Dirk Willem Ouwerkerk 1917-1944 Everhardus Overeem 1919-1944 Jan Overeem 1917-1945 Johannes Willebrordus Pel 1895-1945 Leo Maria Hendricus Penders 1914-1945 Jan Willem Hendrik Penning 1917-1944 Leendert Pieterse 1894-1945 Jacobus Gerrit Pleiter 1920-1945 Klaas Pomp 1904-1945 Henderikus Pronk 1911-1944 Joris Daniël Pronk 1908-1944 Pieter Cornelis Quant 1902-1944 Klaas de Raad 1900-1945 Johannes de Rek 1902-1945 H. Rieling overleden 1944 Derk Jan te Rietstap 1913-1945 Adrianus van Rijs 1906-1945 Martinus Ritzema 1910-1945 Albert Rodenboog 1921-1945 Adrianus Rodenburg 1886-1945 Hermanus Marinus Rodink 1920-1945 Victor Henri Rutgers 1877-1945 Geert Salomons 1914-1945 Willem Santema 1902-1944 Jilling Jan Sappema 1921-1945 Hendrika Johanna Scharp 1922-1945 Albert Antonius Scheepstra 1926-1945 Johannes Jacobus Schmidt 1894-1944 Willem Schmidt 1921-1945 Hermannes Schuurman 1914-1945 Willem Sloots 1883-1945 Anne Marten Smallenbroek 1919-1945 Cornelis Smit 1917-1944 Pieter Smit 1915-1944 Petrus van der Smit 1913-1944 Jan Egbertus Willem Hendrik Somer 1905-1945 Frans van Spaendonck 1920-1945 Willem Pieter Speelman 1919-1945 Marinus Spillenaar Bilgen 1892-1944 Johannes Spits 1916-1944 Gerrit Cornelis Stapel 1912-1945 Johannes Antonius van Strien 1911-1945 Arie den Toom 1906-1945 Ruurd Geert Torenbeek 1914-1944 Christiaan Canisius Toussaint 1896-1944 Willem Treurniet 1899-1944 Anthonie Adrianus Tuk 1928-1945 Hendrik Uittien 1898-1944 Rut van Veenendaal 1921-1944 Jan Veldhoen 1894-1945 Hendrik Veldhuis 1922-1944 Jan Veldkamp 1919-1945 Jan Verhoeff 1911-1944 Roelof Verseveldt sr 1897-1945 Roelof Verseveldt jr 1926-1944 Frederik Visser 1914-1945 Friedrich Machiel Vogel 1909-1944 Hendricus Wegeling 1896-1944 Douwe Werkman 1914-1944 Cornelis Gerrit Wiegers 1894-1945 Dirk Eliza Wierenga 1922-1944 Jan Wierenga 1908-1945 Tiede van der Weij 1884-1945 Pieter van der Weij 1910-1944 Theun van der Weij 1920-1944 Sjouke van der Weij 1916-1945 Johannes Wildeboer 1908-1944 Peter Will 1896-1945 Maarten Jurriaan van der Wolf 1906-1944 Pieter Hendrik Wolfert 1902-1945 Pieter Zijlstra 1921-1944 Lammert Zwanenburg 1894-1944

