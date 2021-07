Dit worden de nieuwe regels voor vakanties in het buitenland

Voortaan zijn er geen rode of oranje landen meer, maar komt er een verplichte test bij terugkeer naar Nederland voor mensen die niet (volledig) gevaccineerd zijn. Reden is de oplopende vaccinatiegraad in Europa, waar inmiddels meer dan de helft van de volwassenen een prik heeft gehad. In Nederland is dat 83 procent, 59 procent is volledig gevaccineerd. Ook speelt mee dat de druk op de ziekenhuizen nog goed hanteerbaar is, én dat er goede Europese afspraken zijn over het coronabewijs.

Het kabinet hoopt dat zo de vakanties van veel Nederlanders toch door kunnen gaan en dat er meer helderheid is over de regels. De enige slag om de arm is de mogelijke komst van weer een nieuwe virusvariant die ook gevaccineerden zou treffen. Demissionair minister Hugo de Jonge herhaalde maandag de oproep aan iedereen om zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. “Dat beschermt jezelf en anderen én de vrijheden van ons allemaal”, aldus De Jonge.

Wat gaat er veranderen?

Voor vertrek uit Nederland

Vanaf 27 juli 2021 geeft Nederland geen oranje reisadvies aan EU-landen enkel op basis van het aantal coronabesmettingen. Een land kan nog wel een oranje reisadvies krijgen als er een nieuwe virusvariant opduikt. In de praktijk betekent dit dat op dit moment reizen naar geen enkel EU-land wordt ontraden en alle EU-landen een geel of groen reisadvies krijgen. Daarmee brengt Nederland zijn reisadviezen in lijn met veel andere Europese landen.

Let op: het blijft mogelijk dat andere landen aan reizigers uit Nederland extra inreismaatregelen kunnen opleggen. Deze moeten vakantiegangers zelf in de gaten houden, bijvoorbeeld op de overheidssite wijsopreis.nl. In de CoronaCheck-app kan een reisbestemming worden aangevinkt om van de nieuwste maatregelen op de hoogte te blijven.

Voor terugkomst naar Nederland

Reizigers vanaf twaalf jaar hebben per 8 augustus 2021 bij terugkeer naar Nederland een coronabewijs nodig als zij uit een EU-land komen met een geel reisadvies. Mensen die volledig gevaccineerd of hersteld zijn van corona kunnen dit aantonen in de CoronaCheck-app. Andere reizigers moeten zich voor vertrek naar Nederland laten testen in het land van verblijf, maximaal 48 uur van tevoren voor een PCR-test en 24 uur voor een antigeen-test. Zij mogen alleen reizen met een negatieve testuitslag. Mensen die geen gebruik maken van eigen vervoer worden gecontroleerd door vervoersmaatschappijen vóór het instappen. Voor automobilisten komen er controles. Dit zullen mobiele teams doen, die nu de quarantaineplicht voor sommige landen controleren.

Reizigers die voor 8 augustus 2021 terugkeren uit Spanje, Portugal, Cyprus of Andorra moeten ook tot die tijd een coronabewijs tonen. Reizigers uit een groen land hoeven niets te doen.

Na aankomst in Nederland

Iedereen, ook volledig gevaccineerden, die terugkeert uit het buitenland krijgt het advies zich te laten testen. Reizigers uit landen met een geel reisadvies die nog niet volledig gevaccineerd of hersteld zijn van corona krijgen het dringende advies om op de eerste en vijfde dag na aankomst een gratis coronatest bij de GGD of een zelftest te doen. Verder geldt er bij terugkomst geen quarantaineplicht voor reizigers uit EU-lidstaten naar Nederland, tenzij er sprake is van een nieuwe virusvariant in het land van verblijf.

Einde aan de festivalzomer

Tot aan 1 september gaat er een streep door de geplande meerdaagse festivals, zoals Lowlands en Mysteryland. Daar zat al een verbod op dat gold tot 1 augustus. De sector heeft volgens minister De Jonge zelf om duidelijkheid gevraagd, ook vanwege de verzekeringsgaranties. Voor meerdaagse festivals bleek het lastig om bezoekers tussentijds te testen. Het kabinet gaat voor 13 augustus de situatie opnieuw beoordelen, inclusief alle maatregelen die het nam op 28 juni.

Fieldlab Evenementen vraagt om snelle duidelijkheid voor eendaagse evenementen die nog wel op de kalender staan. De organisatie noemt het ‘buitengewoon zuur’ dat alle meerdaagse festivals met overnachting tot in ieder geval 1 september niet kunnen doorgaan. “Het is voor de branche goed dat er nu duidelijkheid is hierover, hoewel het natuurlijk niet is wat zij had gewild”, zegt een woordvoerder van Fieldlab. “Het is te hopen dat er nu ook snel duidelijkheid komt over de eendaagse evenementen.”

Voor eendaagse festivals na 13 augustus en andere meerdaagse festivals na 1 september blijft het nog afwachten of die wel kunnen doorgaan. Een besluit daarover wordt in de komende weken genomen en meegedeeld op de coronapersconferentie van 13 augustus. Volgende week maandag is er ook een persconferentie.

Jongeren kunnen eerder prik krijgen

Jongeren van twaalf tot en met zeventien jaar krijgen hun tweede prik eerder. Als ze pas na 16 augustus hun afspraak hadden, krijgen ze binnenkort een sms’je om die afspraak te vervroegen. Het kabinet hoopt zo dat het onderwijs eind augustus zo normaal mogelijk kan beginnen. “De prikbus op locatie van scholen zullen we na de zomer vaak gaan zien”, aldus De Jonge.

Annie Zuurman (tweede van links) op het laatste festival voor de coronapandemie losbrak. Beeld Eigen foto

Annie Zuurman (30) ‘Er zijn op festivals altijd momenten waar je het nog heel lang over hebt’ “Schrijf maar dat ik heel hard moest huilen”, zegt Annie Zuurman, slechts half grappend. “Ik wilde sowieso naar Lowlands, daarvan had ik wel verwacht dat het door zou gaan. Als iemand het goed had kunnen regelen, zijn zij het wel. Verder wilde ik naar Modular, aankomend weekend in Rotterdam. Dat gaat ook niet door. “En dan zijn er natuurlijk nog al die andere festivals die sowieso al niet doorgingen. Aan het begin van de zomer dacht iedereen wel, alles komt goed, want Hugo zegt het, jeeej. Maar nu voelde ik het wel een beetje aankomen. “Trouwens, ik moet nog maar zien of ik het allemaal nog aan kan, volgend jaar. Op mijn 31ste. Voor corona kon ik nog gewoon het hele weekend in een tentje en dan dinsdag weer werken. Maar ik word er ook niet jonger op! “Het mooie van festivals is gewoon de vrolijkheid, de mensen om je heen, het avontuur. Allemaal lekker cliché, maar ja. Er zijn altijd momenten waar je het nog heel lang over hebt. Zo van: ‘Weet je nog, die keer op Lowlands?’ “Ik ga nog wel op vakantie, maar daar is dat gevoel toch minder. Je leeft zo naar festivals toe. Ik krijg volgende week mijn tweede prik, dus ik was er helemaal klaar voor geweest.”

Carlos afgelopen weekend op het festivalterrein. Beeld Eigen foto

Carlos Miguel Fernandez Caballero (32) Dit zou mijn vakantie zijn, muziek en gezelligheid “Dat ‘dansen met Janssen’, daarmee heeft Hugo de Jonge jongeren bedonderd, vind ik”, zegt Carlos Miguel Fernandez Caballero. “Zo van: laat je prikken en je kan weer naar festivals. Misdadig. Ik ben niet gevaccineerd. De bedoeling was dat we voor Lowlands om de veertig uur zouden testen. “Ik ga al sinds 2008 naar Lowlands en ik zou voor het eerst naar Down the Rabbit Hole. Ik voelde dit al wel aankomen want ik was zondag nog op het Lowlandsterrein, ik doe ook opbouwwerk voor festivals. Ik weet hoe zo’n terrein er op een bepaald moment hoort uit te zien, en er was nu nog niets. “We gaan normaal met een groepje van vijftien, twintig man naar Lowlands. Dit zou mijn vakantie zijn, muziek en gezelligheid. Dat is iets wat ik dit jaar weer ga missen. We gaan wel een soort eigen Lowlands organiseren. Met een kleinere groep. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. Maar het is niet hetzelfde als met 55.000 man uit je dak gaan bij je favoriete artiest.”

