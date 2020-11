Dit weten we wel en dit nog niet over de doorbraak met het Pfizer-vaccin

Dat het vaccin van Pfizer op de korte termijn een effectiviteit heeft van 90 procent, is ‘heel hoopgevend’. Aan de andere kant weten we nog niet hoe goed het beschermt op de langere termijn. Dat zegt Anke Huckriede, hoogleraar vaccinologie bij UMC Groningen. Het gaat om tussentijdse uitkomsten uit de fase 3 studie: dat is de laatste stap voordat het vaccin wordt toegelaten tot de markt. Het vaccin van Pfizer is één van de vaccins waar Nederland een optie op heeft.

In de testfase kregen proefpersonen elk twee prikken. In de eerste zeven dagen na die tweede prik blijkt de bescherming 90 procent. “We weten niet of die bescherming vier weken aanhoudt, of vier maanden, of vier jaar”, zegt Huckriede. Een onderzoeksperiode van zeven dagen is volgens haar ‘erg kort’. Ook is niet bekend hoeveel ouderen in het onderzoek zijn betrokken. Dat is van belang, omdat juist zij kwetsbaar zijn voor het virus en omdat vaccins bij mensen met een kwetsbare gezondheid soms juist minder goed werken.

Wel is 90 procent volgens Huckriede een goed startpercentage. Dat vergroot de kans dat het vaccin op de langere termijn in elk geval meer dan 50 procent bescherming biedt, een percentage dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in elk geval nodig is om de pandemie te kunnen beteugelen.

Toelating tot de markt

Pfizer en partner BioNTech baseren zich op een onderzoek onder bijna 39.000 proefpersonen. Een deel van hen kreeg een placebo, een deel van het vaccin. In totaal raakten 94 mensen in de onderzoeksgroep besmet met Covid-19. Een groot deel van de besmettingen moet zijn opgetreden in de placebogroep, al heeft Pfizer de precieze verhouding niet gepubliceerd. Door het aantal besmettingen in de placebogroep met die in de gevaccineerde groep te vergelijken, komt Pfizer tot de conclusie dat het vaccin 90 procent bescherming biedt. Dat wil zeggen dat van iedere 10 mensen die het vaccin krijgen, er 9 beschermd zijn tegen het virus - in elk geval in de eerste 7 dagen na de tweede prik.

Pfizer gaat nu bekijken hoe groot de bescherming 14 dagen na de prik is. Bovendien zetten ze het onderzoek voort tot het aantal besmettingen in de onderzoekspopulatie gegroeid is van 94 naar 164. Ook verzamelen ze data over de veiligheid van het vaccin tot twee maanden na de tweede prik. Ze verwachten volgende week voldoende gegevens te hebben om toegelaten te worden tot de Amerikaanse markt. Daarnaast heeft Pfizer natuurlijk ook een toelating tot de Europese markt nodig, waarvoor een aparte procedure geldt.

De vraag is vervolgens hoe snel Nederland over het vaccin kan beschikken. In elk geval zal het aantal doses in eerste instantie beperkt zijn, waardoor het nog niet mogelijk is de hele bevolking in te enten.

