Dit verandert per 25 september: de coronabesluiten op een rij

De anderhalvemeterregel verdwijnt overal.

* Bezoekers van professionele sportwedstrijden, horeca en culturele locaties, zoals theaters, schouwburgen en bioscopen, moeten een coronapas laten zien. Dat kan een vaccinatiebewijs zijn, een bewijs van herstel of een negatief testbewijs. Voor zogeheten ‘doorstroomlocaties’, zoals musea en dierentuinen, waar bezoekers in beweging zijn, geldt deze verplichting niet.

* Voetbalstadions mogen weer helemaal worden gevuld met supporters, die wel de coronapas moeten laten zien.

* Discotheken en nachtclubs mogen open tot middernacht. ook hier is een coronapas nodig om binnen te komen.

* Evenementen binnen zonder vaste zitplaatsen, zoals popconcerten, worden weer toegestaan. Wel met hooguit 75 procent van de zaalcapaciteit.

* ’s Nachts tussen 00.00 en 06.00 uur moeten cafés en horecazaken (ook snackbars) dicht zijn.

* De mondkapjesplicht blijft bestaan voor reizigers in het openbaar vervoer, op vliegvelden en in taxi's. Het kabinet wil zoveel mogelijk voorkomen dat kwetsbare mensen besmet raken in (drukke) treinen, trams en metro's. Op de perrons worden mondkapjes niet langer verplicht.

* De mondkapjesplicht voor scholieren en studenten verdwijnt. Als een kind op de basisschool besmet is, hoeft niet meer de hele klas in quarantaine, maar alleen de kinderen met wie de besmette persoon in nauw contact is geweest.

* Testen voor toegang blijft voorlopig gratis.

* Het nieuwe advies voor werkenden: werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

* In de zorg wordt het toegestaan voor werkgevers om vast te leggen of personeel is gevaccineerd tegen het coronavirus.

Met een verplichte coronapas voor horeca en cultuur begeeft het kabinet zich op het pad van de vaccinatiedrang, vindt een groeiend aantal critici. De vraag is of de Tweede Kamer er een stokje voor steekt, nu in de samenleving het debat over de rechten en plichten van ongevaccineerden verder oplaait.