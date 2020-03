Dit kun je nog wél doen voor je naaste in het verpleeghuis

Maak een fotoschort voor de verpleging

Hoe mooi zou het zijn als de verpleging tijdens het wassen en verzorgen van een verpleeghuisbewoner een schort draagt met een foto van naasten erop, zegt ouderenpsycholoog Sarah Blom. “Mensen reageren daar heel sterk op, de ochtendzorg is vaak een lastig moment voor ze. Het zien van de naasten maakt stofjes los in de hersenen – het doet ze goed.”

Zing of musiceer van een afstandje

Lisa Spit, vrijwilliger in een verpleeghuis, is hard op zoek naar muzikanten die in de binnentuin van het verpleeghuis willen optreden. “De meeste ouderen worden superalert van muziek”, zegt ze. “In het verpleeghuis staat altijd hard André Rieu op. Een dame roept elke vijf minuten: ‘Prachtig! Zoooo mooi!’” Familie en vrienden kunnen natuurlijk ook een gelegenheidskoor vormen op de stoep voor het verpleeghuis, of hun trompet of accordeon meenemen.

Spreek berichten in die de verpleging kan afspelen

“Ik zie in verpleeghuizen naasten die iedere dag hun geliefde helpen met opstaan of naar bed gaan”, zegt Blom. Dat kan nu niet meer, en dat kan heel ontregelend werken. “Naasten kunnen daarom hun zorgrituelen opnemen, zodat de verpleging ze kan afspelen. Zo krijgen ze toch een nachtzoen.”

Ze verwacht dat de afwezigheid van mantelzorgers tot meer roepgedrag gaat leiden door ouderen. Stemtherapie helpt daartegen, weet ze. Families kunnen ook het lievelingsboek van de verpleeghuisbewoner inspreken met elkaar, of over mooie herinneringen vertellen. Blom: “En zeg dan ook dingen als: ‘Ik hou zoveel van je, je bent mijn lieve mama.’”

Naai een voelkussen

Nu een knuffel niet mogelijk is, kun je ouderen een kussen geven waaraan ze kunnen voelen, zegt Marion Koopmans uit Den Bosch. Zelf maakt ze met haar knutselbedrijfje ‘Tante Honnepon’ al een tijdje zogeheten ‘voelkussens’. Dat begon toen ze haar demente schoonmoeder steeds aan het tafelkleed zag plukken.

“Door te voelen, kunnen dementerenden hun tastzintuigen stimuleren. Dat vinden ze vaak prettig. Het kan in deze tijd ook een manier zijn om nabijheid van naasten te blijven voelen.” Zo’n kussen is simpel gemaakt, zegt Koopmans. “Je naait er knopen, kant, een houtje-touwtje-sluiting of houten ringetjes op. Een tip: zorg dat alles heel goed vast zit.”

Doe online spelletjes

Waar je normaal tijdens een bezoekje aan iemand in het verpleeghuis een potje rummikub speelt, kan dat ook online – mits de verpleeghuisbewoner in kwestie de weg weet op een smartphone of tablet. Er zijn talloze opties die je samen kunt spelen: denk aan wordfeud of patience.

Maak een wie-ben-ik-kaart

“Mantelzorgers hebben een schat aan informatie over hun naasten”, zegt Blom. Kennis die de verpleging niet altijd heeft of onthoudt. Het kan daarom volgens haar lonen als naasten voor de komende periode een A4’tje maken voor op de deur van de kamer van een verpleeghuisbewoner. “Bijvoorbeeld: Jantientje is vroeger secretaresse geweest, en praat daar graag over. Dat helpt personeel en zeker invalkrachten om een mooi gesprek te voeren.”

Haak samen een sprei

Een ander knutselproject dat je als familie gezamenlijk kunt doen, is het maken van een sprei, zegt Blom. “Te veel verpleeghuizen hebben nog witte muren, witte kasten: er is een ziekenhuissfeer. Als je als familie allemaal een vakje van de sprei maakt, geef je ziel aan de kamer waar jouw naaste de komende tijd veel zal verblijven.”

