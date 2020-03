Dit kun je doen om gezond te blijven in coronatijd

1 Wat kan ik eten om zo ‘corona-proof’ mogelijk te worden?

Het advies van Iris Groenenberg, expert op het gebied van voeding en gezondheid voor het Voedingscentrum: zorg dat je de bekende Schijf van Vijf volgt. “Je krijgt daarmee namelijk alles binnen wat je lichaam nodig heeft voor een goede weerstand.”

Hamsteren is onnodig, maar wil je toch graag voor een tijdje eten in huis hebben, dan kan je heel goed groente en fruit uit blik of ingevroren kopen, daar zit ongeveer net zoveel voedingswaarde in als in vers voedsel, zegt Groenenberg. En als je pasta koopt, doe dan de volkorenvarianten, die zijn gezonder dan de gewone. Aardappelen kunnen ook een langere tijd bewaard worden. Gezond zijn verder peulvruchten, zegt het Voedingscentrum, dus koop bonen, linzen, kikkererwten en kies voor blikken waar geen zout of suiker aan is toegevoegd.

Zo zou zomaar uit deze tijd nog iets positiefs kunnen komen, denkt Groenenberg. “Sommige mensen zijn nu extra gemotiveerd om over te stappen op een gezondere levensstijl. Ze zitten thuis en hebben meer tijd even stil te staan bij hun eetgewoonten. Als straks deze crisis voorbij is, zou het een mooie bijkomstigheid zijn als mensen die gezondere voeding blijven innemen.”

Tegelijk ziet zij ook dat mensen een nieuwe balans moeten vinden, ze werken opeens thuis en kinderen krijgen thuisonderwijs. “Pas op dat je niet achter de computer gaat eten, de kans is groot dat je dan meer calorieën binnenkrijgt dan als je de tijd neemt voor een pauze aan de eettafel. En pas ook op met even snel een snack uit de la pakken, die verleiding kan zeker groter zijn dan op kantoor. Zorg dat je je gewone vaste eetmomenten aanhoudt.”

2 Helpt het om extra vitamines te slikken?

Het antwoord lijkt op dat van de vorige vraag: blijf de Schijf van Vijf aanhouden, dan zijn extra vitamines zijn niet nodig. De vitamine C vliegt dezer dagen bij sommige drogisten de winkel uit, ziet Groenenberg. Maar als je genoeg groente en fruit eet, krijg je voldoende vitamine C binnen. “Een hogere inname dan nodig, plas je gewoon weer uit. Het zorgt niet voor een hogere weerstand en je bent ook niet beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen.”

Wel is het slikken van vitamine D voor bepaalde doelgroepen aanbevolen. Vrouwen boven de vijftig jaar en mannen boven de zeventig raadt het Voedingscentrum aan extra vitamine D te slikken, evenals jonge kinderen tot 4 jaar, zwangere vrouwen en mensen met een getinte huid. “Maar dat advies geldt altijd al, dat staat los van het coronavirus”, zegt de voedingsexpert.

Dus ook multivitaminesupplementen kan je weglaten, tenzij deze door je arts zijn voorgeschreven, stelt Groenenberg. Van sommige vitamines kan een teveel zelfs schadelijk zijn, waarschuwt zij. “Ik snap wel dat het mensen een goed gevoel geeft die multivitaminen te slikken, omdat ze denken zo wat extra voor zichzelf te doen. Maar hun lijf maken ze echt het meeste blij met een gezond eetpatroon.”

3 Wat kan ik buiten gezond eten nog meer doen om fysiek zo gezond mogelijk te blijven?

“Het belangrijkste is iedere dag in beweging te blijven, want dat is goed voor je afweersysteem”, zegt Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. Volgens Scherder hangt fysieke fitheid samen met mentale fitheid. Dit komt omdat beweging bepaalde delen in je hersenen activeert die gevoelens van stress en paniek afremmen. Wat kun je dan het beste doen om thuis in beweging te blijven?

“Het is niet de bedoeling een marathon te gaan lopen. Je moet wel binnen je eigen grenzen blijven, anders is het juist een aanslag op je afweersysteem.” Hard doorlopen, traplopen, fietsen of spieroefeningen als planken zijn het beste om te doen. Voor oudere mensen die niet zo veel meer kunnen, zijn er alternatieven. Scherder raadt aan om af en toe met je armen te bewegen of even op te staan uit je stoel. “De klein­ste oefeningen zijn al goed, als je het gevoel hebt dat je je inspant. Wanneer je hart sneller gaat kloppen, worden de positieve delen van je hersenen geactiveerd, waardoor stress en paniek plaatsmaken voor een fijn gevoel.”

4 Nog tips voor thuiszittende kinderen?

Volgens Sjoerd Otter, bewegingscoördinator bij Natuurlijk Bewegen, is het heel belangrijk dat kinderen zich in deze tijd wel motorisch blijven ontwikkelen. Niet alleen maar voor de computer of televisie hangen dus. “Een spelvorm is hiervoor de beste manier. Denk aan verstoppertje, springtouwen of klassieke spelletjes als ‘stand-in-de-mand’.”

Otter raadt aan terug te denken aan vroegere tijden, toen kinderen massaal spelletjes speelden buiten. “Het is moeilijk kinderen te dwingen om bepaalde bewegingsoefeningen te doen. Als je het in een spelvorm giet, lukt dit veel beter.”

Lees ook:

Kan extra vitamine D inderdaad helpen tegen Covid-19?

Ook in het Consult deze week: corona. Er is een middel dat overal verkrijgbaar is en kan helpen.