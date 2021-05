Dit is wat we nu weten over de stroomuitval in het MUMC

In de nacht van donderdag op vrijdag gaat het in het Maastrichtse MUMC mis. Dan valt de stroom uit op een verpleegafdelingen waar onder andere corona patiënten liggen. Rond 01:30 ontdekt de verpleging dat een 76-jarige patiënt is overleden door zuurstofgebrek. Ook een andere patiënt, van 67 jaar oud, komt waarschijnlijk door het tekort aan zuurstof in de problemen. Hij overlijdt op zaterdagmiddag.

In het MUMC zijn net zoals in andere ziekenhuizen noodaggregaten aanwezig die moeten zorgen dat medische apparatuur blijft draaien als de stroom uitvalt. Volgens het MUMC gaat normaal gesproken bij stroomuitval ook een alarm af, dat regelmatig getest wordt.

Volgens Kizzy Magdelijns (41), een nicht van de 67-jarige man die zaterdag overleed, is er echter geen alarm afgegaan. Zij verbaast zich over het feit dat haar oom urenlang zonder zuurstof in het ziekenhuis heeft kunnen liggen zonder dat de verpleging dat merkte. Volgens haar ontdekte de verpleging pas uren na het overlijden van de eerste patiënt dat het misging met haar oom. “Als op de afdeling iemand om 01.30 uur sterft, waarom ben je dan pas om 06.30 uur bij de andere?”, wil ze weten. “Het ziekenhuis heeft niet adequaat gereageerd op de stroomuitval.”

Magdelijns beschuldigt het ziekenhuis van grove nalatigheid en wil een onafhankelijk onderzoek naar het ongeval. “Voor mijn gevoel hebben ze hem vermoord”, laat ze weten aan het ANP.

Johan Wolters, een kleinzoon van de 76-jarige Maastrichtenaar die ook overleed, reageert bij 1Limburg emotioneel op het ongeval. Volgens hem was de conditie van zijn opa stabiel voordat de stroomstoring ontstond. “Alles leek onder controle. Was ik maar 24 uur per dag bij hem gebleven, dan was dit niet gebeurd.”

Een woordvoerder van het MUMC Maastricht laat weten dat nog niet zeker is of het overlijden van de patiënten echt verband houdt met de stroomstoring. Het ziekenhuis heeft al wel een externe commissie aangesteld die de gebeurtenissen gaat onderzoeken. Vanmiddag om 16:00 geeft de ziekenhuisdirectie in een persconferentie meer uitleg over de stroomuitval, dat is te volgen via ons liveblog.

