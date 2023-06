‘Dit is Ter Apel. Er is hier niets te doen, we vervelen ons allemaal’

Het beton waar Mahmout Blahr (34) op zit gloeit van de warmte. De man heeft zijn jas nog aan, nipt van een lauw blikje bier en tuurt naar de ingang van een supermarkt aan het dorpsplein in Ter Apel. Blahr, een asielzoeker uit het azc, wacht tot iemand een blikje in de afvalbak werpt. Met een vergeelde vinger wijst hij op het recyclelogo.

“Als ik genoeg lege vind, kan ik weer een nieuw biertje kopen”, zegt Blahr en barst in lachen uit. Hij komt, zegt hij zelf, uit Libië en zwerft al tien jaar door Europa. Franse, Italiaanse en Duitse zinnen rollen over zijn lippen. “Mademoiselle heeft u misschien een sigaretje voor mij”, vraagt hij aan een vrouw uit Ter Apel met kort grijs haar. “Nee, scheer je weg, tuig” reageert ze kortaf. Blahr trekt versuft zijn wenkbrauwen op, waggelt wat op zijn dunne benen en neemt dan nog maar een slokje bier.

Asielzoekers uit het azc veroorzaken de afgelopen tijd veel overlast in het kleine dorp Ter Apel. Westerwolde, de gemeente waar Ter Apel ligt, is volgens persbureau ANP de gemeente met de meeste meldingen van winkeldiefstal afgezet tegen het aantal inwoners. ’s Avonds trekken groepen mannen door het dorp. Ze slaan autoruiten in en slapen dronken in parken of leegstaande caravans. Er zijn bovengemiddeld veel inbraken in de buurt. De asielzoekers zitten vaak maanden in Ter Apel, zonder dat ze iets te doen hebben. Een grote groep heeft geen uitzicht op een verblijf in Nederland en heeft dus weinig te verliezen.

Woede

Dorpsbewoners op het plein zijn woest. Groepjes gepensioneerden kijken de asielzoekers met argwanende blikken aan. Dorpsbewoners tuigden een buurtwacht op om meldingen van overlast te delen. Dick Ravestein vergezelt mensen die zelf niet meer durven winkelen. Hij draait net een sjekkie als hij drie asielzoekers spot bij een pinautomaat. “Dat bedoel ik nou”, zegt Ravestein, gevolgd door stevige vloek. Met grote stappen beent hij over de parkeerplaats.

De drie mannen zwaaien en lachen vriendelijk en staken hun gesprek met een pinnende dorpsbewoner. Ravestein is zachtaardig en vraagt de mannen rustig of ze nog gaan pinnen, anders kunnen ze doorlopen. Ze moeten hier gewoon niet hangen, zegt hij. “Het cliché is waar: de slechten verpesten het voor de rest.” Toch zijn het volgens Ravestein niet altijd dezelfde mensen die overlast geven. “Tegen de tijd dat je ze herkent is er al weer een nieuwe groep aangekomen.”

Doorstroom is in feite ook de bedoeling in het azc van Ter Apel. Asielzoekers registreren zich bij het aanmeldcentrum voor een asielaanvraag. Daarna gaan ze zo snel mogelijk naar andere asielzoekerscentra in Nederland. Voor de aanmelding zijn een paar gesprekken met de IND en de vreemdelingenpolitie nodig. Asielzoekers, bij wie op voorhand duidelijk is dat ze weinig kans maken op asiel in Nederland, krijgen een versnelde behandeling. Deze groep, onder anderen mannen uit Marokko, Ghana en Tunesië, moeten zo snel mogelijk horen of ze mogen blijven. In de meeste gevallen zal het antwoord ‘nee’ zijn en kan de Dienst Terugkeer en Vertrek beginnen met uitzetten.

Om het proces soepel te laten verlopen moeten de kansarme asielzoekers in de buurt van het aanmeldcentrum blijven. Het azc in Ter Apel is daarvoor de beste optie, dus verblijven er relatief veel kansarme asielzoekers, de veiligelanders. Van het Coa krijgen ze een pinpas met 47 euro per week aan leefgeld.

Om overlast te voorkomen, bouwt het Coa een gebouw op het terrein waar asielzoekers, die het versnelde proces doorlopen, zich regelmatig moeten melden. Ook krijgen ze daar een dagbesteding. Dit moet voorkomen dat asielzoekers door het dorp gaan zwerven. Na een inbraak of diefstal krijgen overlastgevers een nog snellere asielaanvraag, zo wordt hun tijd in Ter Apel korter. Verder kan de politie weinig doen.

Ooit was Ter Apel blij met de komst van het azc. De Navo vertrok eind vorige eeuw van het gigantische terrein aan de grens van het dorp. De omgeving verloor een enorme bron van werkgelegenheid. Het aanmeldcentrum en azc brachten nieuw werk met zich mee. In de supermarkten lopen nu veel mensen rond die met asielzoekers werken. De toeloop van mensen rond het azc is een enorme bron van inkomsten voor het dorp, zegt Ronald Hut van de plaatselijke winkeliersvereniging. “Zowel leveranciers als asielzoekers geven hier geld uit, en daar hebben we wat aan”, zegt Hut. “Het is nu zo lastig, zoveel overlast. We worden er ziek van. Het blijft toch bijzonder dat iemand die asiel wil gaat roven en stelen. Ik weet het ook niet meer, behalve dat er iets moet gebeuren.”

Waar naartoe?

Een vrouw en twee mannen uit Syrië zijn op zoek naar het winkelcentrum. Ze kwamen maandag aan in Ter Apel en zijn op zoek naar betere dekens, slippers en douchespullen. Ze lopen langzaam richting het dorpsplein van Ter Apel. Het drietal wil naar de Action, de goedkoopste winkel van het dorp hebben ze gehoord. Ze vragen voorbijgangers waar ze naartoe moeten, maar die zijn niet erg spraakzaam.

Wat verloren stappen ze langs de groepjes gepensioneerden en door het straatje waar PVV-leider Geert Wilders vorige week zaterdag een toespraak hield. Voor een groep aanhangers sprak de politicus over het ‘asielgeweld’ in Ter Apel dat volgens hem opgelost kan worden door het leger in te zetten.

Het minieme pleintje met een handjevol winkels is in de afgelopen maanden verworden tot symbool van alle overlast van asielzoekers in Nederland. Journalisten uit binnen- en buitenland postten er, de dorpsbewoners zijn inmiddels gewend aan de camera‘s van internetshows en televisieprogramma’s. Op Facebook verenigen Nederlanders zich om de overlast te bespreken. Sommige groepen hebben bijna net zoveel leden als Ter Apel inwoners heeft, negenduizend. De deelnemers bespreken de asielinstroom, de politiek en de mogelijkheid om de grenzen te sluiten.

“Tja, wat kunnen we anders nog”, verzucht Vincent (23) die vrolijk begroet wordt door de gepensioneerden op het plein. Hij is geboren in Ter Apel, en zegt dat de situatie de laatste maanden is verslechterd en wil door alle spanning niet met zijn achternaam in de krant. In zijn straat is de afgelopen tijd al vier keer ingebroken. “Ik blijf ’s avonds later op”, zegt Vincent. “Om te voorkomen dat mijn moeder en zusje tegenover een inbreker komen te staan.” Hij vindt het niet erg dat zijn dorp een azc heeft, en zegt vaak leuke gesprekken te hebben met asielzoekers. “Maar alles staat nu op scherp, iedereen is zo gespannen. Niet zo gek met al die incidenten.” Aan veel gebruikte argumenten zoals asielzoekers die zich vervelen, of een uitzichtloos leven leiden waarin een biertje meer of minder weinig uitmaakt, waagt Vincent zich niet. “Dit is Ter Apel. Er is hier niets te doen, we vervelen ons allemaal.”

Actie

Om overlastgevers aan te pakken werkt het ministerie van veiligheid en justitie aan een soort snelrecht voor asielzoekers. Na een inbraak of diefstal moeten zij met de politie mee, en in bewaring wachten tot een rechter over ze beschikt. Het Coa denkt erover om asielzoekers in Ter Apel voortaan binnen het azc hun boodschappen te laten doen. Verder is er weinig mogelijk, de poorten van het terrein blijven open. En mensen blijven om asiel vragen. Ook degenen die weinig kans maken.

Ravestein draait ondertussen een nieuw sjekkie. Twee handhavers van de gemeente vragen een asielzoeker wat hij in de zakken van zijn jas heeft. Niks blijkt, behalve een net gekocht biertje. De handhavers stappen weer in hun busje. Aan de andere kant van de parkeerplaats speurt asielzoeker Blahr naar blikjes, hij strompelt van afvalbak naar afvalbak.

Het drietal uit Syrië loopt aan het eind van de middag het dorp uit. Hun witte tassen van de Action zitten vol met spullen. Blahr blijft bij de winkels hangen, zijn humeur nog altijd even goed. “Ik blijf aardig, hoor”, zegt hij stralend. “Als de politie komt zwaai ik gewoon naar ze.”

De achternaam van Vincent is bekend bij de hoofdredactie.

