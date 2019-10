Dit is Offerman, het bedrijf achter de vleeswaren met een listeriabesmetting

Wat voor bedrijf zit er achter de vleeswaren met een listeriabesmetting, waardoor nu drie doden zijn gevallen?

Het logo van Offerman vleeswaren bestaat uit twee gekruiste slagersmessen. Een beeld na het nieuws van vandaag. Op de website van het bedrijf kijkt slager Dennis - getrimd baardje, witte muts op en een schort voor - de bezoeker met een scheve glimlach aan.

Het bedrijf omschrijft zichzelf ‘een van de bekendste producenten van vleeswaren en verse knak- en rookworsten’. Het hoofdkantoor staat in Almelo en er zijn twee productielocaties in Borculo en Aalsmeer. Offerman verzorgt onder andere de huismerkvleeswaren van Jumbo: van grillworst tot kipfilet. Andere grote klanten zijn Bidfood, Sligro, Versunie en supermarktketen Aldi.

Op zijn website schrijft het bedrijf over zichzelf: “Wij produceren en verkopen vleeswaren. Zo simpel is het. Of toch niet? Want... we doen nog zoveel meer dan dat! Wij wéten wat we moeten produceren en verkopen. Want wij wéten waar de behoefte van onze klant ligt.”

Belgisch moederbedrijf

Sinds 2017 is Offerman een dochteronderneming van Ter Beke, een Belgisch beursgenoteerd bedrijf dat miljoenen consumenten bereikt. Het bedrijf is in handen van de Oost-Vlaamse familie Coopman. Bij Ter Beke werken ongeveer 2.700 medewerkers. “Driven by the zeal for your everyday meal”, luidt de slogan.

Uit het geconsolideerde jaarverslag van 2018 blijkt dat de Ter Beke groep een jaaromzet had van 680,5 miljoen, waarvan de vleeswarendivisie 420,1 miljoen voor haar rekening nam. Dat is voornamelijk het resultaat van de overname van Offerman, aldus het moederbedrijf. Sinds het Nederlandse bedrijf bij de groep zit, is de omzet gestegen met 109,5 miljoen euro ten opzichte van het jaar ervoor.

De handel in het aandeel van de Belgische vleeswarenspecialist Ter Beke, het moederbedrijf van het Nederlandse Offerman, is vrijdag op de beurs van Brussel stilgelegd. Voor de opschorting van de handel stond het aandeel bijna 9 procent lager. Offerman is in opspraak geraakt nadat drie mensen zijn overleden door een listeriabesmetting in vleeswaren van de producent. Een vrouw heeft er een miskraam door gehad. Een woordvoerster van het in Lievegem gevestigde Ter Beke kon niet direct op de besmettingszaak reageren.

