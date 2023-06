Dit is ‘Mr Ferrari’, de man die nog meer verdiende aan mondkapjes dan Van Lienden

‘Energiek’, ‘eigengereid’ en ‘solistisch’, zo typeert het Financieel Dagblad Frits Kroymans (83) in een portret uit januari. In 1992 zei hij in een interview dat hij zich erover verbaasde dat “men er een hele middag over doet om elf neuzen in dezelfde richting te krijgen. Bij mijn eigen bedrijf gaat dat wat sneller. Daar is er maar één neus die de goede richting op moet wijzen”.

In 1970 zette de toen dertigjarige ondernemer zijn droom om waterbouwkundige te worden opzij. In plaats daarvan nam hij de autohandel van zijn vader over, zo staat te lezen in de biografie Mr Ferrari. Het bedrijf handelde eerst in merken als Morris en Austin, later ook Ferrari.

De automarkt is gevoelig. Elk decennium maakte het bedrijf wel een crisis mee: de oliecrisis van de jaren zeventig, de recessie van de jaren tachtig en de Golfoorlog in de jaren negentig. In 2009 ging het autobedrijf failliet, en moest Kroymans een deel van zijn privécollectie verkopen, onder andere een klassieke Ferrari, een 250 GTO.

Beter gewapend

Het faillissement was pijnlijk, maar het was niet het definitieve einde. In 2019 kon Kroymans het bedrijf terugkopen.

Bovendien had hij zich nu beter gewapend tegen financiële tegenslagen. In het nieuwe millennium had Kroymans verschillende bedrijven gekocht, zodat hij niet volledig afhankelijk was van de automarkt. Eén van die bedrijven was Lasaulec, een groothandel in gereedschappen en beschermingsmiddelen als helmen en overalls.

In 2020 boekte het bedrijf een winst van 47,5 miljoen euro, zeven keer zoveel als in 2019. Dat geld kwam onder andere van medische isolatiejassen en mondkapjes.

Niet transparant over korting

Door dat laatste kwam hij op de radar van het onderzoek van minister Conny Helder voor langdurige zorg en sport. In een brief die Helder deze week aan de Tweede Kamer schreef, staat dat Kroymans een ‘onwenselijk hoge marge’ haalde, omdat hij de mondkapjes met korting had ingekocht. Die korting had hij niet doorgegeven aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, de overheidsinstantie verantwoordelijk voor de inkoop van coronaproducten.

Een vreemd detail in dit verhaal is dat Kroymans toegang tot de overheid zocht via het ministerie van defensie. De onderzoekers hebben geen onrechtmatigheden aangetroffen bij Defensie, maar Helder zegt wel dat “Defensie — meer dan je zou verwachten — op de voorgrond trad en de genoemde leverancier positioneerde om als leverancier op te treden”.

Ook andere bedrijven maakten veel winst Lasaulac is niet het enige bedrijf dat voorkomt in de brief van Helder. Onder andere de Britse leverancier Bunzl wordt genoemd, die twee miljoen winst zou hebben gemaakt. De minister schrijft dat het onderzoek is overgedragen aan het Openbaar Ministerie, die gaat kijken of Lasaulec en de andere bedrijven strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Bernd Damme mag niet terugkeren als bestuurslid van de ‘mondkapjesstichting’ Stichting Hulptroepen Alliantie, dat is de uitkomst van het hoger beroep dinsdag. Bernd Damme zat in het bestuur samen met Sywert van Lienden, die zich eerder al terugtrok.

Frits Kroymans Beeld ANP / Leo Vogelzang

Lees ook:

Ministerie liet zich bespelen door Sywert van Lienden bij mondkapjesdeal



Het ministerie van VWS liet zich bespelen door Sywert van Lienden, blijkt uit het vierhonderd pagina’s tellende rapport van bureau Deloitte.