Dit is de eerste koninklijke camping van Nederland: ‘Mijn vader droomde van deze status’

Camping De Paalberg in Ermelo mag sinds vrijdag als eerste het predicaat ‘Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ voeren. Sommige families komen er al enkele generaties.

Als de stofwolken boven de zanderige toegangsweg zijn opgetrokken, kunnen bezoekers iets bijzonders zien bovenop het receptiehuisje van recreatiepark De Paalberg. Het wapenschild van het Koninkrijk der Nederlanden siert de ingang van het park, met daarop drie gouden, staande leeuwen en de spreuk ‘Je maintiendrai’ op een koningsblauwe achtergrond.

De Paalberg is de eerste camping in Nederland die zich ‘bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier’ mag noemen. “Dan mag je uit naam van de koning een dienst leveren”, legt Coen van den Broek (30) uit. “Sinds mijn vader Gerrit de camping in 2012 overnam, droomde hij ervan dat De Paalberg die status zou krijgen bij het honderdjarig jubileum dit jaar.”

Elk bedrijf kan zo’n predicaat aanvragen bij de commissaris van de Koning, zegt de zoon die de dagelijkse leiding binnen het familiebedrijf sindsdien overnam, mits het aan een aantal voorwaarden voldoet.

“Ten eerste moet het bedrijf honderd jaar bestaan. Wij gingen daarna door een hele molen heen. Werknemers worden doorgelicht, de boekhouding, en nog veel meer.” Toen volgden maanden van radiostilte, voor er een besluit werd genomen. “Maar sinds vrijdag staat het wapenschild op de receptie, als een kroon op ons werk.” Van den Broek glimt van trots. “We zijn de eerste. En hoeveel er ook volgen, we zullen altijd de eerste blijven.”

Tweederde van het jaar op de camping

Volgens vaste bezoekers Frans (75) en Paula (67) van Golberdinge hebben vader en zoon Van de Broek er sinds de overname veel aan gedaan om de camping te verbeteren. Zij: “Er zijn twee speeltuinen bij gekomen, en het sanitair is enorm opgeknapt.”

Het vriendelijke echtpaar kan het weten. De twee, hij met ronde brilglazen op een dito vriendelijk gezicht en onvervalst Amsterdamse tongval, zij met kort blond haar, een rode jurk en felroze nagels, komen al drieëndertig jaar op de camping. Boeddhabeelden en een paadje van houtsnippers leiden bezoekers naar hun beschutte stacaravan, of zeg maar mini-appartement, met keuken, toilet en twee slaapkamers. Ertegenover staat een met tentdoek overdekte veranda, ernaast nog een schuurtje voor gereedschap en fietsen. Chihuahua Jade bewaakt het terrein, blaffend naar voorbijgangers en konijnen.

Frans en Paula van Golberdinge hopen nog jaren op de camping te staan. Beeld Herman Engbers

Tegenwoordig is het koppel er bijna tweederde van het jaar. “Het is hier heerlijk”, stelt Paula. “Je hebt geen last van de buren, kan lekker fietsen, en de familie is hier.” Haar ouders kwamen in de jaren vijftig al op De Paalberg. De twee zonen Van Golberdinge, beide in de veertig, hebben ‘een aardje naar hun vaartje’ en bezitten sinds respectievelijk vijf jaar en drie weken een eigen stacaravan op het recreatieterrein. Op hun beurt nemen ook zij hun kinderen weer mee.

‘Het zegt iets over de kwaliteit van onze camping’

“Ik mag het eigenlijk niet zeggen”, lacht parkmanager Gerard Bakhuis (45) als hij even langsloopt, “maar dat Predicaat Hofleverancier maakt veel mensen natuurlijk niet zo veel uit. Die willen naar een mooie locatie, of een lekker zwembad.” Toch is hij blij met het wapenschild. “Het zegt wel iets over de kwaliteit van onze camping.”

Campingeigenaar Van den Broek heeft alweer een nieuw doel in het vizier. “We hebben nog een brief naar de commissaris geschreven”, zegt hij. “Een overnachting zit er misschien niet in, maar een werkbezoek van het koninklijk paar? Dat zou heel speciaal zijn.”

Frans en Paula van Golberdinge kan zo’n koninklijk kijkje niet zo veel schelen. Ze hopen hier nog jaren te staan. Verschillende kleinkinderen komen aanwaaien voor een heerlijk Indonesisch avondmaal. Slechts één ding zit ze dwars: “Door al het coronagedoe zijn we dit jaar helemaal niet op vakantie geweest.”

