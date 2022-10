Disproportioneel geweld gebruikt bij de asielopvang in Hoogeveen

De veiligheid en leefomstandigheden in de opvang voor overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen zijn niet op orde, oordeelt de inspectie. Staatssecretaris Van der Burg is het daarmee oneens.

Begeleiders in de opvang voor overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen gebruikten disproportioneel veel geweld. Ook asielzoekers die niet agressief waren of al wegliepen kregen te maken met geweld. Daarnaast hanteerden medewerkers van de instelling een werkwijze die escalatie in de hand zou werken, zoals ‘uitlachen’ of ‘uitschelden.’

Onderaan de streep zijn de leefomstandigheden en de veiligheid op de zogeheten handhavings- en toezichtlocatie (HTL) niet op orde, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV) na onderzoek. Donderdag stuurde de Inspectie een brief hierover naar staatssecretaris Eric van der Burg van asiel.

In de HTL in Hoogeveen is plek voor 50 asielzoekers die in normale asielzoekerscentra zoveel overlast veroorzaken dat ze daar niet kunnen blijven. Er is dan bijvoorbeeld sprake van vernielingen, agressie of pesten. In de HTL geldt een strenger regime dan in normale azc’s.

Twee keer onaangekondigd bezoek

Begin dit jaar ontving de Inspectie JenV een melding van misstanden binnen de HTL. Daarop deed het onderzoek en volgde twee keer een onaangekondigd bezoek. Hieruit bleek dat het geweld dat door begeleiders werd toegepast niet proportioneel was. Enkele begeleiders zeiden dat ze dergelijk geweld normaal vonden, terwijl dat alleen als laatste redmiddel geoorloofd is, aldus de Inspectie. Toezicht hierop ontbreekt.

“De asielzoekers die in de HTL zitten zijn geen makkelijke groep. Maar dat betekent niet dat medewerkers zomaar geweld mogen gebruiken om personen te corrigeren”, zegt hoofdinspecteur Hans Faber. De Inspectie constateert dat medewerkers van de HTL niet zijn opgeleid om de moeilijke groep in Hoogeveen te begeleiden. De asielzoekers kampen vaak met psychische problemen of verslaving.

Staatssecretaris Van der Burg stelt in een reactie dat hij een patroon van te veel en te zwaar geweld in de HTL niet herkent. Hij noemt het incidenten, en wijst erop dat ‘de doelgroep in kwestie bestaat uit asielzoekers waarbij lichtere maatregelen niet voldoende zijn gebleken en begrenzing van het negatieve gedrag benodigd is.’ Toepassing van disproportioneel geweld is hierbij overigens nooit gerechtvaardigd, aldus Van der Burg.

