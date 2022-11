Discussie voorlopig bezworen over onderzoek naar Arib

De scherven liggen nog op de grond, met daartussen beduusd ogende familieleden die elkaar aankijken. Deze ravage had niemand bedoeld. Dit moet stoppen, is de gezamenlijke conclusie.

Met die uitkomst is woensdag in de Tweede Kamer voorlopig een einde gekomen aan weken van grote politieke opschudding over een onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. De splijtende discussie of dat onderzoek er moest komen en hoe het eruit moest zien is beslecht.

Het onderzoek naar de meldingen over Arib gaat definitief door, met alsnog brede steun vanuit de Tweede Kamer. Zowel regeringspartijen als oppositiepartijen hebben daar woensdag groen licht voor gegeven aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp en het presidium, het dagelijkse bestuur dat gaat over organisatorische zaken in de Kamer.

Bergkamp kan ook verder

De andere uitkomst is dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp verder kan. Haar stoel wankelde de afgelopen weken gevaarlijk. Maar Bergkamp heeft bij een ruime meerderheid van de Tweede Kamer het vertrouwen vergaard dat zij het onderzoek verder kan leiden, samen met het presidium. Dinsdag kreeg ze al de steun van coalitiefracties en GroenLinks, een dag later spraken onder andere ook Denk, Bij1 en Kamerlid Liane den Haan hun expliciete steun uit. “Bergkamp heeft de rug recht gehouden”, prees Sylvana Simons van Bij1.

Zo is toch nog vrij abrupt de rust teruggekeerd nadat eerder de discussie hoog opliep, met dagelijks nieuwe onthullingen, verwijten, kritiek en commotie.

Het keerpunt was achteraf het opstappen van de griffier en het managementteam van de Tweede Kamer, afgelopen vrijdag. Deze topambtenaren leiden de honderden ambtenaren die het werk van de Kamer praktisch ondersteunen. Zij legden het werk neer omdat zij zich ‘onveilig’ voelden na de politieke bemoeienis met het onderzoek naar de klachten over Arib.

De Tweede Kamer is zo geschrokken van dit dramatische gebaar van het opstappen van de hele ambtelijke top, dat het woensdag tijd was voor een tegengebaar. Ambtenaren kregen van alle fracties de verzekering dat hun sociale veiligheid voorop staat en dat zij onmisbaar zijn. “Zij maken het mogelijk dat wij ons parlementaire werk doen”, zei Denk-Kamerlid Stephan van Baarle. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas hield een lofzang op het Kamerpersoneel.

Toon is radicaal veranderd

Een letterlijk schuldbekentenis was het niet, maar de toon in de Tweede Kamer is radicaal veranderd. Twee weken geleden eindigde een bijeenkomst waarin Kamerleden spraken over het onderzoek naar Arib nog in chaos. Toen klonk de roep dat het onderzoek voorlopig stilgelegd moest worden. Kamerleden wilden toen vooral opkomen voor oud-Kamervoorzitter Arib.

Fracties die nog wel kritiek hebben, uitten die woensdag in de vorm van ‘vragen’, niet meer als harde aanval op het presidium of Kamervoorzitter Bergkamp. Kamerlid Pieter Omtzigt zag nog ‘knelpunten’ in de aanpak van het onderzoek naar Arib. SP-Kamerlid Renske Leijten haalde uit naar de PVV, omdat die partij eist dat Kamervoorzitter Vera Bergkamp aftreedt. Volgens PVV-Kamerlid Gidi Markuszower moeten de ambtenaren die hun werk neerlegden worden ontslagen. “Dat zijn zakkenvullers.” De rest van de Tweede Kamer hoorde het ontsteld aan.

Op wens van de Tweede Kamer wordt het onderzoek verbreed. Er kwam al een ‘feitenonderzoek’ naar twee anonieme meldingen van ambtenaren volgens wie oud-Kamervoorzitter Arib met een ‘schrikbewind’ leiding gaf. Het onderzoek moet uitwijzen of die klacht gegrond is. Daarnaast zal het onderzoeksbureau ook kijken of het management en het presidium wel goed hebben gereageerd op signalen over een onveilige werksituatie. Dat laatste is een uitbreiding op de eerdere opdracht.

