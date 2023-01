Directeuren FNV, Greenpeace en Oxfam gaan naar blokkade A12: ‘Demonstratierecht onder druk’

Ze betuigen steun aan Extinction Rebellion (XR), nadat donderdag zes klimaatactivisten werden opgepakt omdat ze opriepen tot demonstratie. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hen van opruiing.

Volgens het OM is de blokkade ‘gevaarlijk en ontwrichtend’. De negen maatschappelijke organisaties, waaronder ook Greenpeace en Milieudefensie, spreken echter van een ‘buitenproportioneel optreden’ tegen ‘vreedzame klimaatdemonstranten’. Volgens de organisaties valt ook het blokkeren van een snelweg onder het recht op demonstratie.

Dat Oxfam Novib in Nederland in actie komt voor het demonstratierecht is uitzonderlijk, zegt directeur Michiel Servaes. “Dit is voor ons geen corebusiness. Normaal spannen we er ons voor in dat activisten internationaal hun stem kunnen laten horen. We hadden nooit gedacht dat we dezelfde zorgen ook zouden hebben over Nederland.”

De directeuren gaan zelf niet op de snelweg zitten, zegt Servaes. “We willen de actie van Extinction Rebellion niet kapen. Wel zullen we erbij aanwezig zijn om solidariteit te betuigen.”

‘Arrestaties lijken bedoeld als intimidatie’

Extinction Rebellion zei in december dat de actiegroep eind januari de A12 zou blokkeren, bij het stuk snelweg tussen het ministerie van economische zaken en klimaat en de tijdelijke Tweede Kamer. De opgepakte actievoerders wilden meedoen aan de demonstratie en riepen andere mensen op dat ook te doen. Bij een andere actievoerder van Extinction Rebellion stond de politie ook aan de deur, meldt XR, ze troffen die niet thuis aan.

Vorige week werd ook al een woordvoerder van Extinction Rebellion opgepakt voor opruiing vanwege de aangekondigde demonstratie. Hij is inmiddels weer vrij.

Volgens Servaes heeft het er alle schijn van dat de arrestaties ‘bedoeld zijn als intimidatie’. “Het effect dreigt dat mensen niet meer durven deelnemen aan dit soort demonstraties. Bij vorige acties van Extinction Rebellion werd ook al stevig ingegrepen, en werd een relatief groot aantal activisten opgepakt en tot taakstraffen veroordeeld. Terwijl de politie bij eerdere demonstraties - bijvoorbeeld die van boeren, ook op de openbare weg - eerder faciliteert en nauwelijks mensen aanhoudt. Ik weet niet hoe dat komt. Maar als de sympathie of antipathie voor de demonstranten bij de politie een rol speelt, is dat zorgelijk.”

Het OM spreekt tegen dat het strenger optreedt tegen klimaatactivisten. “Wij bemoeien ons niet met de inhoud van een demonstratie. Wij kijken alleen of die binnen de grenzen van de wet blijft. Boeren die dat niet deden werden net zo hard aangepakt.”

Bij demonstreren geldt een meldingsplicht

Het recht om te demonstreren is een groot goed, erkent de woordvoerder van Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag. “Als burgemeester is het zijn plicht om zich in te spannen voor de bescherming van dat fundamentele mensenrecht. Eventuele persoonlijk opvattingen hebben daarbij geen invloed, iedereen mag vóór of juist tegen wat dan ook demonstreren. De inhoud doet er niet toe.”

Demonstreren - samen met één of meer personen in het openbaar een mening mogen uiten - mag altijd en overal, zo staat in artikel 9 van de Nederlandse grondwet. Een vergunning is niet nodig. “Maar er geldt wel een kennisgevingsplicht. Mensen die van plan zijn te demonstreren moeten zich vooraf bij de gemeente aanmelden, zodat we eventuele voorbereidingen kunnen treffen of voorwaarden kunnen stellen.”

XR heeft dat nagelaten, stelt de woordvoerder. “We hebben eindeloos geprobeerd om in contact te komen met de klimaatactivisten, om te kijken of we samen tot afspraken kunnen komen. Maar ze geven niet thuis. Daarmee is het geen demonstratie die Extinction Rebellion organiseert, enkel een blokkade van de snelweg.”

Demonstratie getoetst op drie gronden

Al had XR de telefoon wél opgenomen, het recht om te demonstreren is geen absoluut grondrecht. Een burgemeester kan op grond van de Wet openbare manifestaties vooraf voorschriften of beperkingen opleggen aan de demonstratie, en zo’n actie in extreme gevallen zelfs verbieden.

“Wordt een demonstratie aangemeld, dan toetst Den Haag het plan op drie gronden”, legt de woordvoerder van Van Zanen uit. “Zo mag een demonstratie de werkzaamheden van de hulpdiensten niet belemmeren, de volksgezondheid mag geen gevaar lopen, en omstanders en deelnemers aan de demonstratie zelf moeten ook veilig zijn.”

De burgemeester heeft volgens haar geen rol gespeeld bij de reeks aanhoudingen. “Ik kan niets loslaten over wat er met de driehoek van Den Haag is besproken, maar binnen de driehoek hebben politie, justitie en de gemeente ieder hun eigen verantwoordelijkheden. En mensen al dan niet aanhouden is de verantwoordelijkheid van het OM.”

Aanhoudingen bij blokkade

Het OM noemt de demonstratie ‘geen vrijbrief voor het plegen van strafbare feiten’. Door de blokkade zou de veiligheid van anderen in gevaar worden gebracht.

Actievoerders van Extinction Rebellion blokkeerden de A12 al vier keer eerder. Volgens het OM leidde dit bijvoorbeeld op 26 november afgelopen jaar tot gevaarlijke verkeerssituaties. ‘Actievoerders liepen toen de tunnelbak van de A12 (Utrechtsebaan) in en gingen vervolgens op de rijweg staan en zitten. Dat gebeurde op een plek waar automobilisten 70 kilometer per uur mogen rijden, totaal niet bedacht zijn op voetgangers en vanuit een donkere tunnel komend plotseling geconfronteerd werden met mensen op de weg en later met stilstaande auto’s’, stelt het OM in een verklaring.

Er werden die dag zo’n 150 klimaatactivisten aangehouden voor de blokkade. Ook in december werd de weg geblokkeerd. Dat leidde toen tot zes aanhoudingen.

