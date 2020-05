Directeur Rode Kruis: ‘Deze crisis is nog lang niet voorbij’

Het gevoel dat nu leeft in Nederland is dat van ‘de crisis gaat een beetje over’, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. Maar, zo waarschuwt zij: “De crisis is nog lang niet voorbij.” En daarom is het volgens haar juist nu van belang om “solidair te zijn met de mensen voor wie de langertermijngevolgen groot zijn”.

Het Rode Kruis bereidt zich dan ook voor op ‘de grootste noodhulpoperatie sinds de Watersnoodramp in Nederland’. Toen zamelde het Rode Kruis onder andere kleding, bedden en medicijnen in voor de slachtoffers die alles verloren hadden door het water. Nu verwacht de organisatie dat er dertig miljoen nodig is aan noodhulp.



Waar is dat geld precies voor nodig? Er is geen land onder water gelopen, zoals in 1953.

“Vanaf maart zijn wij al bezig met het ondersteunen van de zorgsector: van ziekenhuizen tot huisartsenposten. Dat zal de komende tijd door blijven gaan en daar komt het inhalen van achterstallige zorg bij. Denk aan vaccinatieprogramma’s die zijn uitgesteld.

“Voor deze zorg zijn hulpmiddelen nodig zoals veldbedden, dekens, hygiënekits, voedselboxen en beschermings- en desinfectiemiddelen. Voorlichting en communicatie blijven ook nodig. Hulpverleners moeten getraind worden en acties gecoördineerd. Daarnaast is het hard nodig om kwetsbaren in de samenleving te ondersteunen. Wij zien een toename aan kwetsbaren, die het voor de crisis nog wel rooiden, maar nu niet meer.”

Om welke groepen gaat het?

“Denk bijvoorbeeld aan arbeidsmigranten, die niet terug naar hun land kunnen en geen werk meer hebben. Of aan sekswerkers of schoonmakers die zwartwerken en geen inkomsten meer hebben, aan ongedocumenteerden. Wij zijn bang voor een ramp-op-rampeffect. We hebben nu een gezondheidscrisis, maar er is ook sprake van economische neergang. Die zal voort blijven duren en daar gaan vele mensen de gevolgen van ondervinden. We zien nu al dat er honderdduizenden mensen op de Caribische eilanden niet in hun eerste levensbehoeften kunnen voorzien; die landen draaien bijna volledig op toerisme en dat is helemaal stilgevallen. Er zijn mensen die letterlijk de huur niet kunnen betalen de komende tijd en geen eten meer hebben.”

Twee derde van het geld is bestemd voor het Caribische gebied. Hoe is het daar nu?

“Het aantal besmettingen is daar relatief beperkt gebleven. Hoewel het per land verschilt, zijn de lockdowns stringenter dan in Nederland. Mensen moesten volledig binnen blijven, of er was een avondklok. Daarnaast zijn de inwoners van het Caribisch gebied kwetsbaar. Er zijn al veel mensen die op of onder de armoedegrens leven. Het zijn eilanden, afhankelijk van import – die in sommige gevallen stil is komen te liggen. Daarnaast had Sint-Maarten het al moeilijk door de gevolgen van de orkaan Irma. Nu staat het orkaanseizoen voor de deur. Mensen moeten zich daarop voorbereiden, noodzakelijke reparaties aan hun huis doen, een noodvoorraad inslaan.”

Zijn we in Nederland de afgelopen maand te veel met onszelf bezig geweest, in plaats van om te zien naar de rest van het Koninkrijk?

“Dat zou ik niet zo willen zeggen. Het is een natuurlijke reactie om eerst naar je eigen problemen te kijken. Als Rode Kruis vinden wij het belangrijk om solidair te blijven met de mensen die kwetsbaar zijn. Daarom roepen we mensen nu op om geld te geven, zodat wij de noodhulp die nodig is kunnen verlenen – óók in ons koninkrijk, het is nu tijd om daar oog voor te hebben.”

