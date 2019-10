Directeur RIVM: Dat boeren ons leugenaars noemen, doet pijn

RIVM-directeur Hans Brug doet een gooi naar het understatement van de week. “Het was geen gewone kantoordag”, zegt hij terugblikkend op woensdag. Dat kun je wel stellen. Hij kreeg bijna 3000 boze boeren op bezoek, die met bulderende tractoren afkwamen op zijn instituut, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu (RIVM). Niet, zoals oorspronkelijk bedacht door organisatie Farmers Defence Force, pal voor de deur, maar verderop. “Gelukkig. Als er een zeldzame infectieziekte uitbreekt, moeten wij bereikbaar zijn.”

Het stikstofprotest verliep praktisch bekeken goed, zegt Brug the day after. Het verliep netjes, hij voelde zich niet belaagd. Ook niet na afloop, toen enkele boze boeren hem backstage kwamen ophalen om terug te keren op het podium. “Het was spannend, je weet niet hoe zo’n dag gaat lopen”, zegt Brug, die gewend is aan vergaderzalen en labs, niet aan een massa boeren. Hij wilde er staan, als het gezicht van het RIVM. Al was het maar kort. De RIVM-cijfers, die laten zien dat boeren de voornaamste stikstofbron zijn, zijn “robuust en van de hoogste kwaliteit”, verzekerde hij.

Hooguit een paar minuten duurde zijn inbreng tijdens het ochtendlange protest. De rest werd gevuld door sprekers van en namens boeren. “Stikstof is geen probleem en dat gaat het nooit worden ook”, zei voorman Jeroen van Maenen van Farmers Defence Force. ‘RIVM: ongeschikt’, stond op het podium. “De aarde kan best zonder het RIVM, maar niet zonder de boeren”, zei Van Manen, die Brug en zijn experts luchtkwaliteit nog ‘één kans’ wilde geven, maar hem sowieso ‘door het slijk’ wilde zien gaan.

‘Als gegevens niet welgevallig zijn, ben je schietschijf’

Brug stond erbij, keek ernaar, en droop af. Hij liet zich niet verleiden om uit de slof te schieten. Met alle aantijgingen is hij het oneens. “Wij hebben integere deskundigen, die het beste meetwerk verrichten.” De beschuldigingen, van leugen en bedrog, snapt hij niet. Toch kan hij ze verklaren. “Onze meetgegevens zijn basis voor beleid. Als dat niet welgevallig is, zoals bij nu de boeren, ben je schietschijf, dat zien we vaker in de wetenschap.” Het Planbureau voor de Leefomgeving, bijvoorbeeld, werd kop van jut nadat de overheidsinstantie berekend had dat klimaatkosten relatief meevallen. Het KNMI kan er ook over meepraten, bij rapportages over klimaatverandering.

Het enige dat mógelijk helpt, is uitleg geven, zegt Brug. Het RIVM deed dat maandagavond nog, door sceptici bij te praten over de gehanteerde meetmethodes. “Superbelangrijk”, zegt Brug. Maar overtuigt het? “Uitleg geven is nooit zinloos.” Het RIVM reageert zelfs op twitteraars, die stikstofcijfers ‘fake’ noemen. Op het podium in Bilthoven, waarop sprekers veilig achter een visnet stonden, kreeg Brug een zelfgemaakt meetlat in handen gedrukt.

Hij zette zijn beste lach erbij op. “Wij hebben het beste, fijnmazige stikstofmeetnetwerk van Europa”, herhaalt hij op donderdag, in auto met chauffeur op weg naar een afspraak. Hij weet: wat hij ook zegt, het debat gaat door. In boerenkringen, en in de politiek. Uitbreiding van meetpunten, die kant stuurt het wantrouwen, deels vanuit Forum voor Democratie, PVV, CDA en VVD, de discussie op. Brug wacht dat gelaten af. “Het meetnetwerk is goed, misschien wordt het nog beter.”

