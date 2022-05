‘Direct in zijn vraagstellingen’: Willibrord Frequin (80) overleden

Frequin kreeg grote bekendheid met zijn werk als verslaggever bij het KRO-programma Brandpunt. Hij is ‘vredig’ in zijn slaap overleden en had zich “verzoend met het onvermijdelijke einde, na een liefdevol en prachtig leven”.

“In de ochtend van 26 mei, bij het aanbreken van Hemelvaartsdag, is een einde gekomen aan het leven van Willibrord Frequin, televisiepersoonlijkheid die meer dan een halve eeuw gezicht gaf aan uiteenlopende programma’s”, laat de familie weten.

Voor het Brandpunt ontmoette Frequin onder anderen paus Johannes Paulus II, Moeder Theresa en prins Bernhard. Vooral met die laatste ontmoeting in 1976 oogstte Frequin veel lof: als enige journalist vroeg hij Bernhard naar de Lockheed-affaire. De man van toenmalig koningin Juliana was betrokken bij een omkoopschandaal waarbij de prins begin jaren 60 zo’n 1,1 miljoen Amerikaanse dollar aan steekpenningen ontving van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed. In 1989 werd Frequin bij Brandpunt ontslagen. Hij zou een aflevering over handel in lichaamsdelen in scène hebben gezet.

‘Vrij direct in zijn vraagstellingen’

Vanaf de jaren 90 werkte Frequin bij RTL 4, RTL 5 en SBS6. Voor de zenders maakte hij programma’s als Achter gesloten deuren, De week van Willibrord, Ooggetuige en Toppers. Later kreeg de omstreden televisiemaker, die erom bekendstond vrij direct te zijn in zijn vraagstellingen en geen blad voor de mond te nemen, een column in Panorama.

Vorig jaar werd bij Frequin de ziekte van Parkinson geconstateerd. Naar eigen zeggen was deze variant te vergelijken met ALS en zouden al zijn lichaamsfuncties er langzaam mee stoppen. Ook kampte Frequin met hartproblemen. In april zei de televisiemaker tegen De Telegraaf dat het einde van zijn leven in zicht was. “Het gaat niet best. Eigenlijk is het gewoon klote. Mijn lichaam is op en wil niet meer”, zei hij tegen de krant. “Ik wil er niet bij stilstaan en probeer nog een beetje te genieten.”

In 2020 deed Frequin samen met Katja Schuurman, Gerard Cox, Barrie Stevens en Peter Faber nog mee aan het reisprogramma Beter laat dan nooit. Begin dit jaar bracht journalist en schrijver Fons de Poel het boek Willibrord, Verlegen Vlegel uit. In de biografie is het leven opgetekend van de brutale journalist, die opgroeide als verlegen jongetje. In het boek doen tv-collega’s en vrienden als Sven Kockelmann, Angela de Jong, Catherine Keyl en René van der Gijp hun verhaal over hun band met Frequin.

Frequin is op 6 september 1941 geboren in Arnhem. Eind 2019 trouwde hij in het geheim met de twintig jaar jongere Gesina Lodewijkx. Frequin is in zijn leven vier keer getrouwd geweest. Uit een eerder huwelijk kreeg hij drie kinderen: Barbara, Rebecca en Louis.