Dinsdag code oranje vanwege extreme hitte, deel van coronatest- en prikstaten dicht

Het KNMI geeft voor dinsdag in het zuiden, oosten en midden van het land vanaf 11.00 uur code oranje af vanwege de hoge temperaturen.

In het midden en zuiden geldt vanaf het einde van de dinsdagochtend tot in de avond code oranje voor zeer hoge temperaturen, met maximumtemperaturen van 38-39°C.

Lokaal kan de temperatuur oplopen tot boven de 40 graden, verwacht Weeronline, met name in betegelde achtertuinen en smalle zonnige steegjes.

Test- en prikstraten corona dicht wegens warmte

Vanwege de verwachte hoge temperaturen gaan de komende dagen coronateststraten en -vaccinatielocaties dicht. Sommige gebouwen blijven helemaal dicht, andere plekken zijn beperkt open.

In Barneveld blijft de vaccinatielocatie gesloten en de prikbus rijdt dinsdag niet naar Zevenaar. De regio Gelderland-Midden besloot eerder al de vaccinatielocaties in Arnhem en Ede te sluiten. In Zuid-Limburg sluiten de test- en vaccinatielocaties dinsdag om 12.00 uur. De regionale GGD neemt contact op met de mensen die op die middag of avond een afspraak hebben, zodat die afspraak kan worden verplaatst.

Eerder lieten de GGD’en in Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden Utrecht, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Midden, Zaanstreek-Waterland en Drenthe al weten dat ze de openingstijden van prik- en teststraten aanpassen vanwege de hitte.

Meerdere evenementen afgelast

Naast de eerste wandeldag van de Vierdaagse van Nijmegen zijn ook een aantal andere evenementen afgelast vanwege de hitte op maandag en dinsdag. Zo gaat in Alkmaar de kaasmarkt op dinsdagavond niet door en is in het Zuid-Hollandse dorp Stompwijk een paardenrace die maandag gepland stond afgelast.

Een aantal sportevenementen moest ook sneuvelen vanwege de verwachte hitte. Zo gaat in Zeeuws-Vlaanderen de zomerloop die dinsdag gepland stond in het dorp Sint Kruis niet door. Verder is de oefenwedstrijd die de Maastrichtse voetbalclub MVV dinsdag zou spelen tegen Patro Eisden vervallen en in Groesbeek (Gelderland) is de oefenwedstrijd tussen De Treffers en NEC afgelast.

Vanwege de verwachte warmte is maandag het Nationaal Hitteplan in werking getreden. Ook worden diverse andere maatregelen genomen. Rijkswaterstaat heeft maandagochtend vanaf 10.00 uur een eigen hitteprotocol ingesteld en er geldt ook een smogwaarschuwing, omdat er door de hoge temperaturen in een groot deel van Europa smog kan ontstaan. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hierdoor klachten krijgen.

NS zet airco’s lager om uitval te voorkomen

De NS laat airco’s in de treinen minder hard draaien vanwege de hitte de komende dagen. Daarmee is de kans dat het systeem uitvalt kleiner, meldt het spoorbedrijf maandag.

Volgens de NS merken reizigers niets van de aanpassing en blijft het koel genoeg in de coupés. Daarnaast is de koelingsapparatuur van bepaalde onderdelen in treinen extra gereinigd. In 2019 vielen koelsystemen uit in treinen die rijden op de hogesnelheidslijn, doordat de olie waarop ze draaien te heet werd. Daardoor moesten de treinen van het spoor en moest de dienstregeling worden afgeschaald.

Extra douches voor olifanten en vleesijs voor tijgers

Schaduwplekken voor de ijsberen, speciale vleesijsjes voor de tijgers en extra douches voor de olifanten; ook de dierentuinen zorgen voor verkoeling. In Wildlands in Emmen hield het personeel al rekening met warme zomerse dagen en werd de afgelopen weken een ijsblok met groenten zo groot als een container ingevroren voor de olifanten en mantelbavianen.

Ook andere dieren in de dierentuin kunnen rekenen op een koude traktatie, zo is er ijs met vis, met muizen en met fruit en groenten. Ook in Dierenpark Amersfoort krijgen de dieren een koude versnapering, zoals vleesijs voor de tijgers en ijs met groenten of brokken voor de ringstaartmaki’s.

In Blijdorp krijgen de olifanten een extra douche en ze bedekken zich ook graag met modder, wat ze tegen de felle zon beschermt en tegen parasieten. “Hebben ze het dan nog steeds warm, dan plonzen ze in het bad”, aldus de woordvoerster. “Helemaal kopje onder met alleen de slurf als snorkel.”