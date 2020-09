Diergaarde Blijdorp van de afgrond gered met lening van de gemeente Rotterdam

Directeur Erik Zevenbergen van Diergaarde Blijdorp haalde woensdagochtend opgelucht adem. De gemeente Rotterdam maakte bekend de dierentuin te steunen met een lening van 10 miljoen euro. “Met deze steun wenden wij een faillissement af”, zei hij. Daarmee geeft Zevenbergen aan hoe hoog de nood was. Dat geldt niet alleen voor Blijdorp, ook andere dierentuinen in Nederland hebben het financieel zwaar.

Eind juli vroegen de ruim vijftig Nederlandse dierentuinen om 110 miljoen euro steun aan de overheid om de ergste noden te verlichten. Het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit heeft inmiddels 39 miljoen toegezegd, te verdelen over alle dierentuinen.

Dankzij de steun van de gemeente kan de dierentuin even op adem komen, maar er is meer nodig om de coronacrisis te overleven. Blijdorp en andere dierentuinen moeten het hebben van de bezoekers. Vorig jaar trok de Rotterdamse dierentuin bijna 1,6 miljoen bezoekers en was daarmee de best bezochte dierentuin van Nederland. Dit jaar is door de coronapandemie slechts een beperkt aantal bezoekers welkom. Daarom moest Blijdorp deze maand een reorganisatie aankondigen.

Neushoornverzorger Melle van Iperen werkt al 23 jaar in het Rotterdamse dierenpark. Als hij neushoorn Naima aait, is zijn neushoorntatoeage op zijn bovenarm goed te zien. “Neushoorns houden van knuffelen”, zegt hij. “En net als alle zwangere vrouwen wil Naima nu helemaal alle aandacht.” Naima, uitgerekend op 3 november, geniet er zichtbaar van. Dan stuift ze weg, geschrokken van een dikke stadsduif.

Ik ben een Blijdorpert

Nu het publiek in minder groten getale kan langskomen, moet Blijdorp creatief zijn. Dat doet de dierentuin onder meer met de actie ‘Ik ben een Blijdorpert’. Gabrielle Dekker, die met haar zoontje de monumentale Rivièrahal bezoekt, heeft de T-shirts met de slogan gekocht. “Ik woonde eerst in Rotterdam, nu in Ridderkerk. Maar als ik aan Rotterdam denk, dan denk ik aan Blijdorp. Het hoort er gewoon bij! Voor de geboorte van mijn zoontje kwam ik er elke week, nu maandelijks. Je komt er gewoon altijd vrolijk vandaan en ook de dieren zien eruit alsof ze het naar hun zin hebben.”

Naast deze actie voor bezoekers is er de Vereniging Vrienden van Blijdorp met vijfduizend leden. Bart Noordegraaf is vicevoorzitter van de vereniging, die de dierentuin financieel ondersteunt. “Blijdorp zorgt ervoor dat bezoekers als ambassadeurs voor natuurbehoud de poort uitlopen. Dat gaat al heel lang zo, de Diergaarde is onderdeel van generaties Rotterdammers. Iedere Rotterdammer heeft wel herinneringen aan Blijdorp: schoolreisjes, of een ijsje met oma. Voor Rotterdammers is Blijdorp ook geen attractie: het is onderdeel van de stad, net als de Euromast. Ze zien het als een deel van zichzelf, als iets van ons allemaal.”

Blijdorp is niet alleen voor Rotterdammers belangrijk, de dierentuin is ook betrokken bij tachtig internationale onderzoeks- en fokprogramma’s, een fokprogramma voor de zeldzame zwarte neushoorn bijvoorbeeld. Voor Van Iperen is het de tweede keer dat er een kleine zwarte neushoorn wordt geboren. “Dit wordt de derde zwarte neushoorn ooit die in Nederland is geboren en alle drie in Blijdorp. Makkelijk is het fokken niet. Dierenverzorging is een ambacht, in Blijdorp is het niveau heel hoog. Voor kennis van het fokken heb ik contact met neushoornverzorgers van over de hele wereld. Blijdorp heeft me daarin alle ruimte gegeven om mezelf te ontwikkelen, want educatie en natuurbehoud staan voorop.”

