Diederik Gommers: van gewoon ic-arts tot Instagramhit

Ic-arts Diederik Gommers mag zichzelf sinds een paar dagen de nieuwste hit op het socialmediaplatform Instagram noemen. Vier dagen geleden besloot hij zich hier aan te melden, en maandag – na slechts vier berichten – had hij al 218.000 volgers.

In zijn eerste bericht meldde Gommers dat “een Instagrampagina niet bepaald op mijn to-dolist” stond. “Maar ik merk dat het een mooi platform is om bepaalde zaken te delen en bespreken.” En hij plaatste een foto van zichzelf bij de kapper, met een mondkapje op. “Om er wat jonger uit te zien maandag bij ‘Jinek’”, grapte hij. En passant meldde hij ook dat een medisch mondkapje zeker helpt tegen het coronavirus, en een niet-medisch mondkapje mogelijk helpt. “Als de anderhalve meter afstand niet haalbaar is, zoals in winkels, dan mág je een mondmasker op doen!”

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@diederikgommers) op 1 Oct 2020 om 5:29 PDT

Dat de Erasmus-arts een hitje op Instagram is, heeft hij mede te danken aan Famke Louise; u weet wel, de kritische dame met een miljoen volgers die een paar weken geleden meedeed aan de actie #ikdoenietmeermee en #freethepeople. Gommers ging met de influencer bij Jinek in gesprek en zette haar – op een soort vaderlijke manier – aan het denken. Vorige week was zij bij hem op de intensive care om uitleg te krijgen hoe ernstig de situatie van een covid-patiënt kan zijn.

Ze hebben elkaar gevonden in een campagne om jongeren meer uitleg te geven over het coronavirus. Gommers kan met zijn Instagramaccount de vragen beantwoorden, desnoods met een foto of een filmpje. En Famke Louise kan ervoor zorgen dat haar jonge volgers deze informatie ook te zien krijgen.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@diederikgommers) op 1 Oct 2020 om 5:35 PDT

