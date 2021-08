Die anderhalve meter blijft een dilemma voor Rutte en De Jonge

Het grote moment in anderhalf jaar corona-epidemie nadert: kan Nederland de laatste stap zetten naar het weer openen van de samenleving zoals enkele andere Europese landen al deden? Het kabinet maakt vrijdagavond bekend of de anderhalve meter maatregel zijn langste tijd heeft gehad. Maar de toon klinkt nog voorzichtig.

Op de persconferentie van premier Rutte en vice-premier De Jonge is er in ieder geval goed nieuws voor het onderwijs, lekte donderdagmiddag via NOS en RTL uit. Het kabinet geeft universiteiten, hogescholen en mbo’s waarschijnlijk groen licht om vanaf het nieuwe studiejaar de deuren weer volledig te kunnen openen. Zonder verplichte anderhalve meter onderlinge afstand, wat zou betekenen dat ook werkgroepen hervat kunnen worden. Wel lijkt het erop dat er maximaal 75 tot 100 studenten in een collegezaal mogen zitten. Omdat het kabinet eerder al duidelijk maakte dat mbo’s en het hoger onderwijs per september in principe de coronabeperkingen mogen schrappen, zijn de praktische voorbereidingen overal in het land al in volle gang.

Het zekere voor het onzekere

De 1,5 meter loslaten blijft een dilemma voor het kabinet. Anders dan eerder deze zomer neemt het kabinet ditmaal “het zekere voor het onzekere”, zo hebben premier Rutte en vice-premier De Jonge met klem beloofd. Risico’s zoals aan het begin van de zomer gaan ze niet meer nemen. Toen mocht het nachtleven weer losbarsten en moedigde het kabinet zelfs jongeren aan te gaan ‘dansen met Janssen’. Nederland werd daarna binnen Europa koploper in besmettingen. Politieke excuses volgden.

Een bron van zorg is dat het virus nog altijd rondwaart. De nieuwste cijfers waren deze week minder gunstig dan het kabinet hoopte. Het aantal besmettingen blijft steken op hetzelfde niveau (18.000 per week) in plaats van verder te dalen. Ook is nog ongewis of vakantiegangers nieuwe virusvarianten mee terug zullen nemen.

Premier Rutte klonk eerder deze week voorzichtig optimistisch, maar tegelijk behoedzaam. Positief is volgens hem dat de situatie rond corona redelijk stabiel is en dat er geen nieuwe noodzaak is opnieuw op de rem te trappen, zoals eerder deze zomer. Extra coronamaatregelen zijn niet nodig. Maar het ziet er ook niet naar uit dat het kabinet vrijdagavond, naast het openen van het onderwijs, nog veel meer versoepelingen zal aankondigen.

Gaat de Formule 1 door?

Verdere grote versoepelingen blijven ingewikkelde beslissingen. Kan de Formule 1 bijvoorbeeld doorgaan? Ook daarvoor zijn de voorbereidingen in volle gang. De gemeente Zandvoort verwacht begin september drie dagen lang bezoekersaantallen van meer dan 100.000 mensen. Over dit soort grote evenementen moet het kabinet vrijdag definitieve duidelijkheid geven. De evenementensector wil duidelijkheid over wat er vanaf 1 september mogelijk is.

Nederland had rond deze tijd de laatste stap willen zetten naar het einde van de coronabeperkingen. Als het veilig genoeg is, kan de verplichting van anderhalve meter afstand worden losgelaten. Maar hoeveel risico durft het kabinet te nemen? Het advies van de wetenschappers van het OMT zal zwaar wegen.

De anderhalvemeterregel loslaten betekent dat grote festivals weer toegestaan zijn, net als andere evenementen, bijvoorbeeld onder voorwaarde dat bezoekers gevaccineerd zijn of een test kunnen laten zien. Het betekent dat het nachtleven weer kan losbarsten en theaters en filmzalen weer tot de laatste stoel bezet mogen zijn. Thuiswerken zou dan niet meer nodig zijn. Bij de laatste stap naar versoepelingen hoort ook dat de mondkapjesplicht die nu geldt in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, geschrapt kan worden.

“Het virus blijft onvoorspelbaar”, waarschuwde premier Rutte deze week. De armslag die hij houdt, wijst erop dat de persconferentie van vanavond waarschijnlijk nog niet de laatste zal zijn.

