Deze zoektermen hielpen ons door de coronacrisis

Weet u nog dat de bloem in het voorjaar overal was uitverkocht? In geen winkel was nog een pak te krijgen. Dat kwam omdat we thuis zaten opgesloten en gingen bakken. Koekjes, taarten, maar vooral brood. Heel veel brood. Dat blijkt ook uit de populairste zoektermen van dit jaar die Google woensdag bekendmaakte. In de categorie ‘Bakken’ staat brood eenzaam bovenaan. Vooral in de periode maart tot en met mei hebben we ons sufgegoogeld naar broodrecepten.

Uiteraard komt het corona-effect vaker terug in ons zoekgedrag. We zochten op ‘Coronavirus’, ‘RIVM’, ‘Wat is een lockdown’, ‘Wat is een pandemie’, ‘Hoe maak je een mondkapje’ en ‘Waarom hamsteren we toiletpapier?’. In de resultatenlijst komt het antwoord van het AD: omdat we bang zijn om achter het net te vissen.

Maar gelukkig was het niet alles corona wat de klok sloeg. Zo waren Nederlanders ook geïnteresseerd in het liefdesleven van Marco Borsato en Iris Hond, die samen het lijstje met BN’ers aanvoeren. De Netflixserie ‘Tiger King’ was in april een ware hype en televisiekijkers wilden vooral meer weten over ‘Boer zoekt vrouw’.

Cornflakes en apekool

Dat we ook behoefte hebben aan een vrolijke noot blijkt uit de categorie ‘Waarom-vragen’. Vooral het antwoord op de meest gestelde vraag ‘Waarom zijn cornflakes uitgevonden’ is opmerkelijk. ‘De ontbijtgranen zijn bedacht om masturbatie tegen te gaan’, aldus diverse websites. Ook Google kan niet verklaren waarom dit nieuwtje, dat net zo goed een broodje-aapverhaal kan zijn dat al sinds 2015 op internet circuleert, opeens zo hoog scoort. Wel stond oprichter John Harvey Kellogg erom bekend dat hij tegen elke vorm van seksualiteit was, én dat hij vrij gruwelijke methodes bedacht om masturbatie tegen te gaan, zoals onverdoofde besnijdenis en behandelingen met zuur. Wat Kellog ook dacht, de libidotemmende werking van maisvlokken is natuurlijk apekool.

Bekijk hier alle populaire zoektermen van 2020 op Google.

