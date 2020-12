Deze wiettelers zijn het oneens met loting Nederlands wietexperiment en stappen naar de rechter

Twee aspirant wiettelers willen via de rechter de loting voor het wietexperiment van het kabinet tegenhouden. Met die loting wordt donderdag bepaald welke tien initiatieven mogen deelnemen aan de proef met legale cannabisteelt.

De initiatiefnemers achter de plannen ‘Canbuiten’ en ‘Project C’ kregen pas eind vorige week te horen dat hun plan is afgekeurd. Tegen dat besluit kunnen ze bezwaar maken. Maar dat heeft weinig zin als het ministerie van volksgezondheid gewoon gaat loten, zeggen ze. Daarom stappen beiden naar de rechter om de loting uit te stellen voordat er ‘onomkeerbare besluiten worden genomen’.

Met het wietexperiment wil het kabinet in tien gemeenten gaan testen of zowel het telen, de inkoop als de verkoop van cannabis legaal kan plaatsvinden. Nu is het nog zo dat coffeeshops de softdrug wel mogen verkopen, maar omdat legale teelt niet bestaat, moeten ze het spul op de zwarte markt inkopen.

Er meldden zich afgelopen zomer 147 deelnemers voor het experiment. Ambtenaren beoordeelden de plannen, waarna er 96 afvielen. De overgebleven kandidaten loten donderdag mee.

‘Juridisch kan dit zo’

Het ministerie van volksgezondheid, samen met het ministerie van justitie verantwoordelijk voor het wietexperiment, bevestigt dat de afvallers dat pas afgelopen vrijdag te horen kregen. Toch zijn de bezwaarprocedures die daarop kunnen volgen geen reden de loting uit te stellen, aldus een woordvoerder van het ministerie. “Juridisch kan dit zo.”

In de praktijk betekent dat dat de afvallers geen kans meer maken om met het wietexperiment mee te doen. De tien deelnemers die worden ingeloot, worden wel eerst nog aan een onderzoek onderworpen om uit te sluiten dat ze criminele banden hebben. Valt er dan nog een deelnemer af, dan is de volgende op de wachtlijst aan de beurt. Ook die wachtlijst wordt donderdag vastgesteld.

Arthur Wildeboer van het initiatief Canbuiten noemt de afwijzing van het ministerie onterecht. De agrarisch ondernemer wil samen met twee collega’s buiten wiet gaan telen, omdat dat een hoop elektriciteit scheelt. Een van de redenen dat zijn initiatief werd afgewezen was dat het beveiligingsplan niet gedetailleerd genoeg was. “Daar is misschien wat voor te zeggen, maar we hebben bij het indienen van onze plannen een voorbeeldformulier van de overheid zelf gebruikt. Daar kon je maar een paar regels invullen.” Een goed beveiligingsplan ligt er volgens Wildeboer wel degelijk. Hij wil daarvoor onder meer camera’s en radarsystemen gebruiken.

Strafrechtadvocaat Peter Schouten, een van de initiatiefnemers achter Project C, vindt dat bij zijn afwijzing de burgemeester van Etten-Leur, de gemeente waar hij wiet wil kweken in kassen, een te grote vinger in de pap heeft gehad. “Het ministerie heeft eerder gezegd dat het oordeel van de burgemeester niet doorslaggevend zou zijn. Maar als ik de afwijzingsbrief lees, dan lijkt die volledig daarop gebaseerd.”

Eerlijke kans

Dat hij niet de tijd krijgt om fatsoenlijk bezwaar aan te tekenen, vindt Schouten onbehoorlijk. Zijn collega-advocaat Bisar Çiçek staat hem bij in het kort geding dat hij aanspant. Ook Wildeboer benadrukt dat het hem vooral om een eerlijke kans gaat. “Ik heb het recht om in bezwaar te komen. En daar moet ik de tijd voor krijgen.” De rechtbank heeft nog niet bepaald wanneer de zittingen plaatsvinden.

Een ander initiatief dat eveneens afviel, legt zich wel bij de beslissing neer. Al heeft Jochem Rebel wel een zure nasmaak. Met Thuisgeteeld.nl wilde hij thuistelers op kleine schaal wiet laten kweken voor coffeeshops. Reden voor zijn afwijzing was een te laat ingeleverde Verklaring Omtrent Gedrag. “Volg je de letter van de wet of de menselijke maat. Het ministerie besloot tot het eerste.”

Lees ook:

Wietproef is in trek bij steden in de grensstreek

Tien gemeenten doen mee aan het wietexperiment van het kabinet. Vooral steden in Zuid-Nederland zijn enthousiast over de proef die in 2021 zal beginnen.